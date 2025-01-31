Geride Bıraktığımız Yılda Bizi Futbola ve Heyecana Doyurdular: 2024'ün En İyi Maçları
Geride Bıraktığımız Yılda Bizi Futbola ve Heyecana Doyurdular: 2024'ün En İyi Maçları
Futbol, her dönem olduğu gibi 2024 yılında da seyircilerin en çok ilgi gösterdiği spor dalıydı ve bu yıl, futbol dünyası için unutulmaz anların yaşandığı bir yıldı. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi bünyesinde oynanan maçlar, futbolseverlerin hafızasında yer edindi bile. Bilyoner Yılın En’leri ile bu unutulmaz maçların önemli detaylarını ve unutulmaz olmasının sebeplerini derledik. Haydi gelin, 2024’ün en iyi takımlarına ve maç sonucu listelerine göz atın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya - İskoçya (5-1)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye - Gürcistan (3-1)
Avusturya - Türkiye (1-2)
Galatasaray - Beşiktaş (0-5)
Galatasaray - Fenerbahçe (0-1)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Real Madrid - Manchester City (4-3)
Olympiakos - Fiorentina (1-0)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın