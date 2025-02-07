HoReCa Dünyasında Bir İlk: Estetik ve Dayanıklılığı Bir Araya Getiren Pioli'nin Benzersiz Özellikleri
HoReCa Dünyasında Bir İlk: Estetik ve Dayanıklılığı Bir Araya Getiren Pioli'nin Benzersiz Özellikleri
Gastronomi dünyasına yenilikçi bir anlayışla giriş yapan Porland’ın yeni HoReCa markası Pioli; dayanıklılığı ve estetiği ile profesyonellerin mutfaktaki macerasını reklam filmine taşıdı. Yemek hazırlanış anlarını benzersiz bir hikayeye dönüştürerek porselenin ötesinde bir mutfak sanatı sunan Pioli, enerjisi ve dinamik kimliğini “üretken” yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan reklam filmiyle kanıtladı.
Yapay zekanın yaratıcı gücü ile hazırlanan ilham dolu reklam filmi
Pioli Tabakları: Reklam filminin sessiz kahramanları
Mutfakta yaratıcılığın en büyük destekçisi
Mutfağı sanatla buluşturan Pioli ile yemek masalarının hikayesini yeniden yazmaya hazır olun!
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