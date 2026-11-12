Hayatını Rutinden Çıkaracak 25 Etkinlik Önerisi

Hayatın monotonluğunu kırmanın en güzel yolu etkinliklere gitmek. Konserlerden tiyatrolara birçok etkinlik var. Rutininden sıkıldıysan bu etkinliklere bir göz at bizce!

Hayatına renk katacak etkinliklerde güzel bir indirim var desek! 1.500 TL ve üzeri satın aldığın etkinlik biletine 250 TL değerinde Passo Dükkan kuponu hediye!