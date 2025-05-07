Her Şeyin En İyisini Hak Eden Annelere Zamansız Anneler Günü Hediyeleri
Anneler Günü, annelerimize duyduğumuz sevgiyi en zarif ve şık haliyle anlatmak için en doğru zaman!
Saat&Saat, dünyaca ünlü saat markalarının birbirinden şık ve zarif saat modelleriyle, Anneler Günü’nü özel kılmanızı sağlıyor. “Her saniyem seninle güzel, anne” diyerek ona olan sevginizi en zarif şekilde ifade edebileceğiniz saatlerle Anneler Günü’nü unutulmaz kılın!
Universe Constant, Supernova Ladies saati, annelere özel bir yıldız gibi parlıyor.
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Welder’in imzası haline gelen photochromic cam, bu kez gökyüzünü andıran sedef kadran ve ışıltılı taş detaylarıyla buluşuyor.
U.S. Polo Assn., modern detaylarla bezeli bu şık saatiyle annenizin stiline trendleri yansıtan bir dokunuş katıyor.
Wesse’nin, rose gold renkteki çelik kasası ve yuvarlatılmış dikdörtgen formu, klasik tasarıma modern bir dokunuş ekliyor.
Jacques Philippe Infinitum, sonsuzluğu simgeleyen zarif tasarımıyla annenizin stiline ışıltılı bir dokunuş katıyor.
Calvin Klein’ın zamansız estetik anlayışını taşıyan bu model, annelerin bileğinde rafine bir duruş sergiliyor.
Fossil’in vintage tasarımlı Harlow koleksiyonu, zarif ve zamansız bir stil sunuyor.
Guess’in Ginger saat modeli, stil sahibi anneler için tasarlandı.
Lacoste’un Parisienne saat modeli, annenizin stiline büyüleyici bir dokunuş katıyor.
Tommy Hilfiger, zamansız şıklığı ve zarafeti bir araya getirdiği saat modeliyle annenizin bileğinde tüm gözleri üzerine çekiyor.
Bu Anneler Günü'nde annene zamanın en zarif halini hediye et!
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