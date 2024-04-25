IAB Türkiye’nin Yeni Oluşturulan CEO’luk Görevini Neslihan Olcay'ın Üstleneceği Duyuruldu
IAB Türkiye’nin Yeni Oluşturulan CEO’luk Görevini Neslihan Olcay'ın Üstleneceği Duyuruldu
IAB Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, dünya genelinde diğer IAB organizasyonlarıyla paralel bir yapı oluşturarak, yeni CEO pozisyonunun Neslihan Olcay tarafından doldurulacağını açıkladı.
Neslihan Olcay, IAB Türkiye'deki yeni görevinde, IAB Türkiye Yönetim Kurulu ile birlikte çalışarak derneğin kurumsallaşmasına, üyelerin çeşitlenen ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya, sektör dernekleriyle işbirliğine ve IAB Avrupa ile ilişkilerin derinleşmesine ve güçlendirmeye odaklanacak.
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