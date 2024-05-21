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Garnier Gerçek Tüketicileri Açık Havaya Çıkardı! Her gün SPF, Herkes için SPF!

Garnier Gerçek Tüketicileri Açık Havaya Çıkardı! Her gün SPF, Herkes için SPF!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
21.05.2024 - 18:05

Nisan ayında lansmanı gerçekleşen, Danla Bilic’in reklam yüzü olduğu C Vitamini Parlak Günlük Güneş Koruyucu Krem ile çok ses getiren Garnier, inovatif ve tüketiciye odaklı yaklaşımıyla, güzellik ve cilt bakımı alanında ilgi çeken çalışmalarına devam ediyor. Bu kez, her gün güneş koruması konusunda önemli bir adım atarak, tüketicilerini de dahil ettiği benzersiz bir projeye imza atıyor.

HER GÜN SPF, HERKES İÇİN SPF!

HER GÜN SPF, HERKES İÇİN SPF!

Garnier, Nisan ayından bu yana, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yalnızca güneşli değil, her gün SPF kullanımının önemini vurgulamaya ve buna farkındalık kazandırmaya devam ederek, tüm tüketicilerini bu eşsiz deneyime ortak etti. Başlattığı 'HER GÜN SPF, HERKES İÇİN SPF' projesi ile Garnier, tüketicilerine unutulmaz bir deneyim sundu. Emaar AVM'de kurulan deneyim alanında, 3 gün boyunca, tüketicilerin kendi yüzlerine uygulanan UV filtresiyle fotoğrafları çekildi ve bu fotoğraflar bir hafta boyunca Garnier'nin dijital açık hava reklamlarında yer aldı.

Garnier C Vitamini Parlak Günlük Güneş Koruyucu Krem

Garnier C Vitamini Parlak Günlük Güneş Koruyucu Krem

Hafif dokulu yapısıyla günlük kullanıma uygun Garnier Günlük Güneş Koruyucu, yüksek UV koruması sayesinde, cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korumanın yanı sıra içerdiği C vitamini* sayesinde tüketicinin parlaklık ihtiyacına da cevap veriyor. Ürünün ışıltılı doku ve görünmez doku olarak iki çeşidi bulunuyor. Işıltılı Doku, renkli yapısıyla her cilt tonuna uyum sağlarak ışıltı verirken, Görünmez Doku ciltte beyaz iz bırakmayan formülüyle renksiz bir bitiş sağlıyor. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan Garnier Güneş Koruyucu, deneyenlerin %82'sinde koyu leke görünümünde azalma** etkisi gösterdiği de biliniyor.

'Güneşli Her Gün SPF!’

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