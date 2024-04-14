Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
Herkes Her Yere Dokunuyor... Okulda En Pratik Şekilde Hijyeni Sağlamak İçin 8 Öneri

Herkes Her Yere Dokunuyor... Okulda En Pratik Şekilde Hijyeni Sağlamak İçin 8 Öneri

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
15.04.2024 - 00:02

Okullar en çok pislenen yerler. Çocukların ellerini her yere sürerek yürüdükleri düşünülürse hijyen sağlamak bazen çok zor olabilir. Ama bu pratik önerilerle okullarda hijyeni sağlamak mümkün hale geliyor. Gelin birlikte okullarda nasıl hijyen sağlanır bakalım...

1. Okullarda hijyeni sağlamanın en kolay yolu antibakteriyel ürünler.

Antibakteriyel hijyen sağlamak için ideal yöntemler. Okullarda temas çok olduğu için hijyeni sağlamak zor olabiliyor. Bu yüzden tuvaletlere koyulacak özellikle de antibakteriyel sabunlar okulları daha temiz tutmak için şart.

2. Sabunların devamlı yenilenmesi de fazlasıyla önemli!

Okullarda hijyeni sağlamak için antibakteriyel sabunlar kullanılmalı evet ama çocuklar saat kaç olursa olsun tuvalete girdikleri hiçbir anda sabun kutularını boş görmemeli. Okulların tuvaletlerine koyulan sıvı sabunların sürekli doldurulması da bir zorunluluk!

3. Islak mendiller gerçekten de ani durumlar için kurtarıcı!

Acil bir durum olduğunda akla ilk ıslak mendiller geliyor. Okullarda ıslak mendiller her an ulaşılabilir yerde olursa hijyene katkı sağlayabilir. Islak mendiller hem sınıf dolabında hem de öğrencilerin çantasında bulunmalı!

4. Çocuklar okuldaki vakitlerinin çoğunu sınıflardan sonra koridorlarda geçiriyor.

Çocukların çok vakit geçirdikleri koridorların temizliği okullarda hijyenin önemli bir parçası. Bu yüzden koridorları sürekli temizlemek gerek. Koridorların düzenli dezenfekte edilmesi ile okulların daha hijyenik olmasını sağlamak mümkün.

5. Sınıfın düzenli aralıklarla havalandırılması şart!

Okulda çocukların vakitlerinin çoğunu geçirdikleri sınıfları düzenli havalandırmak gerekiyor. Sınıflardaki hijyenin sağlanması için bu kadar basit bir işlem yeterli!

6. Okullarda hijyeni sağlamanın yolu aslında öğrencilerden geçiyor.

Her çocuğun kendine ait bir hijyen paketi olması gerek. Bu hijyen paketinde ıslak mendil, antibakteriyel sabun, peçete gibi ürünler olabilir. Bu sayede öğrenciler her an kişisel hijyenini sağlayabilir.

7. Salgın döneminde hijyeni sağlamak için maskelere başvurulabilir.

Böyle hastalıkların yayıldığı dönemler için okullarda maske temin edilebilir. Maskeler hastalıkların yayılmasını engellemeye yardımcı olduğu için okullarda hijyen için gerekli. 😷

8. Hijyeni sağlamak için ellerin temizliğine önem vermek gerekiyor. El hijyenini sağlamanın yolu elleri düzgün yıkamak.

Ellerin nasıl yıkanacağı, en az 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği, yemek öncesi ve sonrası, ayrıca tuvaletten sonra gibi yıkanacak zamanların öğretilmesi gerek. 👩‍🏫

Okullarda hijyeni sağlamak için Activex antibakteriyel sıvı sabun her zaman çocuğunuzla!

Activex ile çocuğunuzu kötü bakterilerden okulda da korumanız mümkün! Hem çocuğunuzun çantasına koyabileceğiniz hem de okul yönetiminin okulda kullanmasını sağlayabileceğiniz Activex antibakteriyel sıvı sabun ile kötü bakterilerin %99,9'unu öldürerek çocuğunuzu koruyun!