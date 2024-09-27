Gizem Çözmeyi Sevenler Bu Teste: Bakalım Katili Bulabilecek misin?
Gizem Çözmeyi Sevenler Bu Teste: Bakalım Katili Bulabilecek misin?
Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın gizemli bilmecesini birlikte çözmeye var mısın?
Nevşehir'in önde gelen ailelerinden biri olan Alaca Ailesi, Deniz Dervişoğlu ile evlenecek olan torunları Arhan Alaca için görkemli bir düğün organize ettiler. Gelin ile dans etmek isteyen Cemal Alaca, kurşunların hedefi oldu ve saldırganlar olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Bu saldırganların kim ya da kimler olduğunu bulacağız!