Güvendiğimiz Dağlara Mikrop Yağıyor: Mutfaktaki Temizlik Ürünleri Birer Bakteri Yuvası Olabilir!
Mutfağımız tertemiz olsun, temiz temiz yemek yapalım, mikroptan kirden uzak dursun diye uğraşırken kullandığımız temizlik yardımcılarının adeta size ihanet ettiğini söylesek herhalde çok şaşırırdınız. Hemen nasılını anlatalım:
Bezler adeta mutfaktaki gizli düşman!
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Mutfak bezleri temizlerken bir yandan kir yayıyor olabilir!
Temizlediğiniz tezgahlarınız aslında ne kadar temiz?
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