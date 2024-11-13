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Huawei WiFi BE3 İnceleme: Kesintisiz Hız ve Sorunsuz Bağlantı Deneyimi

etiket Huawei WiFi BE3 İnceleme: Kesintisiz Hız ve Sorunsuz Bağlantı Deneyimi

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 15:50

Evde internet kapsama alanınız zayıf,  yüksek hızlarda internet paketi kullanmanıza rağmen tam verim alamıyorsanız ve hatta aynı anda birden fazla cihaz bağlandığında internet performansınız düşüyorsa Huawei'nin yeni nesil WiFi 7 teknolojisine sahip BE3 Router'ı ile tanışmanızın zamanı gelmiş demektir. Gelin özelliklerine yakından bakalım.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Wi-Fi 7 teknolojisiyle donatılmış BE3 Router, kablosuz internetin en yeni ve hızlı sürümü olarak karşımıza çıkıyor.

Wi-Fi 7 teknolojisiyle donatılmış BE3 Router, kablosuz internetin en yeni ve hızlı sürümü olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei Wifi BE3, taşıdığı 4 farklı anteni ve 2 adet sinyal artırıcıyla geniş bir kapsama alanına sahip. Eski wifi teknolojilerine nazaran daha hızlı, daha güçlü ve daha verimli bir performans sunarak, çift bantta 3,6 Gbps'ye varan kesintisiz hız imkanı sunuyor. Aynı anda birçok cihazı yüksek hızla kullanarak, ödediğiniz internetin hakkını vermenizi sağlıyor.

Aynı anda 128 cihaza kadar bağlanabilme imkanı sunan Huawei Wifi BE3 Router, 1 adet 2,5 Gbps WAN/LAN bağlantı noktası ve 3 adet 1 Gbps WAN/LAN bağlantı noktası bulunuyor.

Kurulum aşaması oldukça kolay!

Kurulum aşaması oldukça kolay!

Karmaşık adımlarla kurulum yapmaya çalışmak yerine Huawei Wifi BE3'ü kutusundan çıkarıp üç adımda hızlıca kurabiliyorsunuz. Kablo bağlantılarını sağladıktan sonra Huawei AI Life adlı uygulamada cihazınızı QR kod ile kolayca ekleyip yeni bir ağ yaratıyorsunuz. Bu işlemden sonra otomatik olarak kurulum sağlanmış oluyor.

Evinizin Wi-Fi kapsama alanı haritasını ve ağ durumunuzu AI Life uygulaması üzerinden kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Evinizin Wi-Fi kapsama alanı haritasını ve ağ durumunuzu AI Life uygulaması üzerinden kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Bu kapsamlı harita, size her bağlı cihazın ağ durumunu gösteriyor. Sadece bununla da kalmıyor; bağlanan cihazların wifi üzerinden işlem yapıp yapmadığını da detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. İnternetinizin durumu hakkında bilgi vermesinin yanı sıra, verilere dayalı öneriler sunarak ağ sorunlarını çözmenize de yardımcı oluyor.

Yine uygulama üzerinden Ebeveyn Kontrolleri ile çocuklarınızın internette geçirdiği süreyi görebilir ve tehlikelere karşı önlem alabilirsiniz. Ağınızı siber saldırılara karşı koruyan Huawei HomeSec sistemi, 7/24 gizliliğinizi sağlamayı da ihmal etmiyor.

Huawei WiFi BE3, evin her köşesine ulaşan güçlü bir sinyal sağlayarak internet hızınızı tam kapasitede kullanmanızı sağlar.

Huawei WiFi BE3, evin her köşesine ulaşan güçlü bir sinyal sağlayarak internet hızınızı tam kapasitede kullanmanızı sağlar.

Huawei WiFi BE3'ün güçlü sinyal artırıcıları, WiFi 7 sinyali ile duvarları ve engelleri sizin için problem olmaktan çıkarıyor. Böylece evin her yerinde interneti güçlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

WiFi 7 teknolojisi ile hem 2,4 GHz hem de 5 GHz ağlara aynı anda bağlanarak stabil bir bağlantı sunuyor. Gelişmiş modülasyon tekniğiyle veri aktarım verimliliğini %120 oranında artırıyor.

Üç oda sonrasında bile %70 daha iyi performans!

Üç oda sonrasında bile %70 daha iyi performans!

Özellikle büyük evlerde ya da birden fazla cihazın aynı anda internete bağlandığı durumlarda performans kaybını minimuma indiriyor. Üstelik, mesh teknolojisi desteği sayesinde, iki katlı evler ve geniş alanlar için ideal bir çözüm sunuyor. Kapsama alanı sorunlarına veda ederek, ödediğiniz internetin tam karşılığını almak istiyorsanız, Huawei WiFi BE3 Router'a bir şans verebilirsiniz.

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