HUAWEI Yeni Akıllı Giyilebilir Cihazları Piyasaya Sürüyor
HUAWEI, yepyeni HUAWEI WATCH FIT 3 ve HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, yenilenen HUAWEI MateBook X Pro ve HUAWEI'nin en yeni nesil PaperMatte Ekranlı tableti HUAWEI MatePad 11”S dahil olmak üzere önemli yeni giyilebilir, ses ve akıllı ofis ürünlerini tanıttı.
'Fashion Forward' sloganı, HUAWEI giyilebilir cihazlarının özünü ve aynı zamanda akıllı giyilebilir cihazlar pazarında gerçek bir yenilikçi olarak yerini alma arayışını net bir şekilde yansıtıyor. Yepyeni HUAWEI WATCH FIT 3, önceki FIT modellerinin klasik kare tasarımını miras alırken, malzemeler ve üretim süreçleri, etkileşim tasarımı ve genişletilmiş kayış rengi seçenekleri kapsamlı bir seviye atlamayı temsil ediyor. Tasarım unsurlarındaki tüm yenilikler, HUAWEI'nin 'Fashion Squared' konseptinin uyumlu bir şekilde hayata geçirilmesini sağlıyor. 1,82 inç ekstra büyük yüksek çözünürlüklü AMOLED kayan ekran, daha geniş, daha üç boyutlu bir görsel deneyim sunuyor. Alüminyum alaşımlı saat gövdesi şık bir dokuya sahip. Sadece 9,9 mm inceliğinde ve 26 g ağırlığındaki saat gövdesi, serisinin şimdiye kadarki en hafif ve en ince üyesi. HUAWEI WATCH FIT 3, çeşitli renk seçenekleri ve döner kurma kolunu entegre eden canlı kullanıcı arayüzü ile yalnızca kullanımı kolay değil, aynı zamanda dikkat çekici bir aksesuar.
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