Huawei Watch Ultimate Golf Edition İnceleme: Lüksün Spor Hali

Huawei Watch Ultimate Golf Edition, zirkonyum alaşımlı sıvı metal ve HNBR kordonu ile size mükemmel bir seçim sunuyor. Bir akıllı saatte ilk kez kullanılan zirkonyum alaşımlı sıvı metal, daha hafif ve daha güçlü yapısıyla geleneksel paslanmaz çelik modellere adeta meydan okuyor. HNBR kordon ise klasik kauçuk kordonlara göre esnekliği ve aşınmalara karşı dayanıklılığı sayesinde günlük kullanımda ekstra konfor sunuyor.

Bu saatin üst düzey malzemelere sahip olduğunu gösteren bir diğer özelliği ise saatin safir camı ve safir sensör alanı. Çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık sağlayan bu materyal, üst düzey klasik saatlerle aynı kalitede bir akıllı saat deneyimi sunuyor.