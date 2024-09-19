Huawei, Barcelona'da Düzenlediği Lansmanda Moda ve Teknolojiyi Birleştiren Yenilikçi Ürünlerini Tanıttı!

Dünyanın ilk medikal sertifikalı bilek tabanlı hareket halinde tansiyon ölçüm cihazı olan HUAWEI WATCH D2, NMPA (National Medical Products Administration) ve MDR (European Union Medical Device Regulation) onayına sahip. Bu saat, 24 saat boyunca doğru kan basıncı ölçümü yapabiliyor ve HUAWEI TruSense Sistemi sayesinde daha hızlı ve hassas sonuçlar sunuyor. Huawei, kan basıncı teknolojisi alanında, Uluslararası Hipertansiyon Derneği Başkanı Profesör Gregory Stergiou ve Çin Hipertansiyon Ligi Başkanı Profesör Wang Jiguang gibi uzmanlarla iş birliği yaparak, bu alanda dokuz yılı aşkın süredir inovasyon yapıyor. HUAWEI WATCH D2, ultra dar mekanik hava yastığı ve 1.82 inç geniş ekranıyla hem hafif hem de kompakt bir tasarım sunuyor. Bu sayede bir akıllı saat formunda medikal tansiyon ölçüm cihazını kullanıcılara sunarak bu alanda devrimsel bir yeniliğe imza atıyor.

HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition: Maceraperest Ruh için Tasarlandı

HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition, yeşil renk seçeneği ve gelişmiş özellikleri ile macera tutkunlarına hitap ediyor. Çift renkli nano-teknoloji seramik çerçevesi ve beyaz-yeşil renk kombinasyonu, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Gelişmiş Golf Sahası Modu, oyun mesafesi, atış analizi ve yapay zeka destekli caddie gibi özelliklerle golf tutkunları için detaylı analizler sunuyor. Ayrıca Expedition Route Import özelliği ile HUAWEI Health uygulaması üzerinden rotaların içe aktarılmasına olanak tanıyor.