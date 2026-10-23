Gelecekteki İşinde Seni En Çok Mutlu Edecek Şey Ne?
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İyi bir iş deyince herkesin aklına başka bir şey geliyor. Kimi yüksek maaş ister, kimi rahat bir çalışma ortamı, kimi de yaptığı işten gerçekten keyif almak… Peki senin için hangisi daha önemli? Bu testte biraz gelecekteki iş hayatına göz atıyor ve seni gerçekten neyin mutlu edeceğini buluyoruz.
Hazırsan seni teste alalım!👇🏻
1. Başladık bile! Yeni bir iş teklifi aldın. İlk baktığın şey ne olur?
2. Hayalindeki çalışma ortamını seç!
3. Peki iş arkadaşlarınla iyi anlaşman, yaptığın iş kadar önemli mi?
4. Daha düşük maaşa rağmen sevdiğin bir işi tercih edebilir misin?
5. İşinde aşağıdakilerden hangisinin eksikliği seni daha çabuk soğutur?
6. Yüksek maaş senin için ne kadar önemli? Puanla bakalım!
7. İş yerinde sana bir ödül verilecek. Hangisini seçerdin?
8. Sona geldik! 10 yıl sonra kariyerine dönüp baktığında hangi cümleyi söylemek istersin?
Maddi özgürlük seni mutlu edecek!
Özgürlük ve esneklik seni mutlu edecek!
Başarı ve gelişim seni mutlu edecek!
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