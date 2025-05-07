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Her Şeyin En İyisini Hak Eden Annelere Zamansız Anneler Günü Hediyeleri

Her Şeyin En İyisini Hak Eden Annelere Zamansız Anneler Günü Hediyeleri

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
07.05.2025 - 11:09

Anneler Günü, annelerimize duyduğumuz sevgiyi en zarif ve şık haliyle anlatmak için en doğru zaman!

Saat&Saat, dünyaca ünlü saat markalarının birbirinden şık ve zarif saat modelleriyle, Anneler Günü’nü özel kılmanızı sağlıyor. “Her saniyem seninle güzel, anne” diyerek ona olan sevginizi en zarif şekilde ifade edebileceğiniz saatlerle Anneler Günü’nü unutulmaz kılın!

Universe Constant, Supernova Ladies saati, annelere özel bir yıldız gibi parlıyor.

Universe Constant, Supernova Ladies saati, annelere özel bir yıldız gibi parlıyor.

Annelerin zarif duruşunu ve benzersiz tarzını yansıtan özel detaylarıyla bu saat, İsviçre yapımı quartz mekanizması, 35 mm paslanmaz çelik kasası ve safir kristal camı ile dayanıklılığı zarafetle buluşturuyor.

Ürün kodu: UC1038

Welder’in imzası haline gelen photochromic cam, bu kez gökyüzünü andıran sedef kadran ve ışıltılı taş detaylarıyla buluşuyor.

Welder’in imzası haline gelen photochromic cam, bu kez gökyüzünü andıran sedef kadran ve ışıltılı taş detaylarıyla buluşuyor.

Altın tonlu hasır çelik kordonuyla modern ve dikkat çekici bir duruş sergileyen model, her bakışta renk değiştiren camıyla zamanı bambaşka bir boyuta taşıyor.

Ürün kodu: WRN2000

U.S. Polo Assn., modern detaylarla bezeli bu şık saatiyle annenizin stiline trendleri yansıtan bir dokunuş katıyor.

U.S. Polo Assn., modern detaylarla bezeli bu şık saatiyle annenizin stiline trendleri yansıtan bir dokunuş katıyor.

İki tonlu çelik bileziği, 34 mm yuvarlak kasası ve altın detaylarıyla her anı özel kılan bu model, sadeliği şıklıkla buluşturuyor.

Ürün kodu: USPA2045-07

Wesse’nin, rose gold renkteki çelik kasası ve yuvarlatılmış dikdörtgen formu, klasik tasarıma modern bir dokunuş ekliyor.

Wesse’nin, rose gold renkteki çelik kasası ve yuvarlatılmış dikdörtgen formu, klasik tasarıma modern bir dokunuş ekliyor.

Anneler Günü'ne özel zarif ve şık bir hediye alternatifi sunan Wesse klasik tasarıma modern bir dokunuş ekliyor. Bezelindeki taşlar, saatin ışıltısını artırarak her açıdan dikkat çekici bir zarafet sunuyor.

Ürün kodu: WWL113806

Jacques Philippe Infinitum, sonsuzluğu simgeleyen zarif tasarımıyla annenizin stiline ışıltılı bir dokunuş katıyor.

Jacques Philippe Infinitum, sonsuzluğu simgeleyen zarif tasarımıyla annenizin stiline ışıltılı bir dokunuş katıyor.

Zarif kasası, taşlı indeksleri ve yeşil ya da beyaz kadran alternatifleriyle INFINITUM hem klasik hem modern zevklere hitap ediyor.

Ürün kodu: JPQLS737388RG

Calvin Klein’ın zamansız estetik anlayışını taşıyan bu model, annelerin bileğinde rafine bir duruş sergiliyor.

Calvin Klein’ın zamansız estetik anlayışını taşıyan bu model, annelerin bileğinde rafine bir duruş sergiliyor.

Seramiğin zarafetini saat tasarımına taşıyarak sadeliği, saflığı ve şıklığı etkileyici bir uyumla buluşturduğu saat modeli, pürüzsüz formu ve beyazın asaletini yansıtan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Ürün kodu: CK25100072

Fossil’in vintage tasarımlı Harlow koleksiyonu, zarif ve zamansız bir stil sunuyor.

Fossil’in vintage tasarımlı Harlow koleksiyonu, zarif ve zamansız bir stil sunuyor.

Sekizgen kasa tasarımına sahip modelde, kadranı roma rakamlı indeks süslüyor. Geçmişin stilini modern zamana taşıyan koleksiyonda, altın rengi, metalik gri ve metalik gri ile altın rengi olmak üzere çift renk bileziğe sahip alternatifler yer alıyor.

Ürün kodu: FES5361

Guess’in Ginger saat modeli, stil sahibi anneler için tasarlandı.

Guess’in Ginger saat modeli, stil sahibi anneler için tasarlandı.

Altın tonlarındaki çelik kasası, göz alıcı taş detayları ve modern tasarımıyla hem günlük şıklığa hem özel anlara eşlik eden bu saat, annenizin her anında parlamasını sağlayacak.

Ürün kodu: GUGW869L4

Lacoste’un Parisienne saat modeli, annenizin stiline büyüleyici bir dokunuş katıyor.

Lacoste’un Parisienne saat modeli, annenizin stiline büyüleyici bir dokunuş katıyor.

Lacoste’un Parisienne saat modeli, minik dikdörtgen çelik kasası, tırtıklı bezeli ve taşlarla çevrili ışıltılı mavi kadranıyla, annenizin stiline büyüleyici bir dokunuş katıyor. Çabasız ama etkileyici detaylarıyla zamansız şıklığın modern yorumunu sunan bu özel saat, her anınıza ışık tutarken, annenizin zarafetini de öne çıkarıyor.

Ürün kodu: LAC2001440

Tommy Hilfiger, zamansız şıklığı ve zarafeti bir araya getirdiği saat modeliyle annenizin bileğinde tüm gözleri üzerine çekiyor.

Tommy Hilfiger, zamansız şıklığı ve zarafeti bir araya getirdiği saat modeliyle annenizin bileğinde tüm gözleri üzerine çekiyor.

Tommy Hilfiger, zamansız şıklığı ve zarafeti bir araya getirdiği saat modelinde, açık mavi kadranı ve bezelindeki ışıltılı taşlarla, annenizin bileğinde parıldayan bir zarafet yaratıyor. 36 mm çapındaki çelik kasası ve zarif bileziğiyle şıklığı ön plana çıkaran Tommy Hilfiger, her anınızda stilinizi zirveye taşıyor.

Ürün kodu: TH1782795

Bu Anneler Günü'nde annene zamanın en zarif halini hediye et!

Bu Anneler Günü'nde annene zamanın en zarif halini hediye et!

Siz de annenize her baktığında sizi hatırlayacağı zarif bir hediye armağan etmek istiyorsanız, Saat&Saat’in Anneler Günü’ne özel koleksiyonunu keşfetmek için hemen şimdi Saat&Saat mağazalarına ya da saatvesaat.com.tr'ye göz atın!

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