Getmobil, Yenilenmiş Elektronik Cihaz Pazarını Büyütmek İçin Seri A Öncesi Yatırım Turunu Kapattı

Şirketin ana yatırımcılarından DFF’i temsil eden Sjoerd Nikkelen “Döngüsel ekonomi son dönemde hem çevreye olan zararı azaltmak hem de tüketici tarafındaki erişilebilirliği artırmak açılarından, güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.” diye belirtti. “DFF olarak, gelişmekte olan pazarlarda doğru teknolojik alt yapıyı sunması durumunda, döngüsel ekonomi üzerine faaliyet gösteren firmaların hızlı şekilde başarıya ulaştığını gözlemledik. Türkiye’nin nüfusu ve ekonomisi düşünüldüğünde bu konuda büyük bir potansiyeli var ve Getmobil, geliştirdiği teknolojik altyapı ve küçük işletmeleri öne çıkaran yapısı sayesinde bu potansiyeli ortaya çıkaracak doğru stratejilere sahip” diyerek sözlerine son verdi.

Her yıl 5 milyar elektronik cihazın çöpe atıldığını unutmamak gerekiyor. Diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki davranışa benzer şekilde ülkemizde de, tüketicilerin çevre bilinci artıyor ve buna bağlı olarak kullanılmış cihazlar yeni cihazlar karşısında güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak, şirketin daha önceki yatırım sürecine dahil olan Nevzat Aydın, Ömer Aras ve Ahmed Karslı gibi isimler bu turda yatırımlarını artırırken, sektörde önde gelen firmalardan Hindistan menşeili Cashify'in kurucu ortağı Mandeep Manocha da şirketin yeni ortakların arasında yer aldığını belirtelim.