Garnier Gerçek Tüketicileri Açık Havaya Çıkardı! Her gün SPF, Herkes için SPF!
Garnier Gerçek Tüketicileri Açık Havaya Çıkardı! Her gün SPF, Herkes için SPF!
Nisan ayında lansmanı gerçekleşen, Danla Bilic’in reklam yüzü olduğu C Vitamini Parlak Günlük Güneş Koruyucu Krem ile çok ses getiren Garnier, inovatif ve tüketiciye odaklı yaklaşımıyla, güzellik ve cilt bakımı alanında ilgi çeken çalışmalarına devam ediyor. Bu kez, her gün güneş koruması konusunda önemli bir adım atarak, tüketicilerini de dahil ettiği benzersiz bir projeye imza atıyor.
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