Goal Battle: Kafa Topu Oyunu Kurucularından Yeni Oyun!

Mobil oyun dünyası, klasik kalıpları yıkan iddialı bir yapımla tanışıyor. İzmir merkezli Türk oyun stüdyosu Mage Games, ilk oyunu Goal Battle ile futbol anlayışını tamamen ters yüz ediyor. iOS ve Android platformlarında yayınlanan oyun, PvP temelli dinamik yapısı ve “kuralsız futbol” anlayışıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2022 yılında Murat Baysal ve ekibi tarafından kurulan Mage Games, İlk yapımları Goal Battle ise klasik futbol oyunlarının ötesine geçerek tempolu, kuralsız ve tamamen oyuncu odaklı bir deneyim sunuyor.