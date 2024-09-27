Gizem Çözmeyi Sevenler Bu Teste: Bakalım Katili Bulabilecek misin?

Tahminlerin, Cemail'in katilinin Hanzade olduğunu gösteriyor! Çünkü Hanzade ve Cihangir'in yasak aşkını Cemal öğrenmişti ve Cemal'in Alaca ailesine bu bilgiyi yayma riski vardı. Hanzade, yasak aşkı için Cemal'in katili olmuş olabilir!

Katili bulmak zor olabilir ama Alaca Ailesi de o kadar kolay sayılmaz! Olayın perde arkasını nefesler tutulurken öğrenmek istiyorsan Güzel Aşklar Diyarı, her Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!