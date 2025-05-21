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Glitter Makyaj Nedir, Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlatıyoruz!

Glitter Makyaj Nedir, Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlatıyoruz!

Melo App
Melo App - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 14:22

Hayat bazen biraz daha fazla ışıltı ister, değil mi? Kabul edelim ki, bazen günlük makyajlar yetmiyor... Düğünler, partiler, yılbaşı kutlamaları ya da sadece içimizden geldiği için parlamak istiyoruz! 

İşte tam da bu noktada imdadına glitter makyaj yetişiyor. Hazırsan, birlikte parlamaya başlayalım! ✨

Öncelikle açıklayalım: Glitter makyaj nedir?

Öncelikle açıklayalım: Glitter makyaj nedir?

Glitter makyaj, kısaca makyajın sıradan sınırlarını aşarak, sim, taş ve ışıltılarla süslenmiş bir formu. İster glitter far makyajı, ister taşlı göz makyajı şeklinde olsun, amaç burada her zaman aynı: dikkatleri üzerine çekmek ve yıldız gibi parlamak!

Peki glitter makyaj için nelere ihtiyacım var? diyorsan ihtiyacın olan tüm malzemeler bunlar;

Peki glitter makyaj için nelere ihtiyacım var? diyorsan ihtiyacın olan tüm malzemeler bunlar;

  • Glitter makyaj bazı

  • Simli göz farları

  • Yapışkanlı taşlar

  • Sabitleyici spreyler

  • Işıltılı pigmentler

  • Glitter eyeliner

  • Özel aplikatörler ve fırçalar

Ayrıca glitter makyaj öncesi cildini hazırlamak için öncelikle cildini güzelce nemlendirip makyaja hazır hale getirmelisin. Bunun için iyi bir makyaj bazı tercih edebilirsin.

O zaman glitter makyajın nasıl yapıldığına geçelim ve süreci adım adım anlatalım!

O zaman glitter makyajın nasıl yapıldığına geçelim ve süreci adım adım anlatalım!

1. İlk işimiz gözlerle! Simleri göz kapaklarının ortasına uygulayarak anında ışıltıyı yakala!

Bu noktada simleri sabitlemek ve kalıcı bir makyaj için özel bir glitter yapıştırıcısı kullanmakta fayda var!

2. Gözleri daha fazla ortaya çıkarmak için kaş kemiğinin hemen altına hafif bir glitter sürerek gözlerini belirginleştirebilirsin!

3. Sırada alt kirpikler var!  Alt kirpik diplerine minik taşlar yapıştırarak bambaşka bir boyuta geçebilirsin!

Not: Özellikle glitter göz makyajı yaparken, pigment yoğunluğu yüksek sim ürünleri kullanmak çok önemli!

4. Ee elmacık kemiklerini es geçmek olmaz! Elmacık kemiklerine çok hafif bi' sim geçmek makyaja olduğundan çok daha farklı bir boyut kazandırır!

5. Sıra dudaklarda! Dudak üstüne hafif bir sim serpiştirerek dudaklarının hacmini artırabilirsin!

6. Unutma ki, saçlar makyajın en büyük tamamlayıcısıdır. Biraz saç spreyi ve bolca simle saçlarını yıldız gibi parlatabilirsin!

7. Son adıma geldik! Makyajını makyaj sabitleyici bir spreyle destekle, böylece ışıltın tüm gece seninle olsun!

İşte her şey bu kadar! Şu an bir peri kızı gibi göründüğüne eminiz! 🧚🏻‍♀️

Bu kadar şeyi nasıl yapacağım diyorsan, ışıltını profesyonellere bırakabilirsin!

Bu kadar şeyi nasıl yapacağım diyorsan, ışıltını profesyonellere bırakabilirsin!

Bir yandan 'Bu kadar malzemeyi nereden bulacağım, nasıl yapacağım, kim uğraşacak?' diye düşünüyorsan, sana harika bir önerimiz var. Artık Melo App ile profesyonel makyaj artistleri sadece birkaç tık uzağında!

İster düğün, festival, konser, mezuniyet veya kutlamalar gibi özel etkinlikler için ister sıradan bir günde kendini şımartmak için, Melo App her zaman yanında! Üstelik, ışıldamak için saatlerce uğraşmana gerek bile kalmadan!

Peki ışıltıya giden yolda randevunu nasıl mı alacaksın?

Peki ışıltıya giden yolda randevunu nasıl mı alacaksın?

Çok kolay! 👇🏻

  • Telefonuna Melo App’i indir.

  • Hizmetler arasından glitter makyaj hizmetini seç.

  • Uygun tarih ve saati ayarla.

  • Profesyonel bir makyaj sanatçısıyla buluş ve ışıldamaya başla!

Hayallerindeki glitter makyaj için sadece birkaç tık yeterli, parlamak istediğin her yerde Melo App seninle!

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