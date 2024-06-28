Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Güney Amerika Ülkesi Peru’da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı

Güney Amerika Ülkesi Peru’da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı

Peru
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 09:12

Güney Amerika ülkesi Peru’da, Türkiye saatiyle bu sabah saatlerinde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hasara ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tsunami alarmı da verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Peru’nun güney kıyılarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.0 olarak paylaştı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Peru’nun güney kıyılarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.0 olarak paylaştı.

Depremin merkez üssünün ise Atiquipa kenti olduğu ifade edildi.

Depremin merkez üssünün ise Atiquipa kenti olduğu ifade edildi.

Merkez, yaşanan büyük deprem sonrası ülkede tsunami olabileceği uyarısında bulundu.

Merkez, yaşanan büyük deprem sonrası ülkede tsunami olabileceği uyarısında bulundu.

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın