Evde En Çok Vakit Geçirdiğin Yeri Tahmin Ediyoruz!
Evde geçirilen zaman arttıkça herkesin favori bir köşesi olur. Kimimiz battaniyeye sarılıp koltuğa gömülür, kimimiz mutfağın yolunu ezberler, bazılarıysa süpürgeyi bırakmadan ortalığı parlatır. Hatta bazen yatakla bütünleşip günün anlam ve önemini yorgan altında sorgularız... Peki senin evdeki asıl yaşam alanın neresi?
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1. Sabah uyanınca ilk iş ne yaparsın?
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2. En sevdiğin ev eşyası hangisi?
3. Film izlerken birden uyuyakalıyor musun?
4. Bir gün evde boş vaktin var. Ne yaparsın?
5. Evin favori köşesi hangi mevsimde daha güzel?
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6. Yataktan kalkmadan önce 20 dakika telefonla oyalandığın oluyor mu?
7. Sana göre ev demek...
8. Kendini en rahat hissettiğin alan?
Sen tam bir salon insanısın!
Senin krallığın mutfak!
Senin krallığın banyo!
Yatakla ruh eşi olmuşsun, tebrikler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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