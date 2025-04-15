Garanti BBVA’nın Akıllı Asistanı Ugi Üretken Yapay Zeka ile Yenilendi

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Üretken yapay zekâ, bankacılığı sadece dijitalleştirmekle kalmıyor, ona yepyeni bir boyut kazandırıyor. Yapay zekâya entegre edilen üretken modeller, chatbot’ların yalnızca komutlara bağlı kalmasının ötesine geçerek, kullanıcıların niyetini anlamasını ve onlara çok daha doğal, içgörülü yanıtlar vermesini sağlıyor. Müşterilerimizin finansal dünyadaki tüm sorularına, bir insanla sohbet eder gibi yanıt alabilecekleri, duyarlı ve empatik bir deneyim sunan bir yapı inşa ediyoruz. Bu vizyonun somutlaşmış hali ise akıllı asistanımız Ugi.

Ugi, yalnızca sorulara yanıt vermekle kalmayıp, kullanıcıların finansal hayatlarını kolaylaştıran akıllı bir yol arkadaşı olmayı hedefliyor. Üretken yapay zekânın sunduğu fırsatlarla, ihtiyaçları proaktif bir şekilde öngörerek en akıllı çözümleri sunmaya odaklanıyor. Kullanıcılarının gerçekleştirdiği işlemleri, taleplerini ve geri bildirimlerini sürekli öğrenerek, her geçen gün daha yetkin hale geliyor ve kişiselleştirilmiş finansal deneyimi bir adım öteye taşıyor. Kullanıcılarının gerçekleştirdiği işlemleri, taleplerini ve geri bildirimlerini sürekli öğrenen Ugi, zamanla yetkinliklerini daha da artırarak müşterilerimizin vazgeçilmez finansal danışmanı haline gelecek. Biz bu vizyonla geleceğe doğru ilk büyük adımı attık, sürekli gelişen bir yolculukta da yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yapay zekânın müşteri deneyimini dönüştürürken aynı zamanda iş süreçlerini de yeniden şekillendirdiğine değinen Kezik, “Yapay zekâyı pazarlama ve satış, fiyatlama, fraud, kredi değerlendirme, müşteri memnuniyeti gibi birçok alanda uzun yıllardır kullanıyoruz. Hem müşteriyle temas eden süreçlerde hem de iç operasyonlarda yapay zekâdan faydalanarak daha geniş bir etki alanı yaratıyoruz. Özellikle verimlilik ve üretkenlik konusunda yapay zekânın sunduğu fırsatlar göz ardı edilemez.

Bilgiye hızlı ve doğru şekilde ulaşmayı sağlarken, doküman tarama, özetleme, bilgi çıkarımı gibi süreçleri optimize ediyor. Rutin raporlamaların otomatize edilmesiyle çalışanlarımız daha stratejik ve yaratıcı işlere odaklanabiliyor. Bunun yanı sıra, temel bankacılık işlemlerinin hızlandırılmasından ATM’lerdeki nakit akışının daha doğru tahmin edilmesine, çağrı merkezlerindeki etkileşimlerin iyileştirilmesine kadar geniş bir yelpazede müşteri deneyimini ileriye taşıyoruz. Yapay zekâ aslında sunduğu imkânlarla insanı güçlendiriyor. Yapay zekâ asistanları, müşteriye dair ipuçlarından yatırım ürünlerine kadar çalışanlarımız için de bir ‘yardımcı pilot’ görevi üstlenebilecek. Biz de bu dönüşümü desteklemeye ve yapay zekâ ile iş süreçlerimizi daha akıllı hale getirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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