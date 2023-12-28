Eskortluk Sektöründe Yaşananlara Dair İlk Kez Duyacağınız Şoke Eden Bilgiler
Eskortluk Sektöründe Yaşananlara Dair İlk Kez Duyacağınız Şoke Eden Bilgiler
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=yscJV...
Ankara'da eskiden kadın ticareti yapan Hünkar, eskortluk sektöründe yaşananlara dair ilk kez duyacağınız bilgiler paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Esra Üçin'in sunduğu "Soramazsın" isimli YouTube programının konuğu Hünkar isimli bir mamaydı(kadın satıcısı). Hünkar sorulan sorulara sektöre dair ilk kez duyacağınız cevaplar verdi. Biz de en çok dikkat çeken cevapları derledik.
1. "Mama nedir?"
2. Ticaretini yaptığın kadınları nasıl buluyorsun?
3. "Müşteri fiyatlarını hangi kriterlere göre belirliyorsun?"
4. "Kabul etmediğin müşteriler oluyor mu?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. "Çalıştırdığın eskortlar için belli bir kriter var mı?"
6. "Bir kadına biçilen, duyduğun en yüksek fiyat nedir?"
7. "Çalıştırdığın kadınların eskortluk yaptıklarını aileleri biliyor mu?"
8. "Kandırdığın ve bu işe başlattığın kadınlar oldu mu?"
9. "Teklif edilen en sıra dışı fantezi neydi?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. "Şimdiye kadar iş esnasında karşılaştığın en tuhaf olay ne?"
11. "Kadınlar istedikleri zaman eskortluğu bırakabiliyor mu?"
12. "Kadın ticareti yaparken vicdanın rahat mı?"
13. "Şu ana kadar bu iş için ödediğin en büyük bedel ne oldu?"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Eski röportaj belli günlük 1000₺ ne.varsa ulaşsın sektere günlük 100veriyormuş ayda 300 yapar heralde 5 sene önce ki fiyatlar
Vay be... Ne kadar merhametli bir pezevenk! Kazıkçı esnaf ve çıkarcı yöneticiler bokunu yesin.
herkes işinde gücünde