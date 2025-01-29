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Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da İfade Verecek

Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da İfade Verecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.01.2025 - 15:07 Son Güncelleme: 29.01.2025 - 15:35

Halk TV’deki gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in ardından program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da ifadeye götürüldü. 

Gazeteci Seda Selek ve Serhan Asker'in adliyedeki işlemleri tamamlanarak hakimliğe sevk edildi. Selek ve Asker için adli kontrol talep edildi. 

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Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek'in dün gözaltına alınmasının ardından bilirkişi soruşturması genişliyor. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ifade için savcılığa götürüldü.

Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek'in dün gözaltına alınmasının ardından bilirkişi soruşturması genişliyor. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ifade için savcılığa götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Seda Selek ve Serhan Asker’in mevcut delil durumuna göre adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevklerine karar verilmiştir. Ayrıca şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in alınan ifade içeriklerine göre Halk Tv genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz’un da atılı suçlara iştirak ettikleri anlaşıldığından adı geçen şüphelilerin ifadelerin alınması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınması akabinde diğer şüphelilerin sevk durumları belirlenecektir.

Konuya ilişkin 27 Ocak tarihinde Halk TV yayınında söz konusu eylemlere katıldığı belirlenen Barış Pehlivan, Sunucu Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmış, 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin 27 Ocak tarihinde Halk TV yayınında söz konusu eylemlere katıldığı belirlenen Barış Pehlivan, Sunucu Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmış, 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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