Gerçek Müzikseverlerin Festivali: 34. Akbank Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı!

Türkiye’nin en uzun soluklu ve Avrupa’nın en prestijli caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 34’üncü kez heyecan verici isimlerle dolu bir programla müzikseverleri 28 Eylül – 13 Ekim tarihlerinde ağırlamaya hazırlanıyor. Festival, bu yıl da sevilen ve heyecanla beklenen 200'e yakın caz müzisyenini sahnesinde ağırlayacak.

34 konserin olacağı festivalde Kenan Doğulu'nun unutulmaz şarkılarının caz düzenlemeleri de olacak. Ayrıca Doğulu, “İhtimaller 2 - Konular var” isimli yeni caz albümünden de parçalar seslendirecek. Doğulu'nun açılış konserini yapacağı Akbank Caz Festivali, 28 Eylül'de başlayacak.