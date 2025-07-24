Flört Uygulamasından Aşkı Bulmak Sadece Bir Hayal mi Yoksa Gerçek Olabilir mi?

Karşındakine dürüst olmadığın, maske taktığın sürece aşkı bulman pek mümkün değil. Çünkü insanlar güven bağı kurmak için dürüstlüğe, içtenliğe ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden aslında yapman gereken şey, kendini mükemmel, kusursuz gibi göstermek yerine olduğun kişiyi farklı yanlarıyla göstermek. Zaten seni seven kişi bu yanların hepsini sevip kabul edecek biri olacaktır.