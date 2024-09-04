Gazeteci İsmail Arı Menzil Cemaati Tarafından Tehdit Edildiğini İddia Ederek Gelen Mesajı İfşa Etti
Gazeteci İsmail Arı Menzil Cemaati Tarafından Tehdit Edildiğini İddia Ederek Gelen Mesajı İfşa Etti
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Gazeteci Murat Ağırel, dün sosyal medya hesabından kendisine gönderilen tehdit videosunu yayınlamıştı.
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Ağırel "İnfaz emrim verilmiş" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir."
Bugün de bir başka gazeteci olan İsmail Arı, kendisinin "Menzil'in Kasası" kitabı sebebiyle Menzil Cemaati tarafından tehdit edildiğini iddia etti.
Arı, sosyal medya hesabından kendisine gelen tehdit mesajını böyle ifşa etti.
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Söz konusu mesaj burada 👇
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