Günsan Elektrik ile Hayatı Kolaylaştıran Güvenli ve Yenilikçi Çözümler

1982 yılında anahtar, priz ve elektrik aksesuarları üretimiyle sektöre adım atan Günsan Elektrik, bugün Türkiye’nin ve dünyanın güvenilir markalarından biri olarak yoluna devam ediyor. 1995 yılında İstanbul Samandıra’daki modern üretim tesisine taşınarak kapasitesini genişleten Günsan, yenilikçi ürünleri, kalite anlayışı ve erişilebilir fiyatlarıyla elektrik sektörüne değer katıyor.

Her ihtiyaca uygun, güvenli ve estetik çözümler sunma hedefiyle çalışan Günsan Elektrik, konutlardan ticari binalara, endüstriyel tesislerden otellere kadar geniş bir kullanım alanına hitap eden ürünler tasarlıyor. Üretimden tasarıma, dağıtımdan satış sonrası desteğe kadar tüm süreçlerde ergonomi, güvenlik ve estetik değerlerini temel alarak, yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek için çalışıyor.