Hepsiburada ve Yapı Kredi’den Alışverişe Yeni Bir Boyut: “Hepsiburada Premium Worldcard”
Hepsiburada ve Yapı Kredi’den Alışverişe Yeni Bir Boyut: “Hepsiburada Premium Worldcard”
Hepsiburada ve Yapı Kredi Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Hepsiburada Premium Worldcard kullanıcılarına özel avantajlar sunuyor. Hepsiburada Premium Worldcard sahipleri peşin fiyatına 3 ay erteleyip 6 taksitle ödeme imkanı ve birçok ek avantajdan faydalanabiliyor.
Peşin fiyatına 3 ay erteleyip 6 taksitle ödeme imkanı
Hepsiburada Premium Worldcard ile Hepsiburada’da alışverişler peşin fiyatına 3 ay ertelenip 6 taksitle ödenebiliyor. Herhangi bir faiz/fark ödemeden peşin fiyatına 3 ay ertelemeyle alışverişlerini yapan kart sahipleri bütçelerini rahatlatıyor.
1.000 TL Hepsiburada Puan
Hepsiburada Premium Worldcard alarak Yapı Kredi’den ilk defa kredi kartı sahibi olan müşteriler her 500 TL’lik alışverişte 100 TL toplamda 1.000 TL Hepsiburada Puan kazanıyor.
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