Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gazeteci İsmail Arı Menzil Cemaati Tarafından Tehdit Edildiğini İddia Ederek Gelen Mesajı İfşa Etti

Gazeteci İsmail Arı Menzil Cemaati Tarafından Tehdit Edildiğini İddia Ederek Gelen Mesajı İfşa Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.09.2024 - 15:15

Gazeteci Murat Ağırel'den sonra gazeteci İsmail Arı da tehdit edildiğini iddia etti. Arı, kendisine gelen mesajı böyle ifşa etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gazeteci Murat Ağırel, dün sosyal medya hesabından kendisine gönderilen tehdit videosunu yayınlamıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, dün sosyal medya hesabından kendisine gönderilen tehdit videosunu yayınlamıştı.

Ağırel "İnfaz emrim verilmiş" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir."

Ağırel "İnfaz emrim verilmiş" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir."

O video burada 👇

Bugün de bir başka gazeteci olan İsmail Arı, kendisinin "Menzil'in Kasası" kitabı sebebiyle Menzil Cemaati tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Bugün de bir başka gazeteci olan İsmail Arı, kendisinin "Menzil'in Kasası" kitabı sebebiyle Menzil Cemaati tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Arı, sosyal medya hesabından kendisine gelen tehdit mesajını böyle ifşa etti.

Arı, sosyal medya hesabından kendisine gelen tehdit mesajını böyle ifşa etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Söz konusu mesaj burada 👇

Söz konusu mesaj burada 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın