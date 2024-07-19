Hepsiburada Premium'da BluTV Ayrıcalığı Warner Bros. Discovery Ortaklığı ile Devam Edecek!

Warner Bros. Discovery ile Hepsiburada, Hepsiburada Premium üyelerine sunulan hediye BluTV ayrıcalığının devam edeceğini duyurdu. Aralık 2023'te Warner Bros. Discovery bünyesine katılan BluTV’nin, her geçen gün genişleyen yerel içerikleri ve orijinal yapımlarının yanı sıra en iyi uluslararası dizi ve programlardan oluşan geniş içerik yelpazesi, Hepsiburada Premium üyelerine hediye olarak sunulmaya devam edilecek.

Hepsiburada Premium üyelerinin en sevdiği ayrıcalıklardan hediye BluTV aboneliği, önümüzdeki dönemde de kullanılmaya devam edecek. İki yıl önce Hepsiburada Premium ile başlayan Hepsiburada Premium üyeleri yüzlerce yerli ve yabancı içeriğin keyfini çıkarmaya devam edecek. Güçlü orijinal yapımlarıyla dikkat çeken BluTV, ayrıca HBO DC, Cartoon Network, Discovery ve Eurosport gibi Warner Bros. Discovery çatısında altında yer alan markalardan uluslararası hit diziler, gişe rekortmeni filmler, hayranların en sevdiği şovlar ve belgeseller dahil olmak üzere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor.