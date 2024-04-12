Evcil Hayvanlarıyla Büyük Aşk Yaşayan Herkesin Çok İyi Bildiği 8 Şey

Dışarıdan kimse bu dili anlamıyor ve sana garip garip bakıyor olabilir. Ama onun çıkardığı her ayrı sesin bir anlamı olduğunu sen biliyorsun. Canı oyun mu istiyor, susadı mı ya da acıktı mı gibi soruların cevabını her çıkardığı seste bir tek sen anlayabiliyorsun.