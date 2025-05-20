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Her Güne Müthiş Başlamak İsteyenlere Özel Önerilerimiz

Her Güne Müthiş Başlamak İsteyenlere Özel Önerilerimiz

Dr. Oetker
Dr. Oetker - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 12:54

Sağlıklı yaşamak istiyoruz ama ne zaman internette bunun için bir şeyler okusak hep aşırı klişe şeyler görüyoruz. Bu klişeler yüzünden tüm motivasyonumuz kaçıyor, bir türlü sağlıklı yaşamaya başlayamıyoruz.

Ama bu içerik sana iyi gelecek, gerekli motivasyonu sağlayacak. Bize güven ve aşağı kaydırmaya başla!

1. Meyve sebzeleri her öğüne eklemeye çalış. Özellikle de lif açısından zengin olanları!

Kendine kahvaltı mı hazırlıyorsun? Hemen avokado ezmeni de masaya koy. Akşam yemeğinden sonra bir şeyler mi içmek istiyorsun? Hızlıca muzlu sütünü hazırla. Meyve sebzeleri direkt yemek sana çekici gelmiyorsa bu yöntemleri deneyebilirsin.

2. Bildirimleri biraz daha bekletmeyi dene!

Sabahları gözünü açar açmaz elin telefona gidiyor, biliyoruz. Bunu yapmak gün içindeki verimliliğini düşürüyor, zihninin daha yorgun olmasına sebep oluyor. Daha sayılabilecek çok olumsuz yan var ama bunlar bile yeterli olur diye düşünüyoruz. Güne enerjik başlamak için telefonundan biraz uzaklaşsan iyi olur!

3. Hiçbir şey yapmadan sakince oturup kafanı dinle!

Her zaman durmadan bir şeyler yapmak yorucu değil mi? Bu maddemizde sana yapmanı önereceğimiz şey, hiçbir şey yapmadan sakince oturmak olacak! Emin ol sağlıklı bir yaşam için bazen çabalamaktan ziyade aşırı çabalamayı bırakmak gerekiyor.

4. En pratik şekilde enerjini yerine getirecek tariflere yoğunlaş!

Atla, zıpla, koş demiyoruz ama şu durağan hali üstünden atsan çok iyi olur! Güne enerjik bir şekilde başlamanın yolu, midene ilk giren şeylerden geçiyor. Bizim tercihimiz pratik bir şekilde hazırlanan ve leziz olan tariflerden yana!

5. Ayna karşısında dans et!

Her zaman hareket etmek için vaktimiz ve enerjimiz olamayabiliyor. E peki dişini fırçalarken veya dışarı çıkmak için hazırlanırken biraz şımarmayasın? Tamamen hareketsiz olmaktansa böyle küçük anlarda küçük hareketlerle bile farklılık yaratabilirsin, bize güven.

6. Enerjini yenileyen insanlarla vakit geçir!

Sağlık yalnızca beslenmeyle olmuyor. Gün içinde ne kadar tükendiğin de aslında sağlığını etkiliyor. Bu yüzden ruh sağlığını da beslemek için enerjini yenileyen, sana iyi gelen insanlarla vakit geçirmeyi ihmal etme!

7. Adım atmaktan korkma!

Birçok kişi bir yere giderken hemen araba, otobüs artık ne bulursa onu kullanmaya çalışıyor. Ama bizim sana önerimiz yürümen! Kendin için bir günlük adım sayısı belirle, sonra her gün onu tamamlamaya çalış. Zaten gün içinde oradan oraya giderken fark etmeden çok fazla adım atıyoruz!

8. Rafine şekeri azalt! -Korkma, bu tatlıyı bırakmak anlamına gelmiyor-

Sağlıklı yaşam için rafine şekerden olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Ama bu demek değil ki tatlı olan her şeyden uzaklaşman gerekiyor. Bunu sana söyleyenlere çikolatalı müsliyle ya da meyvelerin içinde bulunan doğal şekerlerle tatlanmış atıştırmalık ve tatlı tariflerini gösterebilirsin!

Bu sefer klişelere, lezzetsiz şeylere yer yok! Dr. Oetker Vitalis Sütlü Bitter ile enerjik ve zinde yaşamın eğlenceli yanını keşfet!

Bu sefer klişelere, lezzetsiz şeylere yer yok! Dr. Oetker Vitalis Sütlü Bitter ile enerjik ve zinde yaşamın eğlenceli yanını keşfet!

Dr. Oetker’in Vitalis Çıtır Müsli serisi, güne enerjik başlamak isteyenler için ideal bir seçenek! İçeriğinde tam parçacıkları bulunan sütlü-bitter çikolatalı, bal bademli ve meyveli çıtır müsli ile pratik, lezzetli ve doyurucu bir öğün geçirmiş olursun. Afiyet olsun!

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Dr. Oetker
Dr. Oetker
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