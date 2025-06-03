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Her Kedi Sahibinin Mutlaka Bilmesi Gereken 12 Önemli Bilgi

etiket Her Kedi Sahibinin Mutlaka Bilmesi Gereken 12 Önemli Bilgi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 18:01

Bir cana yuva olmak demek; onun dilini, ihtiyaçlarını ve önem verdiği şeyleri de anlamak demektir! Kediler ne kadar bağımsız görünseler de aslında mutlu bir yaşam için bizlere birçok şey anlatırlar.

Kedilerin dünyasını yakından tanırsanız hem onların hayat kalitesini artırır hem de aranızdaki bağı güçlendirirsiniz. Gelin, her kedi sahibinin bilmesi gereken bilgilere bakalım!

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1. Sevgilerini kendi yolları ile gösterirler.

Kedi-köpek karşılaştırması yapılırken en çok vurgulanan nokta sevgi göstermeleri... Kediler köpekler gibi sevecen görünmeyebilirler ama sevgilerini çok farklı yollarla bizlere aktarırlar! Yanınıza kıvrılmaları, göz kırpmaları ve sürtünmeleri... Bu davranışları görmezden gelmeyerek ilgilenirseniz aranızdaki bağ güçlenir!

2. Mama seçimlerinde kriterleri çoktur.

Kedinizin beslenmesi sağlığını ve enerjisini doğrudan etkiler. Yaş, aktivite düzeyi, sağlık durumuna bakılarak farklı ihtiyaçlara uygun mama seçilmesi gerekir. Bir de kaliteli, protein ağırlıklı olması da çok önemli! Kısacası mama seçimi için birçok kriteri göz önünde bulundurmanız gerekir.

3. Su tüketiminin sağlık üzerindeki etkisi büyüktür.

Kedilerin doğalarına inelim! Az su içmeye eğilimli olduklarını görürüz. Ama bu böbrek sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden temiz kaplar, çeşme tipi gibi suluklar ve yaş mamalar sayesinde su alımını destekleyebilirsiniz. Su kaplarını güneşten uzak tutmalısınız! Her gün suyu tazelemek de kedinizi teşvik eder.

4. Oyun oynamak onlar için hem eğlence hem de egzersizdir.

Kedinizin oyuna ihtiyacı var! Sadece eğlenmesi için değil, aynı zamanda sağlıklı olması için de gereklidir. Günde en az 10-15 dakika oyun oynatırsanız obez olmasını engellersiniz. Bir de zihinsel olarak gelişmesini sağlar. Fareler, tüylü çubuklar eminim kedinizi çok mutlu edecektir! Ayrıca sizinle bağ kurmasını da sağlamış olursunuz.

5. Tırmalama hareketi iç güdüseldir.

5. Tırmalama hareketi iç güdüseldir.

Kediler bir yeri tırmalayarak orayı işaretler ve tırnaklarını sağlıklı tutar. Bu yüzden ceza vermemelisiniz! Evin belli yerlerine tırmalama tajtaları koyabilirsiniz. Böylece mobilyaları da korumuş olursunuz. Onun doğasının bir parçası olduğunu unutmayın!

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6. Veteriner kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmalı.

Kediniz sağlıklı görünebilir. Ama fark edilemeyen problemler olabilir... Yılda en az bir kez veteriner kontrolü olması, aşı takibinin yapılması, iç-dış parazit uygulamaları şart! Ayrıca erken teşhisle birlikte birçok hastalığın önüne geçilebilir. İyi bir yaşam kalitesi sunmak istiyorsanız düzenli sağlık takibi kesinlikle olmalı!

7. Hastalığını sessiz sedasız geçirebilir.

Kediler genellikle ağrıyı gizler... Sizin daha dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekir. İştah kaybı, tuvalet alışkanlığında değişiklik olması, saklanma ya da gereğinden fazla uyuması gibi belirtileri dikkate almalısınız. Bu küçük ipuçlarını görmezden gelmeden hareket etmelisiniz. Her birini kenara not alarak veterinere hemen gidin!

8. Fazla temizlik beraberinde stresi getirebilir.

Kediler hijyene önem veren varlıklardır. Fakat ortamın sık sık değişmesi ve ortamda sürekli temizlik maddesi kullanılması onları strese sokabilir. Sert kokulu deterjanlardan ve sürekli yeni alınan eşyalardan dolayı kendi içlerine kapanabilirler. Kedinizin bölgesine çok fazla müdahale etmeyerek güven duygusunu sarsmamaya çalışabilirsiniz.

9. Dillerini öğrenmek ilişkinizi güçlendirir.

Evet, kedilerin dilleri vardır! Kuyruk hareketleri, bakışları, miyavlama tonları gibi şeylerle kedinizin sizinle iletişim kurmaya çalıştığını unutmayın! Kedinizin dilini anlamaya başladığınız zaman huzurlu ve mutlu bir ilişki kurabilirsiniz. Aranızdaki bağın güçlenmesi için kelimelere gerek yok!

10. Tuvalet kutusu noktasında çok titizdirler.

Kediler tuvalet konusunda oldukça seçici olabilirler! Kum kabının yerinin sessiz ve sakin olması gerekir. Tabi bir de ulaşabileceği bir yerde olmalı. Günlük olarak tuvaletini temizlemeli ve kum seviyesini sabit tutmalısınız. Kirli kuma tuvaletini yapmak istemez... Bu yüzden tuvalet düzeninde değişiklikler yaşayabilir.

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11. Yalnız olmaktan sıkılabilirler.

Kedilere hep bağımsız hayvanlar denir. Peki, öyle mi? Kediler de ilgiye ihtiyaç duyar! Gün boyu yalnız kalan kediler huysuz ve içine kapanık olabilir. Tek başına yaşayan kediler için kaliteli zaman oluşturmak çok önemli. Her kedi bir bireydir ve dosta ihtiyaçları vardır!

12. Rutinleri severler, aşırı değişiklikten uzak dururlar.

Taşınma, misafir, mobilya değişimi... Bu tarz ani değişiklikler kedilerde strese yol açabilir. Alışkanlıklarına bağlı bir canlıdan bahsediyoruz! Gün içinde neleri ne zaman yaptıkları bile onlar için önemlidir. Rutinlerine sadık olan kedilerin güvenini kazanmak istiyorsanız siz de onların rutinlerine ayak uydurmalısınız.

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