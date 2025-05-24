Evde En Çok Vakit Geçirdiğin Yeri Tahmin Ediyoruz!

Senin evdeki ana karargâhın belli: Salon! Koltuğun senin tahtın, kumanda da asasın gibi. Battaniyeni alıp dizi açtığında dünya dursa fark etmez, çünkü senin için o an, huzurun vücut bulmuş hali. Televizyon karşısında atıştırmalıklarla kurulan o minik ziyafet sofraları, film izlerken girilen hayali tartışmalar, koltuğa yayılarak hayat üzerine yapılan felsefi sohbetler… Hepsi senin alanında olur. Salon, senin için sadece bir oda değil; mini bir sinema, bazen bir kamp alanı, bazen de arkadaş buluşmalarının merkezi.