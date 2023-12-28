Evinizin Temizliğine Her Koldan Yetişen Islak ve Kuru Süpürge: Dreame H12 Dual
Evinizin Temizliğine Her Koldan Yetişen Islak ve Kuru Süpürge: Dreame H12 Dual
Güçlü bir üçü bir arada temizleme sihirbazı olan H12 Dual, fayans, ahşap ve diğer sert zemin temizliğini ıslak ve kuru süpürge olarak kullanılırken, ister ıslak ister kuru olarak gerçekleştirebiliyor. İsterseniz, halı, mobilya ve daha farklı zeminlerdeki temizliğinizi yapmak için motor ünitesini çıkartarak, süpürge eklentileri ile derinlemesine temizlik gerçekleştirebilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zeminleri yıkar, halıları süpürür, mobilya yüzeylerini döver
İşiniz bitince sıcak hava ile kurulanır
Her temizlik için ayrı bir mod
Kenardan Kenara temizlik
İçeriğin Devamı Aşağıda
H12 Dual Islak ve Kuru Süpürge Teknik Özellikler
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda