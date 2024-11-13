Huawei WiFi BE3 İnceleme: Kesintisiz Hız ve Sorunsuz Bağlantı Deneyimi

Bu kapsamlı harita, size her bağlı cihazın ağ durumunu gösteriyor. Sadece bununla da kalmıyor; bağlanan cihazların wifi üzerinden işlem yapıp yapmadığını da detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. İnternetinizin durumu hakkında bilgi vermesinin yanı sıra, verilere dayalı öneriler sunarak ağ sorunlarını çözmenize de yardımcı oluyor.

Yine uygulama üzerinden Ebeveyn Kontrolleri ile çocuklarınızın internette geçirdiği süreyi görebilir ve tehlikelere karşı önlem alabilirsiniz. Ağınızı siber saldırılara karşı koruyan Huawei HomeSec sistemi, 7/24 gizliliğinizi sağlamayı da ihmal etmiyor.