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Gizem Çözmeyi Sevenler Bu Teste: Bakalım Katili Bulabilecek misin?

Gizem Çözmeyi Sevenler Bu Teste: Bakalım Katili Bulabilecek misin?

Kanal D
Kanal D - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 00:00

Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın gizemli bilmecesini birlikte çözmeye var mısın?

Nevşehir'in önde gelen ailelerinden biri olan Alaca Ailesi, Deniz Dervişoğlu ile evlenecek olan torunları Arhan Alaca için görkemli bir düğün organize ettiler. Gelin ile dans etmek isteyen Cemal Alaca, kurşunların hedefi oldu ve saldırganlar olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Bu saldırganların kim ya da kimler olduğunu bulacağız!

Cemal’in ani ölümü tüm aileyi şoke etti. Peki bu trajik olay bir kaza mı, yoksa planlanmış bir suç mu?

Cemal’in ani ölümü tüm aileyi şoke etti. Peki bu trajik olay bir kaza mı, yoksa planlanmış bir suç mu?

Gelinin, yani Deniz Dervişoğlu'nun amcasının oğlu olan Tufan, Deniz'e aşıktı. Cinayetin bu platonik aşk ile ilgisi olabilir mi?

Gelinin, yani Deniz Dervişoğlu'nun amcasının oğlu olan Tufan, Deniz'e aşıktı. Cinayetin bu platonik aşk ile ilgisi olabilir mi?

İşler biraz karışmaya başlıyor: Ailenin en büyük torunu olan Cihangir, evin hanımı olan Hanzade ile aşk yaşıyorlardı ve Cemal buna şahit olmuştu. Cemal'in hayata gözlerini yummasında bunun payı ne kadar olabilir?

İşler biraz karışmaya başlıyor: Ailenin en büyük torunu olan Cihangir, evin hanımı olan Hanzade ile aşk yaşıyorlardı ve Cemal buna şahit olmuştu. Cemal'in hayata gözlerini yummasında bunun payı ne kadar olabilir?

Kafalar biraz daha karışıyor: Damat Arhan Alaca'ya karşı bir şeyler hisseden ama hislerine karşılık bulamayan birilerinin olduğunu düşünüyor musun?

Kafalar biraz daha karışıyor: Damat Arhan Alaca'ya karşı bir şeyler hisseden ama hislerine karşılık bulamayan birilerinin olduğunu düşünüyor musun?

Başka bir detay: Lâl, Eşref'in kızıydı. Arhan'a aşıktı ve Arhan'ın başkasıyla evlendiğini görünce intihara kalkıştı. Sence bu olay, cinayetle ilgili olabilir mi?

Başka bir detay: Lâl, Eşref'in kızıydı. Arhan'a aşıktı ve Arhan'ın başkasıyla evlendiğini görünce intihara kalkıştı. Sence bu olay, cinayetle ilgili olabilir mi?

Sence maktül Cemal, başına böyle bir şey geleceğini tahmin etmiş miydi?

Sence maktül Cemal, başına böyle bir şey geleceğini tahmin etmiş miydi?

Son sorudayız: Sence Cemal'e kurşun yağdıran kişi, birinin adamı mıydı yoksa işin içinde bizzat birinci şahıs mı var?

Son sorudayız: Sence Cemal'e kurşun yağdıran kişi, birinin adamı mıydı yoksa işin içinde bizzat birinci şahıs mı var?

Katilin Hanzade olduğunu düşünüyorsun! Çünkü... 👇

Katilin Hanzade olduğunu düşünüyorsun! Çünkü... 👇

Tahminlerin, Cemail'in katilinin Hanzade olduğunu gösteriyor! Çünkü Hanzade ve Cihangir'in yasak aşkını Cemal öğrenmişti ve Cemal'in Alaca ailesine bu bilgiyi yayma riski vardı. Hanzade, yasak aşkı için Cemal'in katili olmuş olabilir!

Katili bulmak zor olabilir ama Alaca Ailesi de o kadar kolay sayılmaz! Olayın perde arkasını nefesler tutulurken öğrenmek istiyorsan Güzel Aşklar Diyarı, her Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

Katilin Cihangir olduğunu düşünüyorsun! Çünkü... 👇

Katilin Cihangir olduğunu düşünüyorsun! Çünkü... 👇

Tüm cevapların gösteriyor ki Cihangir, yasak aşkı için Cemal'in katili olmuş olabilir! Cihangir ve Hanzade'nin yasak aşkını öğrenen Cemal, Cihangir'in kurşunlarının hedefi oldu. Böylelikle Hanzade ile olan yasak aşkı, kimse tarafından öğrenilmeyecekti.

Katili bulmak zor olabilir ama Alaca Ailesi de o kadar kolay sayılmaz! Olayın perde arkasını nefesler tutulurken öğrenmek istiyorsan Güzel Aşklar Diyarı, her Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

Katilin Tufan olduğunu düşünüyorsun! Çünkü... 👇

Katilin Tufan olduğunu düşünüyorsun! Çünkü... 👇

Tufan, Deniz Dervişoğlu, yani gelinin amcasının oğluydu. Deniz'e kör kütük aşıktı ve onun başka biriyle evlenmesi, Tufan'ın zoruna gitti. Bu yüzden bu düğünün yapılmasına engel olmak için birilerinin katili olmuş olabilir. 

Katili bulmak zor olabilir ama Alaca Ailesi de o kadar kolay sayılmaz! Olayın perde arkasını nefesler tutulurken öğrenmek istiyorsan Güzel Aşklar Diyarı, her Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

Gizemi çözmek için hazır mısın?..

Gizemi çözmek için hazır mısın?..