Futbolun Geçmişiyle Geleceğini Buluşturan İş Birliği: Scoutium, Bury FC ile Anlaşma İmzaladı
Gelişmiş performans analiz teknolojisiyle futbol kulüplerinin videolarını ve istatistiklerini objektif olarak sunan Scoutium, 1885 yılında kurulan ve İngiltere futbolunun en köklü kulüplerinden Bury FC ile iş birliği anlaşması imzaladı.
“The Shakers” lakabıyla bilinerek tarihi boyunca kazandığı FA Cup zaferleri ve futbol kültürüne kattıklarıyla önemli bir yere sahip olan FC Bury, Scoutium’a İngiltere’den katılan en yeni kulüp oldu.
Gerçekleşen anlaşma ile, Bury FC, bireysel gelişimi destekleyen ileri seviye performans gözlem ve değerlendirme Scoutium teknolojisini aktif olarak kullanacak. Bury’nin Erkek ve Kadın A Takımları, U23, U21 Takımları ve U14 Erkek Takımı; Scoutium altyapısı üzerinden hem maç kayıtlarına hem de detaylı bireysel analizlere erişim sağlayacak.
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