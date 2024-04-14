Herkes Her Yere Dokunuyor... Okulda En Pratik Şekilde Hijyeni Sağlamak İçin 8 Öneri
Herkes Her Yere Dokunuyor... Okulda En Pratik Şekilde Hijyeni Sağlamak İçin 8 Öneri
Okullar en çok pislenen yerler. Çocukların ellerini her yere sürerek yürüdükleri düşünülürse hijyen sağlamak bazen çok zor olabilir. Ama bu pratik önerilerle okullarda hijyeni sağlamak mümkün hale geliyor. Gelin birlikte okullarda nasıl hijyen sağlanır bakalım...
1. Okullarda hijyeni sağlamanın en kolay yolu antibakteriyel ürünler.
2. Sabunların devamlı yenilenmesi de fazlasıyla önemli!
3. Islak mendiller gerçekten de ani durumlar için kurtarıcı!
4. Çocuklar okuldaki vakitlerinin çoğunu sınıflardan sonra koridorlarda geçiriyor.
5. Sınıfın düzenli aralıklarla havalandırılması şart!
6. Okullarda hijyeni sağlamanın yolu aslında öğrencilerden geçiyor.
7. Salgın döneminde hijyeni sağlamak için maskelere başvurulabilir.
8. Hijyeni sağlamak için ellerin temizliğine önem vermek gerekiyor. El hijyenini sağlamanın yolu elleri düzgün yıkamak.
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