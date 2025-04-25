Günlük Yemek Bedeli İstisnası Nedir? Şirketler Bu Avantajdan Nasıl Yararlanabilir?

Günlük yemek bedeli istisnası; işverenlerin çalışanlarına sundukları yemek yardımlarının, belirli sınırlar çerçevesinde gelir vergisi ve SGK primlerinden muaf olmasını sağlayan istisna türüdür. Genellikle de günlük yemek ücreti olarak bilinir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde düzenlenen bu istisna, şu iki temel durum için geçerlidir:

İşyeri veya müştemilatında yemek verilmesi halinde, sağlanan yemeğin tamamı vergiden muaftır.

Yemek hizmeti verilmeyen durumlarda ise, çalışılan gün sayısı kadar, belirli bir limite kadar yapılan yemek yardımları vergiden istisna tutulur.

Yasal Dayanak ve 2025 Güncel Tutarları

7420 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenleme ile, 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren nakit yemek ödemeleri de vergi muafiyeti kapsamına alınmıştır. 2025 yılı için belirlenen günlük yemek bedeli istisnası ise 264 TL’dir (240 TL + %10 KDV). Bu tutar, 30 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

SGK Prim Muafiyeti ve Diğer Vergisel Avantajlar

Yemek yardımı, yalnızca gelir vergisi açısından değil; aynı zamanda sosyal güvenlik primleri yönünden de önemli avantajlar sağlar.

Yemek kartı ile yapılan ödemeler: 264 TL’ye yemek kartları ile yapılan ödemelerde gelir ve damga vergisi istisnası bulunur. SGK prim limiti ise tamamen kaldırılmıştır. Yani yemek kartı ile SGK primi ödenmez.

Nakit ödeme yapan işverenler için: SGK muafiyet limiti 158 TL’dir. Bu tutarın üzerindeki kısım için SGK işçi ve işveren primleri ile işsizlik sigortası payı ödenmesi gerekir.

Bu düzenleme sayesinde işverenler, yemek yardımı konusunda doğru yöntemi seçerek önemli maliyet avantajı elde edebilir.

Neden Yemek Kartı Tercih Edilmeli?

Vergi avantajından maksimum düzeyde yararlanmak isteyen şirketler için en ideal yöntem, çalışanlara yemek kartı sağlamak olacaktır. Yemek kartı ile yapılan ödemeler;

SGK primlerinden muaftır,

Gelir ve damga vergilerinden istisnadır,

KDV indirimi gibi ek avantajlar sağlar,

Fiş ve fatura toplama zorunluluğunu ortadan kaldırır,

Dijital raporlama ile kolay yönetim sunar.

Özellikle MultiNet Yemek Kartı gibi yaygın kullanıma sahip çözümler, Türkiye genelinde 41.000’den fazla noktada geçerli olmasıyla şirketlere ve çalışanlara büyük bir esneklik sunar.

Tasarruf Hesaplama Örneği

Bir şirketin, 10 çalışanına 2025 yılı boyunca günlük 264 TL yemek yardımı sağladığını varsayalım. Vergi ve SGK muafiyetleri dikkate alındığında, şirket yaklaşık 250.000 TL’ye varan bir tasarruf elde edebilir.

Bu hesaplamada; gelir vergisi, damga vergisi, SGK işçi ve işveren payları ile işsizlik sigortası gibi kalemlerin ortalama etkisi esas alınmıştır.

MultiNet Yemek Kartı ile %100 Vergi Avantajı

MultiNet Yemek Kartı, şirketlerin günlük yemek bedeli istisnasından tam anlamıyla yararlanmasını sağlayan güçlü bir çözümdür. Online başvuru ile kolayca edinilebilen kart, çalışanlara esneklik sağlarken şirketlere de yasal avantajlar sunar.

MultiNet Yemek Kartının sunduğu başlıca avantajlar şunlardır:

Tüm yemek harcamaları tek fatura ile yönetilir.

Türkiye'nin dört bir yanında geçerlidir.

Kapsamlı raporlama ve harcama takibi yapılabilir.

Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırır.

Günlük yemek bedeli istisnası, şirketlerin hem vergi yükünü azaltıp hem de çalışanlarına değer kattığı nadir uygulamalardan biridir. 2025 yılı için belirlenen 264 TL’lik istisna tutarı, yemek kartı kullanımıyla birleştiğinde şirketlere ciddi bir maliyet avantajı sunar.

Özellikle MultiNet Yemek Kartı gibi kapsamlı çözümler tercih edilerek, bu avantajdan tam kapasiteyle yararlanılabilir. Sonuç olarak, şirketlerin bu fırsatı değerlendirmesi hem finansal hem de operasyonel açıdan önemli bir stratejik adım olacaktır.

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