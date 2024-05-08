HUAWEI Yeni Akıllı Giyilebilir Cihazları Piyasaya Sürüyor

HUAWEI, resim yapma keyfini tüm tüketicilere ulaştırmak için kendi geliştirdiği GoPaint uygulamasını yayınladı.

Bu uygulama, HUAWEI 2012 Laboratuvarları ve malzeme, fiziksel optik ve grafik işleme dahil olmak üzere sekiz alandan diğer Ar-Ge ekipleri tarafından ortaklaşa geliştirildi. HUAWEI ayrıca canlı ve gerçekçi yazı ve resim efektlerine sahip bir uygulama oluşturmak için en iyi sanat ekipleriyle birlikte çalıştı. 100'den fazla farklı sanal fırça ve öncü gerçekçi dokularla birlikte gelen uygulama, kullanıcılara üzerinde resim yapabilecekleri gerçekçi ve doğal tuvaller sunuyor. FangTian Painting Engine sayesinde GoPaint, kullanıcının fırça darbelerine anında yanıt vermek için çok sayıda katmanı, düşük gecikme süresini ve yüksek kare hızını destekliyor. HUAWEI tabletlerin güçlü performansı ile birleşen GoPaint hem amatörlere hem de profesyonel sanatçılara hitap edecek otantik, profesyonel, akıllı ve kullanımı kolay bir resim yapma uygulaması sunuyor. HUAWEI ayrıca GoPaint'i, kullanıcıların uygulamadaki her bir aracı kavramalarına yardımcı olmak için eksiksiz bir eğitim seti ile donattı. Kullanıcılar, basitten başlayarak ve daha üst düzey işlevler hakkındaki bilgilerini kademeli olarak derinleştirerek resim yapmayı öğrenebilirler.

Huawei, GoPaint'in araştırma ve geliştirme çalışmaları için üç yıl harcadı. Bu girişime ayrılan kaynaklar yeni bir tablet geliştirmek için yeterli olabilecekken, bunun yerine amaç, herkesin güzel şeyler yaratabileceği umuduyla, dünyanın dört bir yanındaki tablet kullanıcılarına indirmesi ücretsiz bir boyama uygulaması sunmaktı.

HUAWEI ayrıca, gelişmiş gürültü önleme özelliklerine sahip FreeBuds 6i'nin tanıtımını da gerçekleştirdi. Profesyonel 2.8K OLED ekranlı dizüstü bilgisayar HUAWEI MateBook 14'e ve şimdi yeşil renkte mevcut olan 41 mm HUAWEI WATCH GT 4 de tanıtılan cihazlar arasında yerini aldı.