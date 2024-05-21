Garnier Gerçek Tüketicileri Açık Havaya Çıkardı! Her gün SPF, Herkes için SPF!

Garnier, Nisan ayından bu yana, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yalnızca güneşli değil, her gün SPF kullanımının önemini vurgulamaya ve buna farkındalık kazandırmaya devam ederek, tüm tüketicilerini bu eşsiz deneyime ortak etti. Başlattığı 'HER GÜN SPF, HERKES İÇİN SPF' projesi ile Garnier, tüketicilerine unutulmaz bir deneyim sundu. Emaar AVM'de kurulan deneyim alanında, 3 gün boyunca, tüketicilerin kendi yüzlerine uygulanan UV filtresiyle fotoğrafları çekildi ve bu fotoğraflar bir hafta boyunca Garnier'nin dijital açık hava reklamlarında yer aldı.