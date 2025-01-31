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Geride Bıraktığımız Yılda Bizi Futbola ve Heyecana Doyurdular: 2024'ün En İyi Maçları

Geride Bıraktığımız Yılda Bizi Futbola ve Heyecana Doyurdular: 2024'ün En İyi Maçları

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Onedio Content - Onedio Editörü
31.01.2025 - 15:21

Futbol, her dönem olduğu gibi 2024 yılında da seyircilerin en çok ilgi gösterdiği spor dalıydı ve bu yıl, futbol dünyası için unutulmaz anların yaşandığı bir yıldı. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi bünyesinde oynanan maçlar, futbolseverlerin hafızasında yer edindi bile. Bilyoner Yılın En’leri ile bu unutulmaz maçların önemli detaylarını ve unutulmaz olmasının sebeplerini derledik. Haydi gelin, 2024’ün en iyi takımlarına ve maç sonucu listelerine göz atın.

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Almanya - İskoçya (5-1)

Almanya - İskoçya (5-1)

Avrupa maçları arasında turnuvaların ilki olan ve açılış maçı olarak da hafızalara kazınan karşılaşma, Almanya ve İskoçya arasında gerçekleşti. Ev sahibi olan Almanya, maçın ilk dakikalarında erkenden atılan 2 golle öne geçti. Ardından İskoçya’nın oyuncusu olan Ryan Porteous’un ceza sahası içerisinde yaptığı faul sebebiyle Almanya, penaltı kazandı ve bu penaltı ile de üçüncü gol geldi. Daha sonralarda ise Füllkrug, kalenin üst köşesine muhteşem bir vuruş yaparak dördüncü golü de takımına kazandırdı. Almanya oyuncusu Rüdiger, kendi kalesine gol atarak İskoçya’nın skor tablosuna 1 yazdırmasına sebep oldu. Maçın sonlarına yaklaşırken Emre Can’ın attığı şut, Almanya’nın beşinci golünü de getirerek galibiyetle alandan ayrılmasını sağladı.

Türkiye - Gürcistan (3-1)

Türkiye - Gürcistan (3-1)

A Milli Takım sayesinde mutluluğumuzun tavan yaptığı maçta Gürcistan, oyun boyunca Türkiye’ye zor anlar yaşattı. Milli takım maçları arasında da önemli bir yere sahip olan bu oyunda Mert Müldür, skorda öne geçmeyi başardı. Ardından Gürcistan’ın golü ile beraberlik geldi. Arda Güler’in uzun mesafeden attığı efsanevi gol sayesinde Türkiye’yi tekrar öne geçti. Maçın son dakikalarında Gürcistan’ın kalecisi korner sebebiyle kalesini boş bırakınca Kerem Aktürkoğlu topu kapıp rahat bir şekilde skoru 3-1’e getirdi.

Avusturya - Türkiye (1-2)

Türkiye Milli Takımı, 16 yıl aradan sonra ilk defa dünya kupası maçları bünyesinde çeyrek finale kaldı. Bu maçın önemi oldukça büyüktü. Milli takımın savunma oyuncusunun maçın 57. saniyesinde attığı gol, oldukça etkileyiciydi. Avusturya’nın attığı golden sonra özellikle kaleci Mert Günok’un maçın 95. dakikasında çekilen şutu efsanevi bir şekilde kurtarması, maçın unutulmazlar arasında yer almasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir.

2024 yılının unutulmaz Türkiye maçlarından iki tanesi ise şu şekilde listelenebilir:

Galatasaray - Beşiktaş (0-5)

Galatasaray - Beşiktaş (0-5)

3 Ağustos 2024 tarihinde oynanan maçta Türkiye Süper Ligi şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Süper Kupa sahibi Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaş, ünlü oyuncusu Immobile sayesinde maçın henüz 30. saniyesinde öne geçti. İlk yarıyı bir golle tamamlayan siyah beyazlılar, ikinci yarıya da bir golle başladı. Ardından 80. dakikada Immobile’nin golü ile Beşiktaş 3-0 öne geçti. Rafa Silva ve Hekimoğlu’nun golleriyle de skor 5-0’a ulaştı. Beşiktaş, Galatasaray karşısında üstün performans göstererek Süper Kupa’nın kazananı oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe (0-1)

Galatasaray - Fenerbahçe (0-1)

Süper Lig takımları arasında ezeli rekabeti bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe, 19 Mayıs 2024 tarihinde Rams Park’ta karşı karşıya geldi. Neredeyse tüm maçlarını kazanan iki takım, şampiyonluk için önemli bir mücadele içindeydi. Gergin bir atmosferde oynanan maçın ilk 12 dakikasında 4 sarı kart gösterilmiştir. Fenerbahçe oyuncularından Djiku, rakibine yaptığı müdahale sebebiyle kırmızı kart gördü; maçın kalanında Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İkinci yarıda 71. dakikada Çağlar Söyüncü’nün attığı gol sayesinde Fenerbahçe maçı 1-0 önde tamamladı. Bu maç, Süper Lig kupa sahibinin belirlenmesini erteledi.

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Real Madrid - Manchester City (4-3)

Real Madrid - Manchester City (4-3)

UEFA maçları kapsamında tarihe adını yazdıran Real Madrid ve Manchester City karşılaşması, 2024 yılına damga vuran Şampiyonlar Ligi’nin konuşulan oyunları arasında yer alır. Eşleşmenin ilk karşılaşması, 3-3’lük bir skor ile berabere tamamlandı. Rövanş maçı ise Real Madrid’in 12. dakikada öne geçmesiyle başladı. Uzun dakikalar boyunca savunmayla devam eden maçın 76. dakikasında City’nin golü ile beraberlik sağlandı. Uzatmalarda da gol olmayan maç, penaltılara kaldı. Penaltılarda Real Madrid 4-3 öne geçerek maçı galibiyetle sonlandırdı.

Olympiakos - Fiorentina (1-0)

Olympiakos - Fiorentina (1-0)

UEFA Konferans Ligi maçları arasında final turnuvası olarak öne çıkan oyun, Olympiakos ve Fiorentina arasındaki karşılaşmadır. Bu karşılaşma, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıkan Yunan temsilcisi için oldukça büyük bir öneme sahip. Normal süresi boyunca hiçbir gol olmayan bu karşılaşma, şampiyonun belirlenmesi için uzatmalara kaldı. Maçın 116. dakikasında El Kaabi’nin kafa vuruşuyla ağlara gönderdiği top, Olympiakos’u galip ederek Yunanistan tarihinde de önemli bir yer edindi.

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