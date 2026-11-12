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Hayatını Rutinden Çıkaracak 25 Etkinlik Önerisi

etiket Hayatını Rutinden Çıkaracak 25 Etkinlik Önerisi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
12.11.2026 - 16:15
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Hayatın monotonluğunu kırmanın en güzel yolu etkinliklere gitmek. Konserlerden tiyatrolara birçok etkinlik var. Rutininden sıkıldıysan bu etkinliklere bir göz at bizce! 

Hayatına renk katacak etkinliklerde güzel bir indirim var desek! 1.500 TL ve üzeri satın aldığın etkinlik biletine 250 TL değerinde Passo Dükkan kuponu hediye!

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1. Satıcının Ölümü

1. Satıcının Ölümü

Arthur Miller'ın ödüllü eseri Satıcının Ölümü zamansız bir hikaye. Hayaller, başarı arzusu ve aile bağları üzerine bir oyun olan Satıcının Ölümü'nün başrolünde Halit Ergenç var. Güzel bir akşam geçirmek istiyorsan bu etkinliğe şans verebilirsin.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

2. Afife

2. Afife

Tiyatroseverlerin kaçırmaması gereken Afife oldukça iddialı bir oyun! Kuşaklar boyunca kadınlara ilham olan Afife Jale'nin hikayesinin anlatıldığı oyunun başrolünde Demet Evgar var. Afife'nin sahnede var olma sürecine eşlik etmek istiyorsan bu etkinliğe bilet alabilirsin.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

3. Dorian Gray'in Portresi

3. Dorian Gray'in Portresi

Dorian Gray'in Portresi 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında ilk kez seyircisiyle buluşuyor. Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyunda Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir var. Güzellik, hazcılık, günah, ahlak gibi kavramlara değinen hikayenin seyir zevki çok yüksek!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

4. Charlotte Cardin

4. Charlotte Cardin

Kanadalı şarkıcı Charlotte Cardin 2027 yılında Türkiye'de sahne alacak. Pop, R&B ve caz müziğini kendine özgü şekilde bir araya getiren Cardin etkileyici performansıyla seni kendine hayran bırakacak!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

5. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

5. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Klasik müzik sevenlerin merakla beklediği Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri kaçmaz! Gürer Aykal'ın yönetimindeki bu konserde köklü geleneklerle genç dehalar buluşuyor. 

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Günlük hayatın rutininden çıkmak ve nefes almak istiyorsan Passo'daki etkinlikler tam senlik. Üstelik 1.500 TL ve üzeri aldığın etkinlik biletlerine 250 TL Passo Dükkan kuponu hediye!

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6. Thirty Seconds to Mars

6. Thirty Seconds to Mars

Thirty Seconds to Mars grubu İstanbul'a geliyor. Rock müziği sevenlerin merakla beklediği grup hem şarkılarıyla hem sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Unutulmaz bir konser deneyimi için bu etkinliği kaçırma!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

7. Black Label Society

7. Black Label Society

Black Label Society hayranlarıyla İstanbul'da buluşmaya geliyor. Bu özel gecenin açılışını ise Zakk Sabbath yapacak. Hard rock ve klasik heavy metal ögelerini bir araya getiren Black Label Society hayranları bu konseri kaçırmasın bizce!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

8. Yalın

8. Yalın

Yalın'ın şarkılarıyla büyüyenler için bu konserlerin yeri bir ayrı. Temmuzda başlayan konserler birçok şehirde seyircisiyle buluştu. Eşsiz bir sahne performansı izlemek ve Yalın'ın şarkılarıyla güzel bir gece geçirmek istiyorsan bu konsere bilet alabilirsin.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

9. Saint Levant

9. Saint Levant

Afandi World Tour kapsamında Saint Levant İstanbul'a geliyor. İlk konserini kaçırdıysan ya da tekrar izlemek istiyorsan şimdi tam sırası! Arap müziğini R&B ve hip-hop ile buluşturan sanatçının şarkılarını dinlemek için kaçırmadan biletini satın alabilirsin.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

10. SLASH Featuring Myles Kennedy And The Conspirators

10. SLASH Featuring Myles Kennedy And The Conspirators

Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators tam 14 yıl sonra tekrar Türkiye'ye geliyor. Rock müzik sevenlerin kaçırmayacağı konseri yıllar sonra tekrar dinlemek ya da ilk defa bu deneyimi yaşamak için şimdi tam sırası!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Günlük hayatın rutininden çıkmak ve nefes almak istiyorsan Passo'daki etkinlikler tam senlik. Üstelik 1.500 TL ve üzeri aldığın etkinlik biletlerine 250 TL Passo Dükkan kuponu hediye!

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11. Slava's Snow Show

11. Slava's Snow Show

30 yılı aşkın süredir sahnelenen oyun, sihrin kapılarını açıyor. Olivier ödüllü Slava's Snow Show büyüleyici bir deneyim yaşamanı sağlayacak. İzleyenlere hem kahkaha attıran hem duygusal anlar yaşatacak show kaçırılmayacak bir performans!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

12. Aida Garifullina & Murat Karahan

12. Aida Garifullina & Murat Karahan

Yeni yıla girerken güzel bir konsere gitmek ister misin? 2027'ye muhteşem bir giriş yapmak istiyorsan bu konseri tercih edebilirsin. Ünlü soprano Aida Garifullina ve Murat Karahan'ı bir araya getiren konser sana yeni yıl heyecanını yaşatıyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

13. Tan Taşçı

13. Tan Taşçı

Tan Taşçı şarkılarını sevenlerin kaçırmayacağı bir konser bu. Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Tan Taşçı izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatmaya geliyor. Sesiyle mest eden sanatçı güçlü sahne performansıyla izleyenlere güzel bir akşam yaşatıyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

14. Teoman

14. Teoman

Teoman hayranıysan bu etkinlik tam senlik. Her şarkısını ezbere bilenler için bu konser güzel bir hediye de olabilir. İster kendine ister sevdiklerine hediye edeceğin konser unutulmaz bir deneyim yaşamanı sağlayacak.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

15. Sibel Can

15. Sibel Can

Sibel Can sevenler için ideal etkinliklerden biri bu konser. Sibel Can'ı canlı görmek ve şarkılarını birlikte söylemek için kendine bu konser biletini hediye edebilirsin.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Günlük hayatın rutininden çıkmak ve nefes almak istiyorsan Passo'daki etkinlikler tam senlik. Üstelik 1.500 TL ve üzeri aldığın etkinlik biletlerine 250 TL Passo Dükkan kuponu hediye!

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16. Swan Lake (Kuğu Gölü Balesi)

16. Swan Lake (Kuğu Gölü Balesi)

Kuğu Gölü Balesi'ni bilmeyen yoktur. Bu ünlü başyapıtı canlı izlemek çok güzel olmaz mı? Gürcistan Devlet Balesi'nin yorumuyla izleyebileceğin gösteri sana unutulmaz bir gece yaşatacak.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

17. Leyla The Band

17. Leyla The Band

Leyla The Band sevenlerini sevindirecek bir haber geldi. 13 yıl sonra dönen efsane tekrar hayranlarıyla buluşuyor. Türkiye turnesine çıkan grubu izlemek için şimdi tam sırası bizce!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

18. Harry Potter ve Ateş Kadehi™ In Concert

18. Harry Potter ve Ateş Kadehi™ In Concert

Harry Potter sevenlerin kaçırmaması gereken gösteri, İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek. Harry Potter'ın büyülü dünyasında kendini kaybetmek için en güzel etkinliklerden biri. Filmin müziklerini senfoni orkestrasından dinlemek ve dev perdede izlemek için bu etkinliği tercih edebilirsin.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

19. Mario Frangoulis

19. Mario Frangoulis

Yeni yıl için bir etkinlik arıyorsan Mario Frangoulis konseri tam senlik. Dünyaca ünlü sanatçının eşsiz sesi ve büyüleyici sahne performansı ile unutulmaz bir gece yaşayacaksın.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

20. Gökhan Türkmen

20. Gökhan Türkmen

Romantik şarkılarıyla sevip dinlediğimiz Gökhan Türkmen, Bu Dünya Böyle albümünün lansmanı için 14 Şubat'ta sahne alıyor. Sevdiğinle romantik bir akşam geçirmek istiyorsan bu etkinliği düşünebilirsin.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Günlük hayatın rutininden çıkmak ve nefes almak istiyorsan Passo'daki etkinlikler tam senlik. Üstelik 1.500 TL ve üzeri aldığın etkinlik biletlerine 250 TL Passo Dükkan kuponu hediye!

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21. Adamlar

21. Adamlar

Alternatif rock grubu Adamlar, sevenleriyle buluşuyor. Rüyalarda Buruşmuşuz'dan Hikaye'ye uzanan geniş repertuvarıyla Adamlar'ı sahnede izlemek çok güzel olmaz mı? Adamlar sana müthiş bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

22. Nederlands Dans Theater

22. Nederlands Dans Theater

Nederlands Dans Theater, çağdaş dansa ilgisi olanlar için güzel bir etkinlik. Uzun bir aradan sonra tekrar İstanbul'da sahne alacak dans topluluğu klasik bale ve modern dansı birleştirdiği performansıyla izleyenleri hayran bırakmayı başarıyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

23. Fındıkkıran Balesi

23. Fındıkkıran Balesi

1994 yılında kurulan dans grubu The Imperial Russian Ballet Company, Fındıkkıran Balesi ile sahnede. Yılbaşında yaşanan mucizelere tanık olmak için bu gösteriyi izlenecekler listene ekleyebilirsin. 

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

24. Black Veil Brides

24. Black Veil Brides

Metal ve rock müziğini bünyesinde toplayan Black Veil Brides ilk kez İstanbul'a geliyor. Andy Biersack'in temellerini attığı grup modern rock türünde önemli bir kitleye sahip. Son albümü Vindicate ile kariyerinin üst noktasına ulaşan grubu canlı izlemeye ne dersin?

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

25. Carpenter Brut

25. Carpenter Brut

Carpenter Brut, ilk kez Türkiye'de. 80'lerin film estetiğini ve agresif beat'lerini modern bir sound'la birleştiren Carpenter Brut'u canlı izleyebileceksin. Hafızandan silinmeyecek bir performansı izlemeye hazır mısın?

Günlük hayatın rutininden çıkmak ve nefes almak istiyorsan Passo'daki etkinlikler tam senlik. Üstelik 1.500 TL ve üzeri aldığın etkinlik biletlerine 250 TL Passo Dükkan kuponu hediye!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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