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Evcil Hayvanlarıyla Büyük Aşk Yaşayan Herkesin Çok İyi Bildiği 8 Şey

Evcil Hayvanlarıyla Büyük Aşk Yaşayan Herkesin Çok İyi Bildiği 8 Şey

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.04.2024 - 00:02

Evcil hayvanı olanların tüylü dostlarıyla aşk yaşadığı bir gerçek. Hayatta en sevdikleri listesinin ilk sıralarına sevimli dostlarını koyanların çok yakından bildiklerini içerikte anlattık. Sen de evinde sevimli dostuna yer açtıysan seni içeriğe alalım!

1. Sen onu çok seviyorsun doğru ama senin sevdiğinden daha çok o seni seviyor.

Evcil hayvanına karşı sevgininin çok büyük olduğunu biliyoruz. Ama onun sana sevgisi bunun çok daha fazlası. Senin için her şeyi yapabilecek dört ayaklı dostun sana sevgisini bazen yalayarak bazen sırnaşarak gösteriyor. 🐱🐶

2. Evde seni bekleyen bir tüylü dostun varsa eve dönüşler her zaman çok daha heyecanlı! 🏃

Evcil hayvanını evde bırakıp bir yerlere gittiğinde çok huzursuz hissediyorsun, biliyoruz. Eve dönmek için her şeyi hızlıca bitirip ona geri koşuyorsun. İşin yoksa dışarı çıkmamak için elinden geleni de yapıyorsun.

3. Ne kadar yorgun olursan ol, tek bakışıyla kendini onunla ilgilenirken bulabilirsin. 😻

Bazen işten eve gelince çok yorgun olabiliyorsun. Ama onun o bakışı, seni yerinden kaldırıp onunla oynaman için yeterli. Onu gezdirmek, onunla oynamak tüm dertlerini unutturuyor ve sana çok iyi geliyor.

4. Tüylü dostunun kendine ait bir dili var. Bu dili sadece sen anlayabiliyorsun.

Dışarıdan kimse bu dili anlamıyor ve sana garip garip bakıyor olabilir. Ama onun çıkardığı her ayrı sesin bir anlamı olduğunu sen biliyorsun. Canı oyun mu istiyor, susadı mı ya da acıktı mı gibi soruların cevabını her çıkardığı seste bir tek sen anlayabiliyorsun.

5. Evcil hayvanı olanlar artık asla yemeklerini tek başlarına yiyemeyeceklerini bilir.

Yemek yiyeceksen artık asla tek kişilik düşünemezsin. Evcil bir hayvanın varsa kendine aldığın yemeğe her zaman yanında evcil hayvanın ortak çıkıyor.

6. Yemek yemek gibi yatakta yatmak da artık tek başına yapabileceğin bir eylem değil!

Eve patili bir dost geldikten sonra yatağın artık asla tek başına yatabileceğin bir yer olmaz. Her yattığında yanında hep yumuş yumuş biri olmasına zamanla alışacaksın. Gece bir anda kendini tüylü dostuna sarılırken bulursan şaşırma! 😮

7. Evde bir patili dost varsa elinden telefon düşmez. 🤳

Patili dostla yaşayanların en iyi bildiği durumlardan biri de her anı telefona kaydetmek istemesidir. Onların her komik anını kaydedip sonradan izlemeye bayılıyorsun. Çünkü bunu yaşayan tek kişi sen değilsin! O yüzden tüm gün kamera açıp evcil hayvanının peşinden koştuğunu biliyoruz!

8. Evcil hayvanı olanlar için en endişe verici durumlardan birisi de onların sağlık sorunlarıdır...

Tüylü dostunun yaşadığı en küçük sağlık sorunu bile senin endişe edip dertlendirmeye yetiyor. Onların hep sağlıklı olmasını istiyor ve bunun için elinden geleni yapıyorsun.

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Evcil hayvanı olanların hayvanlarını korumak için hem kişisel hijyenine hem de evin temizliğine ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü patili dostlarımızın bağışıklığı kötü bakterilere karşı pek de güçlü olmayabiliyor. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için Activex ürünleri yanında! Patili dostlarına dokunmadan önce ellerini yıkayacağın Activex antibakteriyel sıvı sabun, kötü bakterilerin %99,9'unu öldürerek evcil hayvanınla doyasıya aşk yaşamanı sağlıyor!