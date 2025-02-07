HoReCa Dünyasında Bir İlk: Estetik ve Dayanıklılığı Bir Araya Getiren Pioli'nin Benzersiz Özellikleri

HoReCa sektörüne yenilikçi çözümler sunan Pioli, mutfak sanatının modernlikle buluştuğu sofistike ürünlerini yapay zekanın üretken, yenilikçi ve yaratıcı marifetiyle bir araya getiriyor. Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, reklam filmine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Estetik kadar yüksek dayanıklılığın da rekabette etkin rol aldığı HoReCa sektörüne öncü bir güç olma hedefiyle giriş yapan Pioli markamızla porselen geleneğini çağdaş çizgilerle buluşturuyoruz. Pioli’nin yenilikçi bakış açısını bir adım ileri taşıyarak tüm dünyanın gündeminde olan yapay zeka teknolojisini kullanarak hazırladığımız reklam filmi ile sektörle buluşturmak istedik. Bu bakış açısı Pioli markasının cesur, genç ve dünya gündemini takip eden dinamik bir marka olduğunun en güçlü kanıtı oldu. Genç ve dinamik ruhuyla HoReCa sektörüne yeni bir soluk getiren ve estetikle fonksiyonelliği bir araya getiren Pioli, reklam filmini yapay zeka gibi üstün bir teknolojiye emanet ederek bu yönde öncü bir adım atıyor. Bu vizyonu daha da genişleterek sektöre farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefliyoruz” dedi.