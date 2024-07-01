Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Hayatta her şeyi gördüm demeyin, daha bunlardan haberiniz yok. Aydınlanmaya hazır mısınız?
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1. İlk göz ağırı mı?
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2. Arkadaşa derhal 50 binişlik kart hediye edelim, madem prenses...
3. Bacakların altından kurşun döktürmek diye bi şey varmış...
4. Havaalanında bavulunu bekliyormuş gibi görünen bazı kişiler, çok afedersiniz ayakta kakasını yapıp ileri doğru fırlatıyor olabilir...
5. Kocanı da ayağında sallamazsın be!
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6. İnşallah doğru değildir...
7. N'apalım işte kavga ediyoruz birbirimizle önce hangimizi arayacaksın diye...
8. Ayağına sevdiğin kişinin ismini ve 777 yazıp böyle bekliyormuşsun, geliyormuş. Sanmıyorum böyle bi ayağa geleceğini ama neyse...
9. İmarlı mı imarsız mı?
10. Senin kılını neden sevdiğime göndereyim ki canım kardeşim?
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böyle kişilerin beyini gerçekten yok yaa
Ben ne gördüm hepsi birbirinden beter yazık kafanıza
Burda iki tane egoist bi tane de *mı için arsa sattırmak isteyen cins gördüm, arsa satacak kadar önemliyse kesin bal damlıyor