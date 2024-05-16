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Evlenecek Olanlar Buraya: Evini Kur, Sana Ne Kadar Para Gerektiğini Söyleyelim!

Evlenecek Olanlar Buraya: Evini Kur, Sana Ne Kadar Para Gerektiğini Söyleyelim!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
16.05.2024 - 16:10

Partnerinle evlilik hayali kuruyorsun ama ne kadar para lazım diye mi düşünüyorsun? Hazırladığımız test ile sana ne kadar para gerektiğini söyleyeceğiz.

Teste başlayalım!

1. Evini beraber kuralım! Öncelikle bir çamaşır makinesi seçer misin?

2. Çamaşır makinemizi seçtik, şimdi de kurutma makinesi seçelim!

3. Şu bulaşık makinelerinden birini seçer misin?

4. Şimdi de şu şık buzdolaplarından birini seç bakalım!

5. Sırada süpürge var! Sana uygun olanlardan birini seçer misin?

6. Ankastre setini tamamlayalım: Bir fırın seç!

7. Fırının olmazsa olmazı: Davlumbaz seçmeni istiyoruz!

8. Fırın ve davlumbaz seçtik, geriye ocak kaldı! Seç birini bakalım.

9. Son olarak klima seçelim ve tüm bunlar için ne kadar para gerektiğini söyleyelim!

130.000 TL!

Evini kurmak için 130.000 TL harcadın ve çok da güzel şeyler aldın. Biz zevkini beğendik ve seçtiğin ürünlerle evinin çok güzel görüneceğinden eminiz. Senin gibi evlenmeyi düşününlere güzel bir haberimiz var :) İlk 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz Evlilik Kredisi çıktı!

Samsung yeni evlenecek gençler için 1. sınıf ürünleriyle bütçe dostu evlilik paketleri hazırladı. Evini Samsung'la kur, 3’lü beyaz eşya alımlarında geçerli 43” Akıllı Ekran veya Şarjlı Dikey Süpürge hediye fırsatını yakala!

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Evlilik kredisi çıkmadı diye üzülme! Evlenmek isteyen herkes bu kampanyadan yararlanabilir 😊

165.000 TL!

165.000 TL ile evini dizdin ve bizce senin de içine sindi! Seçimlerin gayet şık ve evin, seçtiğin ürünlerle çok güzel gözükecek. Senin gibi evlenmeyi düşününlere güzel bir haberimiz var :) İlk 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz Evlilik Kredisi çıktı!

Samsung yeni evlenecek gençler için 1. sınıf ürünleriyle bütçe dostu evlilik paketleri hazırladı. Evini Samsung'la kur, 3’lü beyaz eşya alımlarında geçerli 43” Akıllı Ekran veya Şarjlı Dikey Süpürge hediye fırsatını yakala!

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Evlilik kredisi çıkmadı diye üzülme! Evlenmek isteyen herkes bu kampanyadan yararlanabilir 😊

200.000 TL!

Evini dizmen için gerekli ne varsak seçtin ve sonunda bitirdin! 200.000 TL ile çok güzel seçimler yaptın, umarız yeni evinde çok mutlu olursun! Ama şunu da söyleyelim: Senin gibi evlenmeyi düşününlere güzel bir haberimiz var :) İlk 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz Evlilik Kredisi çıktı!

Samsung yeni evlenecek gençler için 1. sınıf ürünleriyle bütçe dostu evlilik paketleri hazırladı. Evini Samsung'la kur, 3’lü beyaz eşya alımlarında geçerli 43” Akıllı Ekran veya Şarjlı Dikey Süpürge hediye fırsatını yakala!

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Evlilik kredisi çıkmadı diye üzülme! Evlenmek isteyen herkes bu kampanyadan yararlanabilir 😊

230.000 TL!

Seçimlerin gösteriyor ki evini dizmen için 230.000 TL yetiyor! Ayrıca seçimlerinin çok şık olduğunu ve yeni evini dizmeye başladığın mutlu olduğumuzu bilmeni isteriz! Senin gibi evlenmeyi düşününlere güzel bir haberimiz var :) İlk 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz Evlilik Kredisi çıktı!

Samsung yeni evlenecek gençler için 1. sınıf ürünleriyle bütçe dostu evlilik paketleri hazırladı. Evini Samsung'la kur, 3’lü beyaz eşya alımlarında geçerli 43” Akıllı Ekran veya Şarjlı Dikey Süpürge hediye fırsatını yakala!

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Evini Samsung'la kur!

Evini Samsung'la kur!

Evini Samsung'la kur, 3’lü beyaz eşya alımlarında geçerli 43” Akıllı Ekran veya Şarjlı Dikey Süpürge hediye fırsatını yakala!

Evlilik kredisi çıkmadı diye üzülme! Evlenmek isteyen herkes bu kampanyadan yararlanabilir 😊