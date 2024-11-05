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Huawei Watch Ultimate Golf Edition İnceleme: Lüksün Spor Hali

etiket Huawei Watch Ultimate Golf Edition İnceleme: Lüksün Spor Hali

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 10:49

Huawei Ultimate Golf Edition modeli, zarafeti ve teknolojiyi bir araya getiren eşsiz bir akıllı saat deneyimi sunuyor. Safir camı ve safir sensör alanı ile dikkat çeken bu model, lüks klasik saatleri aratmayan kalitesiyle diğer akıllı saatlerden ayrışıyor. Estetik tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile, golf sahasında olduğu kadar günlük hayatta da tarzınızı ön plana çıkaracak bu saatin özelliklerine gelin yakından bakalım.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Üst Düzey Tasarım ile Hafifliğin Gücü Bir Arada!

Üst Düzey Tasarım ile Hafifliğin Gücü Bir Arada!

Huawei Watch Ultimate Golf Edition, zirkonyum alaşımlı sıvı metal ve HNBR kordonu ile size mükemmel bir seçim sunuyor. Bir akıllı saatte ilk kez kullanılan zirkonyum alaşımlı sıvı metal, daha hafif ve daha güçlü yapısıyla  geleneksel paslanmaz çelik modellere adeta meydan okuyor. HNBR kordon ise klasik kauçuk kordonlara göre esnekliği ve aşınmalara karşı dayanıklılığı sayesinde günlük kullanımda ekstra konfor sunuyor.

Bu saatin üst düzey malzemelere sahip olduğunu gösteren bir diğer özelliği ise saatin safir camı ve safir sensör alanı. Çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık sağlayan bu materyal, üst düzey klasik saatlerle aynı kalitede bir akıllı saat deneyimi sunuyor.

Her Koşulda En İyi Görüntü!

Her Koşulda En İyi Görüntü!

Huawei Watch Ultimate, 1,5 inç LTPO AMOLED renkli ekranı ile göz alıcı bir görüntü sunuyor. İster en parlak gün ışığında, ister ışık seviyesi yetersiz loş ortamlarda size net bir görüntü sunması oldukça etkileyici.

Tasarımında size güven verecek, uzun yıllar ilk günkü şıklığını koruyacak Nano-Tech seramik çerçevesi, paslanmaz çelikten 6- 7 kat daha sert olan çizilme ve korozyon direnci özelliğiyle de yine farkını ortaya koyuyor.

Muhteşem Üçlü: Navigasyon Düğmeleri

Muhteşem Üçlü: Navigasyon Düğmeleri

Huawei Watch Ultimate Golf Edition, kullanıcı deneyimini artırmak için üç farklı navigasyon düğmesi sunuyor: 

Sistemi açıp kapamaya olanak sunan ve ana kadran ile uygulamalar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran Döner Taç,

Egzersiz özelliklerini hızla etkinleştirmenize olanak tanıyan İşlev Düğmesi

Outdoor Expedition moduna anında erişim ve dalış bilgisayarına hızlı erişim için tasarlanan Asistan Düğmesi bulunuyor.

Golf Modu

Golf Modu

Gelişmiş Golf Modu, deneyimli oyunculara sunduğu her bir özelliği ile oyunlarda fark yaratmaya yardımcı oluyor. Vuruş hızı, vuruş temposu, geri vuruş süresi ve aşağı vuruş süresi dahil olmak üzere çok sayıda golf vuruş verisi kaydedebiliyor. Haritadaki herhangi bir pozisyondan ne kadar uzakta olduğunuzu ve yeşile olan uzaklığınızı görmek için saat ekranına dokunmanız yeterli oluyor. 

Ayrıca son vuruş mesafenizi, oyun benzeri mesafenizi ve nereye nişan alacağınız ve hangi sopayı kullanacağınız konusunda ipuçlarını da alabilirsiniz. Hatta dünya çapında 15.000'den fazla sahanın haritalarına erişim sağlayabilirsiniz.

