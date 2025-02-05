Girişimciler, Start-up’lar ve Pazarlamacılar İçin Hem Eğlenceli Hem Öğretici Rehber: Resimli Pazarlama Kitabı
Girişimciler, Start-up’lar ve Pazarlamacılar İçin Hem Eğlenceli Hem Öğretici Rehber: Resimli Pazarlama Kitabı
Pazarlama dünyasında başarıya ulaşmak için sadece teorik bilgilere sahip olmak yeterli değildir; bu bilgileri etkili bir şekilde uygulayabilmek de bir o kadar önemlidir. Teorik bilgilerin sıkıcılığına kapılmadan, eğlenceli ve bol görselli bir şekilde pazarlamanın inceliklerini öğrenmek artık Resimli Pazarlama Kitabı ile çok daha kolay!
Bu kitap, girişimciler, start-up çalışanları, pazarlama ekipleri ve ajanslar için özel olarak hazırlanmış, akıcı ve anlaşılır bir rehber sunuyor. Klişelerden uzak, bol örnekli ve uygulanabilir taktiklerle dolu olan bu kitap, pazarlamanın temel prensiplerini ve ileri seviye stratejilerini adım adım öğretmeyi amaçlıyor!
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