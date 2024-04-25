IAB Türkiye’nin Yeni Oluşturulan CEO’luk Görevini Neslihan Olcay'ın Üstleneceği Duyuruldu

; “Yönetim Kurulu olarak derneğimizin vizyon ve stratejilerini sürdürülebilir şekilde aksiyona dönüştürebilmek hedefiyle, küresel çalışmalarında aktif olarak yer aldığımız IAB’nin diğer ülkelerdeki yapılarıyla da uyumlanarak, kurumsallaşma yönünde ilerleme kararı aldık. Ayrıca reklamveren, yayıncı, ajans ve teknoloji şirketlerinden oluşan 194 üyemizin ihtiyaçları ve dernek olarak bizden beklentileri de günden güne değişiyor ve çeşitleniyor. Bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için de daha güçlü ve sürekliliği olan bir yapı gerekiyor. Bu doğrultuda ilk adım olarak IAB Türkiye profesyonel kadrosunda daha önce var olmayan CEO rolünü oluşturduk. Bu yeni rolü, sektörümüzün deneyimli isimlerinden Neslihan Olcay üstlenecek. Ajans yönetimi alanındaki deneyimlerinin yanı sıra, derneğimizin hem ülkemizdeki hem de IAB Avrupa’daki çalışmalarına uzun yıllar farklı görevlerde katkı sağlayan Neslihan Olcay liderliğinde, IAB Türkiye’yi gelecek için çok daha güçlü bir konuma getireceğimize inanıyorum.'