Su Sporlarına İlgi Duyanlar ve Profesyonel Dalgıçlara Özel: Dalış Modu

Su Sporlarına İlgi Duyanlar ve Profesyonel Dalgıçlara Özel: Dalış Modu

Adından söz ettirecek devrim niteliğindeki su geçirmezlik performansı ile su sporlarıyla ilgilenenlerin tercihlerinde ilk sıraya adını yazdıracak desek abartmış olmayız herhalde. 100 metre tüplü dalış modu ve üç kurma kolu ile su altında dalgıçlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, dalış sırasında derinlik, hız, sıcaklık ve zaman gibi önemli bilgileri sunan Serbest Dalış modu ve Profesyonel Tüplü Dalış Modu, deniz altının gizemli dünyasını güvenle keşfetmenize yardımcı oluyor.

Yepyeni Keşif Modu

Yepyeni Keşif Modu

Açık hava yürüyüşlerinizde kaybolma endişenizi geride bırakmanızı sağlayacak Keşif Modu, daha doğru konumlandırma elde etmenizi sağlayan çift bantlı beş sistemli GNSS kullanıyor. Bu hassas GNSS ile GPS sinyali olmayan yerlere giderseniz çevrimdışı haritaları kullanabilir,  yürüyüşünüz esnasında konum işaretlemeleri yapabilirsiniz. Bu sayede kaybolma riskinizi azaltarak Route Back navigasyonu ile geri dönebiliyorsunuz.

Haritaları yakınlaştırıp uzaklaştırarak detaylı görüntü elde edebilir, loş mod ile karanlık ortamlarda bile verileri net bir şekilde görebilirsiniz.

Yeni ve Geliştirilmiş Sağlık Özellikleri

Yeni ve Geliştirilmiş Sağlık Özellikleri

Huawei Watch Ultimate Golf Edition modeli, sağlık takibi konusunda yine birçok gelişmiş özelliğe sahip. Tıbbi sınıf EKG analizi ile kalp sağlığınızı detaylı bir şekilde izliyor, TruSeen™ 5.0+ teknolojisiyle kalp atış hızınızı 7/24 izleyerek anormal değerleri anında bildirimle duyuruyor. Gün boyu SpO2 analiziyle sağlığınızı her an izlemesinin yanı sıra TruSleep 3.0 ile uyku analizi sayesinde uyku kalitenizi ve düzeninizi detaylı bir şekilde değerlendiriyor.

  • Tıbbi Sınıf EKG Analizi

  • Damar Sertliği (Arteriyel sertlik) tespiti

  • HUAWEI TruSeenTM 5.0+ ile Kalp Atış Hızı İzleme

  • Gün boyu SpO2 Analizi

  • Stres İzleme ve Yönetimi

  • TruSleep 3.0 ile Uyku Analizi

Kapsamlı Uyumluluk ve Pil Ömrü

Kapsamlı Uyumluluk ve Pil Ömrü

Huawei Watch Ultimate Golf Edition, Android ve İOS işletim sistemini desteklediği için Android 6.0 ve iOS 9.0 veya daha yeni sürümlerle uyumlu olarak telefonunuzun marka ve modeli ne olursa olsun kusursuz bir senkronizasyon sağlıyor. Bu nedenle sunduğu muhteşem özellikleri sorunsuz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Huawei akıllı saatlerini daha önce deneyimleme fırsatı yakalayanların çok iyi bildiği bir durum da yine rakiplerine meydan okuyan bir pil ömrüne sahip olması. Tek bir şarj ile 14 güne kadar pil ömründen ödün vermeden özelliklerini rahatça kullanmanızı sağlayan Huawei Watch Ultimate, hep açık ekran özelliğiyle kullandığınızda da 4 güne kadar bir pil performansı sunuyor. Bu özelliğiyle sürekli şarjda olan akıllı saatleri geride bırakıyor. 

Üst düzey klasik saatlerle aynı kaliteye sahip bir akıllı saat olarak, hem spor hem de klasik tarza muhteşem uyum sağlıyor. Yeni golf özellikleri, yepyeni keşif modu ve geliştirilmiş sağlık özellikleriyle kusur arayanların zorlanacağı bir akıllı saat olarak çok sevileceği kesin!

Gelelim merak edilen fiyat konusuna. Huawei sitesinde yer alan ürünün fiyatı: 32.999 TL. Yanında 6.499 TL değerinde Hediye FreeBuds Pro 3 ve Huawei 1 Yıl Uzatılmış Garanti hediye ediliyor. Dilerseniz buradan göz atabilirsiniz.