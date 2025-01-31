Geride Bıraktığımız Yılda Bizi Futbola ve Heyecana Doyurdular: 2024'ün En İyi Maçları

UEFA Konferans Ligi maçları arasında final turnuvası olarak öne çıkan oyun, Olympiakos ve Fiorentina arasındaki karşılaşmadır. Bu karşılaşma, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale çıkan Yunan temsilcisi için oldukça büyük bir öneme sahip. Normal süresi boyunca hiçbir gol olmayan bu karşılaşma, şampiyonun belirlenmesi için uzatmalara kaldı. Maçın 116. dakikasında El Kaabi’nin kafa vuruşuyla ağlara gönderdiği top, Olympiakos’u galip ederek Yunanistan tarihinde de önemli bir yer edindi.

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