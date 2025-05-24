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Evde En Çok Vakit Geçirdiğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

etiket Evde En Çok Vakit Geçirdiğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 11:31

Evde geçirilen zaman arttıkça herkesin favori bir köşesi olur. Kimimiz battaniyeye sarılıp koltuğa gömülür, kimimiz mutfağın yolunu ezberler, bazılarıysa süpürgeyi bırakmadan ortalığı parlatır. Hatta bazen yatakla bütünleşip günün anlam ve önemini yorgan altında sorgularız... Peki senin evdeki asıl yaşam alanın neresi?

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1. Sabah uyanınca ilk iş ne yaparsın?

2. En sevdiğin ev eşyası hangisi?

3. Film izlerken birden uyuyakalıyor musun?

4. Bir gün evde boş vaktin var. Ne yaparsın?

5. Evin favori köşesi hangi mevsimde daha güzel?

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6. Yataktan kalkmadan önce 20 dakika telefonla oyalandığın oluyor mu?

7. Sana göre ev demek...

8. Kendini en rahat hissettiğin alan?

Sen tam bir salon insanısın!

Senin evdeki ana karargâhın belli: Salon! Koltuğun senin tahtın, kumanda da asasın gibi. Battaniyeni alıp dizi açtığında dünya dursa fark etmez, çünkü senin için o an, huzurun vücut bulmuş hali. Televizyon karşısında atıştırmalıklarla kurulan o minik ziyafet sofraları, film izlerken girilen hayali tartışmalar, koltuğa yayılarak hayat üzerine yapılan felsefi sohbetler… Hepsi senin alanında olur. Salon, senin için sadece bir oda değil; mini bir sinema, bazen bir kamp alanı, bazen de arkadaş buluşmalarının merkezi.

Senin krallığın mutfak!

Sen mutfağa girince tava bile neşeleniyor! “Bugün ne yapıyoruz şefim?” diye soracak sanki. Tarif okumadan şahane tatlar çıkarmak, elinde kaşıkla hayali bir YouTube kanalı sunmak, ortalığı unla kaplayıp “Bir şey olmaz, temizleriz” demek tam senlik hareketler. Mutfak senin oyun alanın gibi. Buzdolabına bakıp “Hiçbir şey yok” deyip yine de beş çeşit çıkarıyorsun ya, işte o büyük yetenek. Sıcak çayın, fırından gelen kokuların, bir yandan müzik çalıp diğer yandan doğrama yapmanın hayatın küçük keyifleri olduğunu çok iyi biliyorsun.

Senin krallığın banyo!

Senin için evdeki en kıymetli alan belli: Banyoo! Orası sadece temizlik yapılan bir yer değil; senin kişisel spa merkezindir adeta. “Bi’ duş alayım da kendime geleyim” deyip içeride mini bir konser veriyorsun, bunu hepimiz biliyoruz. Banyoda geçirilen zaman senin için sadece hijyen değil, tam anlamıyla bir ritüel. Şampuanı köpürtmek, aynaya buğulu buğulu bakmak, havluyu sıcak kaloriferin üzerine koymak... Her detayın ayrı bir anlamı var senin için.

Yatakla ruh eşi olmuşsun, tebrikler!

Sen ve yorgan, tarihin en sağlam ikililerindensiniz! Evde olunca ilk iş pijamaları giyip yatağa uzanmaksa, aradığımız kişi sensin. Yatak odası senin için sadece bir uyku alanı değil; düşünme yeri, hayal kurma köşesi, müzik dinleme alanı, bazen de tüm günü geçirdiğin mini evren. Uyandığında bile birkaç saat yatakta vakit geçirenlerdensin, çünkü orası senin konfor kapsülün. Telefon, kahve, battaniye... Her şey yatağa taşınabilir senin için.

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sabrina
sabrina
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