Evinizin Temizliğine Her Koldan Yetişen Islak ve Kuru Süpürge: Dreame H12 Dual

Tüm zemininizin iyi bir şekilde temizlenmesini sağlamak için fırçayı süpürgeliklerinizin 6 mm yakınına kadar uzatan uçtan uca temizleme tasarımı sayesinde süpürgeliklerin dibine kadar ulaşabilir, kenarları ve köşeleri derinlemesine temizleyebilirsiniz.

Kısaca üçü bir arada temizlik özelliği sunan H12 Dual, kir tespit sistemi, sıcak hava ile kurulama, uçtan uça temizlik özelliği ve kendi kendini temizleme becerisi ile ön plana çıkıyor.