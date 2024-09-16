FashFed.com’dan Yeni Sezona Özel Reklam Filmi!

Metropolde yaşayanların ortak noktası olan metro durağında başlayan reklam filmi, FashFed’in kendini olduğu gibi hissedenlere ayak uyduran dünyası, şehre en havalı dönüşü yapan herkesi ortak bir durakta buluşturuyor. Dünya markalarının referansıyla hem ikonik hem de trend parçalardan oluşan kombinleri bu reklamda bir araya getiren FashFed, şehir hayatının her katmanına stil rehberliği yapıyor.

Yaklaşık 500 ürüne yer verilen reklam filmi; şehre dönüşte Nike, Mango, adidas, Calvin Klein ve daha pek çok markanın en iyi koleksiyonlarını bulmak için doğru adresin FashFed.com olduğuna atıfta bulunan bir mesajla son buluyor.

Reklam filmini izlemek için buraya tıklayınız.