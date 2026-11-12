Hayatına Katman Gereken Renk Ne?
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Hepimizin hayatında farklı bir telaşı, farklı bir gündemi var. Bunlarla uğraşırken bazen renklerimizi kaybedip solabiliyoruz... Peki senin hayatına katman gereken renk ne?
Gel, birlikte bulalım!
1. Güne nasıl başlamayı seversin?
2. Hayalindeki evin sana en çok ne hissettirmesini istersin?
3. Evde nasıl vakit geçirmeyi tercih ediyorsun?
4. Telefonunun galerisinde en çok neyin fotoğrafı var?
5. Arkadaşların seni daha çok nasıl tanımlar?
6. Sosyal medyada karşına çıktığında asla geçmediğin video konsepti hangisi?
Senin hayatında aradığın renk Fesleğen!
Senin hayatına katman gereken renk Masal Pembesi!
Senin hayatına katman gereken renk Kozmik 155!
Senin hayatına katman gereken renk Kaktüs 20!
Senin hayatına katman gereken renk Kıvılcım 185!
Senin hayatına katman gereken renk Sarı Sonbahar!
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