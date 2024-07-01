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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.07.2024 - 14:35 Son Güncelleme: 01.07.2024 - 14:57

Hayatta her şeyi gördüm demeyin, daha bunlardan haberiniz yok. Aydınlanmaya hazır mısınız?

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1. İlk göz ağırı mı?

1. İlk göz ağırı mı?

2. Arkadaşa derhal 50 binişlik kart hediye edelim, madem prenses...

2. Arkadaşa derhal 50 binişlik kart hediye edelim, madem prenses...

3. Bacakların altından kurşun döktürmek diye bi şey varmış...

3. Bacakların altından kurşun döktürmek diye bi şey varmış...

4. Havaalanında bavulunu bekliyormuş gibi görünen bazı kişiler, çok afedersiniz ayakta kakasını yapıp ileri doğru fırlatıyor olabilir...

4. Havaalanında bavulunu bekliyormuş gibi görünen bazı kişiler, çok afedersiniz ayakta kakasını yapıp ileri doğru fırlatıyor olabilir...

5. Kocanı da ayağında sallamazsın be!

5. Kocanı da ayağında sallamazsın be!
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6. İnşallah doğru değildir...

6. İnşallah doğru değildir...

7. N'apalım işte kavga ediyoruz birbirimizle önce hangimizi arayacaksın diye...

7. N'apalım işte kavga ediyoruz birbirimizle önce hangimizi arayacaksın diye...

8. Ayağına sevdiğin kişinin ismini ve 777 yazıp böyle bekliyormuşsun, geliyormuş. Sanmıyorum böyle bi ayağa geleceğini ama neyse...

8. Ayağına sevdiğin kişinin ismini ve 777 yazıp böyle bekliyormuşsun, geliyormuş. Sanmıyorum böyle bi ayağa geleceğini ama neyse...

9. İmarlı mı imarsız mı?

9. İmarlı mı imarsız mı?

10. Senin kılını neden sevdiğime göndereyim ki canım kardeşim?

10. Senin kılını neden sevdiğime göndereyim ki canım kardeşim?
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gmzebrkts

böyle kişilerin beyini gerçekten yok yaa

Gökçe

Ben ne gördüm hepsi birbirinden beter yazık kafanıza

Turgut Güler

Burda iki tane egoist bi tane de *mı için arsa sattırmak isteyen cins gördüm, arsa satacak kadar önemliyse kesin bal damlıyor