Güney Amerika Ülkesi Peru’da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı
Güney Amerika Ülkesi Peru’da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Peru’nun güney kıyılarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.0 olarak paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depremin merkez üssünün ise Atiquipa kenti olduğu ifade edildi.
Merkez, yaşanan büyük deprem sonrası ülkede tsunami olabileceği uyarısında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın