Herkesin Hayali: Oturduğunuz Apartmanda Özenilesi 10 Komşu Tipi
Herkesin Hayali: Oturduğunuz Apartmanda Özenilesi 10 Komşu Tipi
'Ev alma, komşu al.' diye boşuna dememişler. Bu içerikte size iyi gelecek komşu tiplerini listeleyeceğiz. İnsan, keşke tüm komşular hep böyle olsa diyor. 🤗🏘️
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1. Yaptığı yemekten veya tatlıdan size de getiren komşu.
2. Tadilat yapmadan önce haber veren komşu.
3. Saat 19:00'dan sonra gürültü yapmayan komşu.
4. Ya da kendi evinden ses gitmesin diye yalıtım yaptıran komşu.
5. Her seferinde asansörü sizin için tutan komşu.
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6. Balkondan balkona masa atacak kadar samimi olduğunuz komşu.
7. Tamir ve temizlik malzemelerini sizinle paylaşan komşu.
8. Acil çıkmanız gerektiğinde çocuklarınızı gözünüz arkada kalmadan emanet edebileceğiniz komşu.
9. Sürekli misafirliğe gidip geldiğiniz, tüm etkinlikleri birlikte yaptığınız komşu.
10. Apartman WhatsApp grubunda nazikliğiyle herkesin gönlünde taht kuran komşu.
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