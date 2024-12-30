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Hem Fonksiyonel, Hem Zarif! Cadde Yıldız'da Seni Bekleyen 2025 Modası Mobilya Modelleri

etiket Hem Fonksiyonel, Hem Zarif! Cadde Yıldız'da Seni Bekleyen 2025 Modası Mobilya Modelleri

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
30.12.2024 - 16:43

Konforu şıklık ve zarafetle sunan ve private koleksiyon ürünleri ile ön plana çıkan CaddeYıldız mobilya bu yıl yatak odalarında, yemek odalarında ve koltuk takımı modellerinde oldukça iddialı tasarımlar sunuyor. Evinizi yeni sezonun şık ve ergonomik dinamiklerine göre hazırlayacak kaliteli ve zamansız çizgiye sahip ev yaşam ürünlerine CaddeYıldız internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

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1. Zengin Ürün Çeşidi İle Modern Yaşamın Getirdiği Gereklilikleri Bir Arada Sunan Yatak Odası Takımları

1. Zengin Ürün Çeşidi İle Modern Yaşamın Getirdiği Gereklilikleri Bir Arada Sunan Yatak Odası Takımları

Yatak odası takımlarında CaddeYıldız’ın yeni sezon mottosu konfor odaklı yaratıcılık üzerine oluyor. Teknolojik yenilikleri bir arada sunarken fonksiyonel yapıdan da ödün vermeyen tasarım anlayışına sahip ürünlerle evde değişen ihtiyaçlara çözüm sağlayan yatak odası modeli stilleri bu yıl sizleri bekliyor.

2. Zamansız Ve Yenilikçi Yemek Odası Modelleri İle Evinizdeki Derinlik Hissini Arttıran Tasarımlara Yer Açın!

2. Zamansız Ve Yenilikçi Yemek Odası Modelleri İle Evinizdeki Derinlik Hissini Arttıran Tasarımlara Yer Açın!

Yeni yaşam pratiklerini pastel tonlarla buluşturan yemek odası modelleri bu yıl renk geçişleri ile sade ancak tasarım doneleri ile cesur yansımalar sunuyor. Hem iddialı hem yalın kombinasyonunu başarı ile pratiğe döken CaddeYıldız yemek odaları, İtalyan tarzı tasarımlarla güçlü ve özgün bir çizgi yakalıyor.

3. Evin Odak Noktası Olan Salonlarda Hayat Dolu Bir Enerji Ve Kalite Sunan Koltuk Takımları

3. Evin Odak Noktası Olan Salonlarda Hayat Dolu Bir Enerji Ve Kalite Sunan Koltuk Takımları

Yeni sezonda koltuk takımı modellerinde karşımıza çıkan dokusal kumaş taleplerini soft sünger bileşenleri ile tamamlayan ve hem kaliteli bir kumaş dokusu sunan hem de konforlu bir oturum alanı sağlayan 2025 koltuk takımı modellerine CaddeYıldız mağazasından ve web adresinden ulaşabilirsiniz.

4. Yeni Evlenen Ya Da Evini Yenileyecek Olan Çiftlerin Kararsızlığını Ortadan Kaldıran CaddeYıldız Düğün Paketleri

4. Yeni Evlenen Ya Da Evini Yenileyecek Olan Çiftlerin Kararsızlığını Ortadan Kaldıran CaddeYıldız Düğün Paketleri

Tıpkı bir önceki yılda olduğu gibi bu sene de en çok tercih edilen düğün paketi mobilya tarzı modern ve İskandinav stil üzerinden gidecek gibi görünüyor. Ahşabın mekanı ısıtan yapısı ve sadeliğini fonksiyonel ve estetik kullanım ile birleştiren CaddeYıldız modern mobilya modelleri hem sade hem de göz alıcı bir kontrastı bir araya getiriyor.

5. Rutin Yaşam Akışına Uygun Mekânsal Konfor Sunan Estetik Ve Teknolojik Giyinme Odaları

5. Rutin Yaşam Akışına Uygun Mekânsal Konfor Sunan Estetik Ve Teknolojik Giyinme Odaları

Modüler kullanım alanı açan ve hem küçük hem de büyük evler fark etmeksizin neredeyse aynı kullanım avantajını sunan giyinme odası dizaynları, reflekte dolapları ve çok çekmeceli ada şifonyer eklentileri ile konforu pratik yaşam tüyoları ile bir araya getiriyor. Aynı zamanda giyinme odaları farklı ölçü ve parça kombinasyonları ile sipariş verilebiliyor.

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6. Dokusuyla, Stiliyle Ve Kullanım Alanları İle Trend Portmanto Modelleri

6. Dokusuyla, Stiliyle Ve Kullanım Alanları İle Trend Portmanto Modelleri

Antrenize oldukça yakışacak ayakkabılık, askılık ya da hepsini bir arada sunan dizaynı ile portmanto modelleri kalabalığı toparlarken akıllıca çözümler sunan pratik bir mobilya grubu. Aynalı, aynasız ya da sürgülü veya kapaklı seçenekleri ile şekillenen onlarca portmanto modeli mevcut.

7. Çağdaş Sanat Ve İşlevsel Estetikten Referanslar Sunan CaddeYıldız Köşe Takımı Modelleri

7. Çağdaş Sanat Ve İşlevsel Estetikten Referanslar Sunan CaddeYıldız Köşe Takımı Modelleri

CaddeYıldız’da satışa sunulan köşe koltuk takımları; hem net tasarım çizgileri ve kusursuz kumaş formlarına, hem de rahat bir oturum sağlayan sünger yapısına sahip. Aynı zamanda yatak mekanizmalı formu ile fonksiyonel bir kullanım alanı açan köşe takımı modelleri birçok etkiyi bir arada barındıran tasarım yapısı ile oturma alanlarının gözde tercihleri arasında yerini alıyor.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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