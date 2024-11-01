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Gün İçinde Enerjini Robot Süpürge Gibi Emen 9 Durum

Gün İçinde Enerjini Robot Süpürge Gibi Emen 9 Durum

Samsung
Samsung - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 18:31

Hayatın koşuşturmacasında hepimizin enerjisini emen ufak tefek ama sinir bozucu olaylarla karşılaşıyoruz. Bazen bir toplantı daveti, bazen ise bitmek bilmeyen telefon konuşmaları… Gün içinde tüm enerjinizi sömüren bu anları eğlenceli bir listeyle derledik. 

Sonunda enerjinizi nasıl geri kazanabileceğinize dair bir de harika çözüm önerimiz var! 😎

1. Erken saatte gelen "Acil!" toplantı daveti.

Gün henüz başlamamış ama enerjin hızla tükenmiş durumda. 🥲

2. Birinin söze “Bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama…” diye başlaması.

Yanlış anlama diyorsan yanlış anlaşılacak bir şey vardır herhalde... 🤔

3. Tam bitirdiğin işi, “Bunu tekrar düzenler misin?” mesajıyla baştan yapmak zorunda kalmak.

Enerjimizi en çok sömüren şeylerden... 🥹

4. Bir uygulamada şifreni unutup sıfırlamak istediğinde önüne çıkan "Eski bir şifre girdiniz." uyarısı.

E daha önce denediğimde olmamıştı bu?  😢

5. Biraz kafa dağıtayım diye girdiğin sosyal medyada kendini kaosun tam ortasında bulmak.

Neyse bize müsade... 🫥

6. Tam da işten çıkış saatinde bir türlü bitmek bilmeyen dosya transferi.

Dosyanın tamamen aktarılmasına 492 yıl 11 ay 27 gün 5 saat 13 dakika 7 saniye kalmıştır... 🤕

7. Yarım saat anlattığın konu için karşındaki kişiinin “Bir daha anlatır mısın?” diye sorması...

Şimdi her şey öncelikle gaz ve toz bulutuydu...  😅

8. Toplu taşımada birinin son sesle yaptığı telefon konuşması.

Biri tüm otobüsle hayat hikayesini paylaşırken, enerji de hızla yok olur. E madem öyle anlat kanka biz dinleriz...  😁

9. Tarayıcıda açılmış 50 sekmenin arasından doğru olanı bulmaya çalışmak.

Sadece bilgisayarın değil, senin de enerjin biter... 🪫

Günlük hayatta enerjini tüketen bu durumların farkındayız ama Samsung'dan sana iyi bir haber var!

Günlük hayatta enerjini tüketen bu durumların farkındayız ama Samsung'dan sana iyi bir haber var!

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