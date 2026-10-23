Hangi Öğrenci Kulübüne Katılmalısın?

Üniversite hayatında dersler, sınavlar, finaller ve bu hafta kesin çalışacağım deyip üç gün sonra kendini arkadaşlarınla kafede bulmak kadar klasik birkaç şey var. Ama üniversiteyi gerçekten unutulmaz yapan şeylerden biri de dersliklerin dışında yaşananlar. İşte öğrenci kulüpleri tam olarak burada devreye giriyor.

Bir kulübe katılmak yalnızca CV'ye bir satır daha eklemek anlamına gelmiyor. Bazen hiç tanımadığın insanlarla aynı projede çalışmayı, bazen sahneye çıkıp sunum yapmayı, bazen de hafta sonunu bir sosyal sorumluluk projesinde geçirmeyi öğreniyorsun. Hatta bazı kulüpler sayesinde yıllarca devam edecek arkadaşlıklar, mesleki bağlantılar ve yeni hobiler bile edinebiliyorsun.

Peki senin için doğru kulüp hangisi? Her etkinlikte en önde olup organizasyonu sırtlayan kişi misin, yoksa arka planda bütün işi çözen gizli kahraman mı? Yeni insanlarla tanışmak seni heyecanlandırıyor mu, yoksa “Ben önce ortamı bir gözlemleyeyim.” diyerek köşeden analiz mi yapıyorsun?

Bu testte vereceğin cevaplar, üniversitede hangi tür öğrenci kulübünde daha fazla keyif alabileceğini ortaya çıkaracak. Hazırsan, “Bu kulüpte kesin benim işim var.” diyeceğin yeri bulalım!