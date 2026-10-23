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Hangi Öğrenci Kulübüne Katılmalısın?

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
23.10.2026 - 17:33
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Üniversite hayatında dersler, sınavlar, finaller ve bu hafta kesin çalışacağım deyip üç gün sonra kendini arkadaşlarınla kafede bulmak kadar klasik birkaç şey var. Ama üniversiteyi gerçekten unutulmaz yapan şeylerden biri de dersliklerin dışında yaşananlar. İşte öğrenci kulüpleri tam olarak burada devreye giriyor.

Bir kulübe katılmak yalnızca CV'ye bir satır daha eklemek anlamına gelmiyor. Bazen hiç tanımadığın insanlarla aynı projede çalışmayı, bazen sahneye çıkıp sunum yapmayı, bazen de hafta sonunu bir sosyal sorumluluk projesinde geçirmeyi öğreniyorsun. Hatta bazı kulüpler sayesinde yıllarca devam edecek arkadaşlıklar, mesleki bağlantılar ve yeni hobiler bile edinebiliyorsun.

Peki senin için doğru kulüp hangisi? Her etkinlikte en önde olup organizasyonu sırtlayan kişi misin, yoksa arka planda bütün işi çözen gizli kahraman mı? Yeni insanlarla tanışmak seni heyecanlandırıyor mu, yoksa “Ben önce ortamı bir gözlemleyeyim.” diyerek köşeden analiz mi yapıyorsun?

Bu testte vereceğin cevaplar, üniversitede hangi tür öğrenci kulübünde daha fazla keyif alabileceğini ortaya çıkaracak. Hazırsan, “Bu kulüpte kesin benim işim var.” diyeceğin yeri bulalım!

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1. İlk olarak üniversitede boş bir akşamın var. Arkadaşların da müsait. Ne yaparsın?

2. Bir öğrenci kulübünün toplantısına ilk kez gittin. Seni en çok hangisi heyecanlandırır?

3. Bir etkinlikte görev alırken kendi sorumluluğum bitse bile başka birinin işine yardım etmekten rahatsız olmam.

4. Bir grup projesinde genellikle hangi rolü üstlenirsin?

5. Bir konuda gerçekten meraklandığında ne yaparsın?

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6. Yeni insanlarla tanışmak için ilk adımı atmak konusunda genellikle çekingen davranmam.

7. Kulüp hesabının sosyal medya içeriklerini hazırlama görevi sana verildi. İlk fikrin ne olur?

8. Bir kulüp etkinliği beklediğinden çok daha kalabalık oldu. Ne yaparsın?

9. Üniversitede sadece kendi bölümümden insanlarla değil, tamamen farklı bölümlerden öğrencilerle de arkadaş olmak isterim.

Sanat ve kültür kulübü tam senlik!

Senin üniversite hayatında yalnızca derslere girip çıkmakla yetinmen biraz yazık olurdu. Çünkü yeni şeyler keşfetmek, üretmek ve ortaya başkalarının da ilgisini çekecek bir şey çıkarmak hoşuna gidiyor. Bir etkinliğin afişinden sahne düzenine, sosyal medya içeriğinden fotoğraf çekimine kadar işin yaratıcı tarafında kendini gösterebilirsin.

Sanat ve kültür kulüpleri sana yalnızca bir hobi kazandırmakla kalmayabilir. Fotoğraf, tiyatro, sinema, müzik, tasarım veya edebiyat gibi alanlarda düzenli üretim yapmak; iletişim, ekip çalışması ve proje yürütme becerilerini de geliştirebilir. Üstelik burada “Ben yaratıcı biri değilim.” diye başlayan insanların zamanla ortaya hiç beklemedikleri işler çıkardığı da oluyor.

Senin için doğru kulüp, toplantıdan çıktığında kafanda yeni bir fikir bırakan kulüp. Biraz üretim, biraz sohbet, biraz etkinlik ve bolca “Bunu daha güzel nasıl yapabiliriz?” düşüncesi seni kolay kolay sıkmaz.

Kariyer ve girişimcilik kulübüne bir şans ver!

Sen “Üniversitedeyim, daha önümde çok zaman var.” diyerek her şeyi mezuniyet sonrasına bırakacak tiplerden değilsin. Bir şey öğrenmenin yanında bunun gerçek hayatta ne işe yarayacağını da merak ediyorsun. Dolayısıyla kariyer, girişimcilik, ekonomi, teknoloji veya sektör odaklı kulüpler senin için oldukça iyi bir alan olabilir.

Bu tarz kulüplerde profesyonellerle buluşmak, seminerlere katılmak, proje geliştirmek ve farklı bölümlerden insanlarla çalışmak mümkün. Özellikle üniversite yıllarında kurulan bağlantılar, kişinin yalnızca iş ararken değil, hangi alanda ilerlemek istediğini anlamasında da işe yarayabiliyor.

Senin kulüp maceran muhtemelen “Bir etkinliğe gideyim.” diye başlayıp “Bu insanla tekrar görüşmem lazım.” veya “Ben galiba bu alanı gerçekten seviyorum.” noktasına gelecek. Kısacası senin için kulüp biraz eğlence, biraz keşif, biraz da geleceğe yatırım demek.

Sosyal sorumluluk kulübünde aradığını bulabilirsin!

Senin için bir etkinliğin güzel olması, yalnızca eğlenceli geçmesiyle ölçülmüyor. Yaptığın şeyin bir başkasına fayda sağlaması, bir probleme dikkat çekmesi veya gerçekten birilerinin hayatına dokunması senin için önemli. Bu yüzden sosyal sorumluluk kulüpleri sana diğerlerinden biraz daha anlamlı gelebilir.

Bu kulüplerde gönüllülük çalışmaları, yardım kampanyaları, eğitim projeleri, çevre etkinlikleri ve farklı toplumsal konular üzerine çalışmalarla karşılaşabilirsin. Üstelik gönüllülük faaliyetleri insanların iletişim, organizasyon, ekip çalışması ve problem çözme becerilerini gerçek durumlar üzerinden geliştirmesine de yardımcı olabilir.

Muhtemelen bir etkinliğe “Biraz yardım ederim.” diyerek başlayıp kendini organizasyonun ortasında bulacaksın. Sonra da eve dönerken yorgun ama iyi hissedeceksin. Çünkü senin için güzel bir üniversite anısı, sadece güzel vakit geçirmekten biraz daha fazlasını ifade ediyor.

Sporla ilgili bir kulübe gir ve yerinde durma!

Senin için üniversite hayatı biraz fazla hareketsiz kalırsa işler pek iyi gitmiyor. Uzun toplantılar, saatlerce sunum dinlemek veya bir projede günlerce aynı yerde oturmak yerine hareketin, rekabetin ve ekip ruhunun olduğu ortamlar sana daha çok uyuyor.

Spor kulüpleri sadece profesyonel sporcular için değil. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, koşu, doğa sporları veya üniversitenin düzenlediği farklı turnuvalar üzerinden birçok kişi kendine uygun bir alan bulabiliyor. Burada asıl mesele her maçı kazanmak değil; düzenli hareket etmek, takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak ve ortak bir hedef için birlikte çalışmak.

Senin için ideal kulüp toplantısının sonunda kimsenin “Bir sonraki toplantımız ne zaman?” diye sormaması da mümkün. Çünkü büyük ihtimalle herkes çoktan sahaya çıkmıştır. Senin kulüp anlayışında biraz ter, biraz rekabet, bolca kahkaha ve “Bir maç daha atalım.” cümlesi var.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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