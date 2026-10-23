Gelecekteki İşinde Seni En Çok Mutlu Edecek Şey Ne?

Senin en büyük kariyer korkun iş değil, işe hapsolmak. Sürekli saat kontrolü, her yaptığının denetlenmesi ve “Neden masanda değilsin?” kültürü sana göre değil. Kendi düzenini kurabildiğin, gerektiğinde uzaktan çalışabildiğin ve iş dışında da bir hayatın olduğunu hissedebildiğin bir yerde çok daha mutlu olursun. Senin için ideal kariyer, hayatının tamamını değil güzel bir bölümünü kaplayan kariyer.