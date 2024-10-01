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Gerçek Müzikseverlerin Festivali: 34. Akbank Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı!

Gerçek Müzikseverlerin Festivali: 34. Akbank Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
01.10.2024 - 16:22

Türkiye’nin en uzun soluklu ve Avrupa’nın en prestijli caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 34’üncü kez heyecan verici isimlerle dolu bir programla müzikseverleri 28 Eylül – 13 Ekim tarihlerinde ağırlamaya hazırlanıyor. Festival, bu yıl da sevilen ve heyecanla beklenen 200'e yakın caz müzisyenini sahnesinde ağırlayacak. 

34 konserin olacağı festivalde Kenan Doğulu'nun unutulmaz şarkılarının caz düzenlemeleri de olacak. Ayrıca Doğulu, “İhtimaller 2 - Konular var” isimli yeni caz albümünden de parçalar seslendirecek. Doğulu'nun açılış konserini yapacağı Akbank Caz Festivali, 28 Eylül'de başlayacak.

34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında onlarca mekânda 30’dan fazla müzisyeni ağırlamaya hazırlanıyor.

34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında onlarca mekânda 30’dan fazla müzisyeni ağırlamaya hazırlanıyor.

Sanatın her disiplinini sanatseverlerle buluşturan Akbank Sanat’ın, organizasyonunu ve içerik programlamasını Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirdiği festival; birbirinden özel performansları müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Festivalin ilk açıklanan isimleri arasında; 25 yıllık kariyerinde gösterildiği 16 kez aday gösterildiği Grammy Ödülü’nü 2 kez havaya kaldıran efsanevi caz vokalisti Kurt Elling, 2005’te Montreux Jazz Piano Yarışması’nı kazanan ve Latin caz müziğe kattığı yorumla adını duyuran Kübalı piyanist Harold López-Nussa, Narcos dizisinin soundtrack’i ‘Tuyo’ ile dünyaya adını duyuran,  farklı türleri buluşturma yeteneğiyle dinleyiciyi yolculuğa çıkaran şarkıcı-söz yazarı, multi-enstrümanist, besteci ve aranjör Rodrigo Amarante, Vanity Fair’in “caz sahnesini silkeleyen milenyal” olarak tanımladığı Tatiana Eva-Marie, orkestrası The Chosen Few ile hem sahnede hem stüdyoda sürükleyici diyaloglar yaratan saksafon virtüözü Isaiah Collier ve modern klasik kompozisyon ve doğaçlamanın renkli kesişimini sahnesinde sunan Tomas Fujiwara 7 Poets Trio yer alıyor.

34. Akbank Caz Festivali’nin tüm konser biletleri Biletix’te satışta! Ayrıca, Biletix üzerinden satılan festival biletlerinde Akbank kartlarına %10 indirim uygulanıyor.

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