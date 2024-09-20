Huawei Watch GT 5 İnceleme: Sağlık ve Fitness İçin Stil Sahibi Seçim

Tarzınız sizin için her şeyden önce geliyorsa bu seri size uygun diyebiliriz. Öncelikle herkesin merak ettiği soru şarj süresi elbette. Bu akıllı saatin 2 haftaya kadar pil ömrü var demiştik. Yani şarj edemeyecek durumda olsanız bile 2 hafta rahat rahat saatinizi kullanabiliyorsunuz. Huawei Watch GT 5 ile sağlık verilerine kolayca ulaşılabiliyor. Uygulamasını kullanarak her an verilerinize de erişebiliyorsunuz. Bu akıllı saatin renklendirilmiş yeni haritaları ile egzersiz rotalarınızı kolayca takip edebiliyorsunuz. Suya dayanıklı olması da önemli bir artısı.