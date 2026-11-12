Hayatını Rutinden Çıkaracak 25 Etkinlik Önerisi
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Hayatın monotonluğunu kırmanın en güzel yolu etkinliklere gitmek. Konserlerden tiyatrolara birçok etkinlik var. Rutininden sıkıldıysan bu etkinliklere bir göz at bizce!
Hayatına renk katacak etkinliklerde güzel bir indirim var desek! 1.500 TL ve üzeri satın aldığın etkinlik biletine 250 TL değerinde Passo Dükkan kuponu hediye!
1. Satıcının Ölümü
2. Afife
3. Dorian Gray'in Portresi
4. Charlotte Cardin
5. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
6. Thirty Seconds to Mars
7. Black Label Society
8. Yalın
9. Saint Levant
10. SLASH Featuring Myles Kennedy And The Conspirators
11. Slava's Snow Show
12. Aida Garifullina & Murat Karahan
13. Tan Taşçı
14. Teoman
15. Sibel Can
16. Swan Lake (Kuğu Gölü Balesi)
17. Leyla The Band
18. Harry Potter ve Ateş Kadehi™ In Concert
19. Mario Frangoulis
20. Gökhan Türkmen
21. Adamlar
22. Nederlands Dans Theater
23. Fındıkkıran Balesi
24. Black Veil Brides
25. Carpenter Brut
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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