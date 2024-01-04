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Her Gün Oyna, Her Gün Kazan: Fantazzie Yeni Oyunu Pick Slam’i Duyurdu!

Her Gün Oyna, Her Gün Kazan: Fantazzie Yeni Oyunu Pick Slam’i Duyurdu!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
04.01.2024 - 20:47

Yeni nesil fantezi spor oyunu Pick Slam, spor tutkunları için özel olarak tasarlanmış, rakiplerinden farklı ve benzersiz bir fantezi spor deneyimi sunuyor. Günlük oyuncu eşleşmelerinde seçim yapmaya dayalı yapısıyla, yenilikçi ve rekabetçi bir oyun olma özelliği taşıyor. 

Hızlı ve canlı bir oyun olan Pick Slam, günlük fantezi spor oyunlarının standartlarını değiştiriyor. Hızlı, heyecan verici ve taktiksel yapısıyla, spor severler için benzersiz bir deneyim sunuyor.

Türkiye Süper Ligi, Avrupa'nın büyük ligleri ve Suudi Ligi gibi zengin seçeneklerle başlayan Pick Slam, yakın gelecekte basketbolu ve ilerleyen zamanda F1, NFL gibi farklı spor dallarını oyuna dahil etmeyi planlıyor.

Türkiye Süper Ligi, Avrupa'nın büyük ligleri ve Suudi Ligi gibi zengin seçeneklerle başlayan Pick Slam, yakın gelecekte basketbolu ve ilerleyen zamanda F1, NFL gibi farklı spor dallarını oyuna dahil etmeyi planlıyor.

Oyun, kullanıcıların spor bilgisini değerlendirerek günlük gerçek para kazanabilecekleri bir platform sunuyor. Bu özellik, Pick Slam'i diğer fantezi spor oyunlarından ayrıştırıyor. Kullanıcılar, canlı verilerle spor etkinliklerini takip edebilir, kullanıcı dostu arayüzü ile kolayca deneyimlerini kişiselleştirebilirler. 

Fantazzie’den sonra Pick Slam sporseverlere yeni bir fantezi spor deneyimi yaşatmaya başladı. 

Pick Slam uygulamasını buraya tıklayarak indirin!

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