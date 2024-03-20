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Herkesin Hayali: Oturduğunuz Apartmanda Özenilesi 10 Komşu Tipi

etiket Herkesin Hayali: Oturduğunuz Apartmanda Özenilesi 10 Komşu Tipi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 14:31

'Ev alma, komşu al.' diye boşuna dememişler. Bu içerikte size iyi gelecek komşu tiplerini listeleyeceğiz. İnsan, keşke tüm komşular hep böyle olsa diyor. 🤗🏘️

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1. Yaptığı yemekten veya tatlıdan size de getiren komşu.

Komşuların en güzeli, en çok sevileni. 'Yeni yaptım komşu, sensiz boğazımdan geçmedi.' diyerek yaptığı yemekten getirendir. Özellikle öğrenciler için böyle bir komşu çok değerlidir.

2. Tadilat yapmadan önce haber veren komşu.

Avrupa'da tadilat yapacağı zaman aralığında, komşularına tatil rezervasyonu yaptıranlar var. Varsın o kadar olmasın, tadilata başlamadan önce haber versin, bize yeter.  🥲

3. Saat 19:00'dan sonra gürültü yapmayan komşu.

İnsanların dinlenme zamanlarına saygılı komşu tipi. 😌

4. Ya da kendi evinden ses gitmesin diye yalıtım yaptıran komşu.

Hem kendi rahat eder hem komşuları. 😍

5. Her seferinde asansörü sizin için tutan komşu.

Apartman asansör sohbetleri bu komşularla daha keyifli.

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6. Balkondan balkona masa atacak kadar samimi olduğunuz komşu.

İşte 'Ev alma, komşu al.' sözünde bahsi geçen komşu bu. 😂

7. Tamir ve temizlik malzemelerini sizinle paylaşan komşu.

Evde tornavida olmadığında ödünç isteyebileceğiniz bir komşunuzun olması bu zamanda gerçekten lüks.

8. Acil çıkmanız gerektiğinde çocuklarınızı gözünüz arkada kalmadan emanet edebileceğiniz komşu.

Herkese güvenilmeyen şu günlerde komşunuza güvenebilmeniz gerçekten çok önemli.

9. Sürekli misafirliğe gidip geldiğiniz, tüm etkinlikleri birlikte yaptığınız komşu.

Kendinizi Friends'teki karakter gibi hissedersiniz. 🤗

10. Apartman WhatsApp grubunda nazikliğiyle herkesin gönlünde taht kuran komşu.

Kavga etmek yerine sürekli çözüm odaklı olduğu için büyük ihtimalle herkes onu sever. ❤️

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