Her Kedi Sahibinin Mutlaka Bilmesi Gereken 12 Önemli Bilgi
Bir cana yuva olmak demek; onun dilini, ihtiyaçlarını ve önem verdiği şeyleri de anlamak demektir! Kediler ne kadar bağımsız görünseler de aslında mutlu bir yaşam için bizlere birçok şey anlatırlar.
Kedilerin dünyasını yakından tanırsanız hem onların hayat kalitesini artırır hem de aranızdaki bağı güçlendirirsiniz. Gelin, her kedi sahibinin bilmesi gereken bilgilere bakalım!
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1. Sevgilerini kendi yolları ile gösterirler.
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2. Mama seçimlerinde kriterleri çoktur.
3. Su tüketiminin sağlık üzerindeki etkisi büyüktür.
4. Oyun oynamak onlar için hem eğlence hem de egzersizdir.
5. Tırmalama hareketi iç güdüseldir.
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6. Veteriner kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmalı.
7. Hastalığını sessiz sedasız geçirebilir.
8. Fazla temizlik beraberinde stresi getirebilir.
9. Dillerini öğrenmek ilişkinizi güçlendirir.
10. Tuvalet kutusu noktasında çok titizdirler.
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11. Yalnız olmaktan sıkılabilirler.
12. Rutinleri severler, aşırı değişiklikten uzak dururlar.
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