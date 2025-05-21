Glitter Makyaj Nedir, Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlatıyoruz!

1. İlk işimiz gözlerle! Simleri göz kapaklarının ortasına uygulayarak anında ışıltıyı yakala!

Bu noktada simleri sabitlemek ve kalıcı bir makyaj için özel bir glitter yapıştırıcısı kullanmakta fayda var!

2. Gözleri daha fazla ortaya çıkarmak için kaş kemiğinin hemen altına hafif bir glitter sürerek gözlerini belirginleştirebilirsin!

3. Sırada alt kirpikler var! Alt kirpik diplerine minik taşlar yapıştırarak bambaşka bir boyuta geçebilirsin!

Not: Özellikle glitter göz makyajı yaparken, pigment yoğunluğu yüksek sim ürünleri kullanmak çok önemli!

4. Ee elmacık kemiklerini es geçmek olmaz! Elmacık kemiklerine çok hafif bi' sim geçmek makyaja olduğundan çok daha farklı bir boyut kazandırır!

5. Sıra dudaklarda! Dudak üstüne hafif bir sim serpiştirerek dudaklarının hacmini artırabilirsin!

6. Unutma ki, saçlar makyajın en büyük tamamlayıcısıdır. Biraz saç spreyi ve bolca simle saçlarını yıldız gibi parlatabilirsin!

7. Son adıma geldik! Makyajını makyaj sabitleyici bir spreyle destekle, böylece ışıltın tüm gece seninle olsun!

İşte her şey bu kadar! Şu an bir peri kızı gibi göründüğüne eminiz! 🧚🏻‍♀️