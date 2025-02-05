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Girişimciler, Start-up’lar ve Pazarlamacılar İçin Hem Eğlenceli Hem Öğretici Rehber: Resimli Pazarlama Kitabı

Girişimciler, Start-up’lar ve Pazarlamacılar İçin Hem Eğlenceli Hem Öğretici Rehber: Resimli Pazarlama Kitabı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
05.02.2025 - 17:34

Pazarlama dünyasında başarıya ulaşmak için sadece teorik bilgilere sahip olmak yeterli değildir; bu bilgileri etkili bir şekilde uygulayabilmek de bir o kadar önemlidir. Teorik bilgilerin sıkıcılığına kapılmadan, eğlenceli ve bol görselli bir şekilde pazarlamanın inceliklerini öğrenmek artık Resimli Pazarlama Kitabı ile çok daha kolay!

Bu kitap, girişimciler, start-up çalışanları, pazarlama ekipleri ve ajanslar için özel olarak hazırlanmış, akıcı ve anlaşılır bir rehber sunuyor. Klişelerden uzak, bol örnekli ve uygulanabilir taktiklerle dolu olan bu kitap, pazarlamanın temel prensiplerini ve ileri seviye stratejilerini adım adım öğretmeyi amaçlıyor!

Bu kitapta neler var?

Bu kitapta neler var?

  • Resimlerle desteklenmiş eğlenceli anlatım: Sadece okuyarak değil, görerek ve uygulayarak öğrenin!

  • Gerçek hayattan örnekler: Markaların efsaneleşmiş pazarlama stratejilerinden ilham alın.

  • Dijital pazarlama taktikleri: SEO’dan sosyal medyaya, içerik pazarlamasından influencer işbirliklerine kadar her şey burada!

  • Stratejik planlama rehberi: Adım adım pazarlama planınızı oluşturun, markanızı zirveye taşıyın.

  • En yeni pazarlama trendleri: 'Bu yıl hangi pazarlama taktikleri kullanılıyor?' diye düşünmeye son! Trendleri yakından takip edin.

Eğer siz de pazarlama dünyasında etkili stratejiler geliştirmek, hedef kitlenize daha doğru bir şekilde ulaşmak ve başarılı kampanyalara imza atmak istiyorsanız, 'Resimli Pazarlama Kitabı' tam size göre!

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