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Gelecekteki İşinde Seni En Çok Mutlu Edecek Şey Ne?

etiket Gelecekteki İşinde Seni En Çok Mutlu Edecek Şey Ne?

onedio.mimi - Onedio Editörü
23.10.2026 - 17:32
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İyi bir iş deyince herkesin aklına başka bir şey geliyor. Kimi yüksek maaş ister, kimi rahat bir çalışma ortamı, kimi de yaptığı işten gerçekten keyif almak… Peki senin için hangisi daha önemli? Bu testte biraz gelecekteki iş hayatına göz atıyor ve seni gerçekten neyin mutlu edeceğini buluyoruz. 

Hazırsan seni teste alalım!👇🏻

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1. Başladık bile! Yeni bir iş teklifi aldın. İlk baktığın şey ne olur?

1. Başladık bile! Yeni bir iş teklifi aldın. İlk baktığın şey ne olur?

2. Hayalindeki çalışma ortamını seç!

3. Peki iş arkadaşlarınla iyi anlaşman, yaptığın iş kadar önemli mi?

3. Peki iş arkadaşlarınla iyi anlaşman, yaptığın iş kadar önemli mi?

4. Daha düşük maaşa rağmen sevdiğin bir işi tercih edebilir misin?

4. Daha düşük maaşa rağmen sevdiğin bir işi tercih edebilir misin?

5. İşinde aşağıdakilerden hangisinin eksikliği seni daha çabuk soğutur?

5. İşinde aşağıdakilerden hangisinin eksikliği seni daha çabuk soğutur?
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6. Yüksek maaş senin için ne kadar önemli? Puanla bakalım!

7. İş yerinde sana bir ödül verilecek. Hangisini seçerdin?

8. Sona geldik! 10 yıl sonra kariyerine dönüp baktığında hangi cümleyi söylemek istersin?

8. Sona geldik! 10 yıl sonra kariyerine dönüp baktığında hangi cümleyi söylemek istersin?

Maddi özgürlük seni mutlu edecek!

Maddi özgürlük seni mutlu edecek!

Sen iş hayatında “Para her şey değildir.” cümlesine katılıyorsun ama ardından küçük bir “ama…” ekliyorsun. 😄 Çünkü senin için iyi bir işin verdiği en güzel hislerden biri rahat yaşayabilmek, istediğini alabilmek ve geleceğini güvence altına almak. Maaş, prim, yan haklar ve yükselen yaşam standardı motivasyonunu ciddi şekilde artırıyor. Kısacası sen işini severken hesabını da sevmek istiyorsun.

Özgürlük ve esneklik seni mutlu edecek!

Özgürlük ve esneklik seni mutlu edecek!

Senin en büyük kariyer korkun iş değil, işe hapsolmak. Sürekli saat kontrolü, her yaptığının denetlenmesi ve “Neden masanda değilsin?” kültürü sana göre değil. Kendi düzenini kurabildiğin, gerektiğinde uzaktan çalışabildiğin ve iş dışında da bir hayatın olduğunu hissedebildiğin bir yerde çok daha mutlu olursun. Senin için ideal kariyer, hayatının tamamını değil güzel bir bölümünü kaplayan kariyer.

Başarı ve gelişim seni mutlu edecek!

Başarı ve gelişim seni mutlu edecek!

Sen biraz “Bir sonraki seviye nerede?” insanısın. Aynı yerde uzun süre yerinde saymak sana göre değil; öğrenmek, gelişmek, sorumluluk almak ve sonunda dönüp “Bunu gerçekten ben yaptım.” diyebilmek seni acayip tatmin ediyor. Ünvan tek başına mesele olmayabilir ama ilerlediğini hissetmek kesinlikle önemli. Senin gelecekteki iş mutluluğun büyük ihtimalle başarı hissinden gelecek

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