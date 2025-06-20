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Futbolun Geçmişiyle Geleceğini Buluşturan İş Birliği: Scoutium, Bury FC ile Anlaşma İmzaladı

Futbolun Geçmişiyle Geleceğini Buluşturan İş Birliği: Scoutium, Bury FC ile Anlaşma İmzaladı

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Onedio Content - Onedio Editörü
20.06.2025 - 18:40

Gelişmiş performans analiz teknolojisiyle futbol kulüplerinin videolarını ve istatistiklerini objektif olarak sunan Scoutium, 1885 yılında kurulan ve İngiltere futbolunun en köklü kulüplerinden Bury FC ile iş birliği anlaşması imzaladı.

“The Shakers” lakabıyla bilinerek  tarihi boyunca kazandığı FA Cup zaferleri ve futbol kültürüne kattıklarıyla önemli bir yere sahip olan FC Bury, Scoutium’a İngiltere’den katılan en yeni kulüp oldu.

Gerçekleşen anlaşma ile, Bury FC, bireysel gelişimi destekleyen ileri seviye performans gözlem ve değerlendirme Scoutium teknolojisini aktif olarak kullanacak. Bury’nin Erkek ve Kadın A Takımları, U23, U21 Takımları ve U14 Erkek Takımı; Scoutium altyapısı üzerinden hem maç kayıtlarına hem de detaylı bireysel analizlere erişim sağlayacak.

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Maçların yüksek kaliteli şekilde kaydedilmesini, pozisyonlara özel kliplerin çıkarılmasını ve her oyuncu için teknik-taktik performansın ölçülmesini mümkün kılan bir spor video ve veri analiz platformu olan Scoutium’un sunduğu temel özellikler arasında şunlar yer alır:

  • Maçların kaydı ve tüm önemli anların (goller, paslar, müdahaleler, driplingler vb.) video destekli analizi;

  • Oyunculara ait kategori bazlı detaylı bireysel istatistiklere erişim ve örnek kliplerle desteklenen analizler

  • Teknik ve pedagojik takibe entegre edilebilecek grafik ve PDF formatında dışa aktarılabilir raporlar yer alır.

Bu çok yönlü çözüm, hem antrenörlerin hem de oyuncuların gelişim sürecinde daha bilinçli kararlar almasına olanak tanırken; çok takımlı kulüplerde Scoutium’un nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğini gösteren güçlü bir örnek oluşturur.

Scoutium, İngiltere pazarındaki büyüme stratejisi kapsamında Bury FC ile çalışmaktan ve bu vizyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyor.

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