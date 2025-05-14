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Güvendiğimiz Dağlara Mikrop Yağıyor: Mutfaktaki Temizlik Ürünleri Birer Bakteri Yuvası Olabilir!

Güvendiğimiz Dağlara Mikrop Yağıyor: Mutfaktaki Temizlik Ürünleri Birer Bakteri Yuvası Olabilir!

Sleepy
Sleepy - Onedio Üyesi
14.05.2025 - 11:43 Son Güncelleme: 14.05.2025 - 11:47

Mutfağımız tertemiz olsun, temiz temiz yemek yapalım, mikroptan kirden uzak dursun diye uğraşırken kullandığımız temizlik yardımcılarının adeta size ihanet ettiğini söylesek herhalde çok şaşırırdınız. Hemen nasılını anlatalım:

Bezler adeta mutfaktaki gizli düşman!

Bezler adeta mutfaktaki gizli düşman!

Mutfakta en çok elimizin gittiği şeylerden biri bezler, değil mi? Hele o sürekli ıslak kalan, her yeri silmekte kullandığımız temizlik bezleri… Ama aslında o bezler, mikroplar için tam bir yaşam alanı! Sürekli nemli kaldıkları için, mikrop da mantar da orada rahatça çoğalıyor.

Mutfak bezleri temizlerken bir yandan kir yayıyor olabilir!

Mutfak bezleri temizlerken bir yandan kir yayıyor olabilir!

Tezgah silmek için kullandığınız bezler, düzenli yıkanmazsa bakteri ve küf yuvasına dönüşebilir. Her kullanımdan sonra sıcak su ve deterjanla yıkamanız, sonra da tamamen kurumasını beklemelisiniz.

Temizlediğiniz tezgahlarınız aslında ne kadar temiz?

Temizlediğiniz tezgahlarınız aslında ne kadar temiz?

Mutfağı silip temizledikten sadece bir saat sonra bile mikrop sayısı hızla artıyor. Üstelik 12 saat geçmeden işler iyice çığırından çıkıyor. Yani “tezgahım pırıl pırıl” dediğimiz anlarda bile, aslında görünmeyen tehlikelerle dolu olabilir!

Sizi bu dertlerden kurtaracak bir yenilik var: Sleepy Süper Mutfak Havlusu

Sizi bu dertlerden kurtaracak bir yenilik var: Sleepy Süper Mutfak Havlusu

Şimdiye dek kullandığınız temizlik ürünleri hijyen konusunda sizi yarı yolda bırakmış olabilir. Ama merak etmeyin! Sleepy size bu konuda yardımcı olmak için devreye giriyor. Mutfaklarınıza yeni bir hijyen dönemi başlatacak olan Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, hem parfümsüz hem de gıdayla temas eden yüzeyler için tasarlanmış özel bir ürün.

Türkiye'de ilk ve tek gıdaya temas eden yüzeyler için özel olarak formüle edilen Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, hem pratik hem de güvenli bir temizlik çözümü sunarak mutfaklarınızı hijyenik tutmanıza yardımcı oluyor. Sağlığınızı koruyarak, sevdikleriniz için güvenli ve temiz bir ortam yaratabilirsiniz.

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