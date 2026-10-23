Hangi Öğrenci Kulübüne Katılmalısın?
Üniversite hayatında dersler, sınavlar, finaller ve bu hafta kesin çalışacağım deyip üç gün sonra kendini arkadaşlarınla kafede bulmak kadar klasik birkaç şey var. Ama üniversiteyi gerçekten unutulmaz yapan şeylerden biri de dersliklerin dışında yaşananlar. İşte öğrenci kulüpleri tam olarak burada devreye giriyor.
Bir kulübe katılmak yalnızca CV'ye bir satır daha eklemek anlamına gelmiyor. Bazen hiç tanımadığın insanlarla aynı projede çalışmayı, bazen sahneye çıkıp sunum yapmayı, bazen de hafta sonunu bir sosyal sorumluluk projesinde geçirmeyi öğreniyorsun. Hatta bazı kulüpler sayesinde yıllarca devam edecek arkadaşlıklar, mesleki bağlantılar ve yeni hobiler bile edinebiliyorsun.
Peki senin için doğru kulüp hangisi? Her etkinlikte en önde olup organizasyonu sırtlayan kişi misin, yoksa arka planda bütün işi çözen gizli kahraman mı? Yeni insanlarla tanışmak seni heyecanlandırıyor mu, yoksa “Ben önce ortamı bir gözlemleyeyim.” diyerek köşeden analiz mi yapıyorsun?
Bu testte vereceğin cevaplar, üniversitede hangi tür öğrenci kulübünde daha fazla keyif alabileceğini ortaya çıkaracak. Hazırsan, “Bu kulüpte kesin benim işim var.” diyeceğin yeri bulalım!
1. İlk olarak üniversitede boş bir akşamın var. Arkadaşların da müsait. Ne yaparsın?
2. Bir öğrenci kulübünün toplantısına ilk kez gittin. Seni en çok hangisi heyecanlandırır?
3. Bir etkinlikte görev alırken kendi sorumluluğum bitse bile başka birinin işine yardım etmekten rahatsız olmam.
4. Bir grup projesinde genellikle hangi rolü üstlenirsin?
5. Bir konuda gerçekten meraklandığında ne yaparsın?
6. Yeni insanlarla tanışmak için ilk adımı atmak konusunda genellikle çekingen davranmam.
7. Kulüp hesabının sosyal medya içeriklerini hazırlama görevi sana verildi. İlk fikrin ne olur?
8. Bir kulüp etkinliği beklediğinden çok daha kalabalık oldu. Ne yaparsın?
9. Üniversitede sadece kendi bölümümden insanlarla değil, tamamen farklı bölümlerden öğrencilerle de arkadaş olmak isterim.
Sanat ve kültür kulübü tam senlik!
Kariyer ve girişimcilik kulübüne bir şans ver!
Sosyal sorumluluk kulübünde aradığını bulabilirsin!
Sporla ilgili bir kulübe gir ve yerinde durma!
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