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Evinizin Temizliğine Her Koldan Yetişen Islak ve Kuru Süpürge: Dreame H12 Dual

Evinizin Temizliğine Her Koldan Yetişen Islak ve Kuru Süpürge: Dreame H12 Dual

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
28.12.2023 - 16:41

Güçlü bir üçü bir arada temizleme sihirbazı olan H12 Dual, fayans, ahşap ve diğer sert zemin temizliğini ıslak ve kuru süpürge olarak kullanılırken, ister ıslak ister kuru olarak gerçekleştirebiliyor. İsterseniz, halı, mobilya ve daha farklı zeminlerdeki temizliğinizi yapmak için motor ünitesini çıkartarak, süpürge eklentileri ile derinlemesine temizlik gerçekleştirebilirsiniz.

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Geliştirilmiş kenar temizleme fırçası sayesinde, fırçayı süpürgeliklerinizin 6 mm yakınına kadar uzatarak tüm zemininizin iyi bir şekilde temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Gelişmiş kir ve pislik algılama sistemi, temizlik ayarını sizin tercihinize göre otomatik yapabiliyor.  H12 Dual ile temizlik işiniz bittiğinde, tek bir tuşa basarak önce kendi kendisini temizlemesini, daha sonra ise kurutmasını sağlayabilirsiniz. Sıcak hava ile temizleme özelliği sayesinde, fırçasını 55 derece ısıda, sadece 30 dakikada kurutarak, küf, mantar ve hoş olmayan kokuların birikmesine engel olur.

Zeminleri yıkar, halıları süpürür, mobilya yüzeylerini döver

Zeminleri yıkar, halıları süpürür, mobilya yüzeylerini döver

H12 Dual ile sert zeminleri ıslak olarak yıkayıp temizledikten sonra, motor ünitesini çıkartabilir, gerekli süpürge aksesuarlarını takarak, halıların ve mobilya yüzeylerinin güçlü emiş gücü ile temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

İşiniz bitince sıcak hava ile kurulanır

İşiniz bitince sıcak hava ile kurulanır

Temizlik işiniz bittiğinde, 55 derece ısıya ulaşan sıcak hava ile fırçasını 30 dakika içerisinde temizler, kurutur ve bir sonraki temizlik için hazır bir konuma gelmesini sağlar. Bu sayede nemli ortamlarda oluşan mantar ve küf oluşumu engellenir.

Her temizlik için ayrı bir mod

Her temizlik için ayrı bir mod

H12 Dual’i standart süpürgelerden farklı kılan özelliklerden birisi de sahip olduğu çeşitli modlar ile değişik temizlik ihtiyaçlarını adresleyebilmesi. Otomatik modda, çeşitli kir yapılarına göre temizleme gücünü otomatik ayarlayabilir, Emiş modu, paspas yapmadan yerdeki sıvıyı emmesini sağlar. Standart ve Turbo modunda, el süpürgesi olarak kullanılabilir. İstediğiniz tarzda temizlik yapmak için modlar arasında rahatça geçiş yapabilmenize olanak tanır.

Kenardan Kenara temizlik

Kenardan Kenara temizlik

Tüm zemininizin iyi bir şekilde temizlenmesini sağlamak için fırçayı süpürgeliklerinizin 6 mm yakınına kadar uzatan uçtan uca temizleme tasarımı sayesinde süpürgeliklerin dibine kadar ulaşabilir, kenarları ve köşeleri derinlemesine temizleyebilirsiniz.

Kısaca üçü bir arada temizlik özelliği sunan H12 Dual, kir tespit sistemi, sıcak hava ile kurulama, uçtan uça temizlik özelliği ve kendi kendini temizleme becerisi ile ön plana çıkıyor.

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H12 Dual Islak ve Kuru Süpürge Teknik Özellikler

H12 Dual Islak ve Kuru Süpürge Teknik Özellikler

Güç: 300W

Batarya: 6x 4.000 mAh

Çalışma süresi: 35 dakika (Islak kuru temizlik), 60 dakika (El süpürgesi)

Temiz su tankı: 900 ml

Pis su tankı: 700 ml

Calışma modları: Otomatik/Emiş Modu (Islak Kuru temizlik), Standart/Turbo Modu (El ve dikey süpürge)

Fırça tipi: Uçtan uca temizlik

Motor: Fırçasız

Ekran: LED

Ağırlık: 5.13 kg

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