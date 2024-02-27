Hepsiburada ve Yapı Kredi’den Alışverişe Yeni Bir Boyut: “Hepsiburada Premium Worldcard”

Kart sahipleri Hepsiburada’dan yaptıkları her alışverişte %5 kazanıyor ve Hepsiburada’dan diledikleri kategoride geçerli olmak üzere kazançlarını kullanabiliyorlar.

Hepsiburada Premium ücretsiz

Hepsiburada Premium Worldcard ile sunulan bir başka ayrıcalık Hepsiburada Premium’un ücretsiz olarak sunulması. Premiumlular kargo bedava, hediye BluTV üyeliği, ücretsiz randevulu teslimat, ücretsiz kapıdan iade gibi birçok avantajdan yararlanabiliyor.

Detaylı bilgi için: https://www.hepsiburada.com/staticpage/212400733343651