Hayalindeki Date’i Planla, Senin İçin İdeal Kişiyi Anlatalım!
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Hayalindeki date’i baştan sona sen planla, biz de seçimlerinden yola çıkarak kalbine giden kişinin nasıl biri olduğunu anlatalım!
1. Date için buluşma noktanız neresi olsun?
2. İlk buluşmada nasıl bir ortam olsun istersin?
3. Masaya oturduğunuzda karşı tarafın ilk olarak ne yapması hoşuna gider?
4. Yemekten sonra birlikte bir etkinliğe gideceksiniz. Hangisini seçersin?
5. Date sırasında sohbet hangi konuya kayarsa daha çok ilgini çeker?
6. Karşı taraf hafif utangaç biri çıktı, bu durumu nasıl çözersin?
7. Bir sonraki date'iniz için sözleşeceksiniz. Bu atölyelerden hangisine gitmeyi teklif edersin?
8. Date’in sonunda geceyi nasıl bitirmek istersin?
Senin için aşk, sakinliğin içinde güzelleşiyor!
Senin ideal kişinin yanında kahkahaların hiç eksik olmuyor!
Senin ideal kişinin zihni seni kalbinden önce yakalıyor!
Senin ideal kişinin yanında hayat küçük bir maceraya dönüşüyor!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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