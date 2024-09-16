FashFed.com’dan Yeni Sezona Özel Reklam Filmi!
FashFed.com’dan Yeni Sezona Özel Reklam Filmi!
Eren Perakende markalarından FashFed.com, okulların açılmasıyla beraber başlayacak yeni sezon için hazırladığı reklam filmini tüm dijital platformlarda ve açık hava mecralarında yayınladı. FashFed’in yeni reklam filminde stil sahiplerinin şehre dönüş hikayesi, şehre dönüşü en iyi simgeleyen ve şehir temposunun en iyi hissedildiği İstanbul Metrosu’nda ele alınıyor.
Kendini stiliyle ifade edenlerin uğrak durağı FashFed.com, şehre dönüş sezonunu yeni reklam filmiyle taçlandırdı.
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