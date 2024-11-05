Huawei Watch Ultimate Golf Edition İnceleme: Lüksün Spor Hali

Huawei Watch Ultimate Golf Edition, Android ve İOS işletim sistemini desteklediği için Android 6.0 ve iOS 9.0 veya daha yeni sürümlerle uyumlu olarak telefonunuzun marka ve modeli ne olursa olsun kusursuz bir senkronizasyon sağlıyor. Bu nedenle sunduğu muhteşem özellikleri sorunsuz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.
Huawei akıllı saatlerini daha önce deneyimleme fırsatı yakalayanların çok iyi bildiği bir durum da yine rakiplerine meydan okuyan bir pil ömrüne sahip olması. Tek bir şarj ile 14 güne kadar pil ömründen ödün vermeden özelliklerini rahatça kullanmanızı sağlayan Huawei Watch Ultimate, hep açık ekran özelliğiyle kullandığınızda da 4 güne kadar bir pil performansı sunuyor. Bu özelliğiyle sürekli şarjda olan akıllı saatleri geride bırakıyor.
Üst düzey klasik saatlerle aynı kaliteye sahip bir akıllı saat olarak, hem spor hem de klasik tarza muhteşem uyum sağlıyor. Yeni golf özellikleri, yepyeni keşif modu ve geliştirilmiş sağlık özellikleriyle kusur arayanların zorlanacağı bir akıllı saat olarak çok sevileceği kesin!
Gelelim merak edilen fiyat konusuna. Huawei sitesinde yer alan ürünün fiyatı: 32.999 TL. Yanında 6.499 TL değerinde Hediye FreeBuds Pro 3 ve Huawei 1 Yıl Uzatılmış Garanti hediye ediliyor. Dilerseniz buradan göz atabilirsiniz.