Eskortluk Sektöründe Yaşananlara Dair İlk Kez Duyacağınız Şoke Eden Bilgiler

Kandırmam. Niye kandırayım ki? Elime ne geçecek? Kandırırsam 2 gün sonra onu kandırdığımı anladığı zaman o beni kandırmaya başlıyor bu sefer. İşe başlama mevzusuna gelince, hiçbir bayanın işe başlamasını istemem. Başladıkları zaman ucu bucağı, bu işin sonu yok. Hepimiz biliyoruz. Bu işin sonunda ya öldürülüyorlar, ya bir yerde kesilip atılıyorlar ya da gençlikleri, geleceği bitiyor. 50 yaşına kadar çalışan kadınlar var. Eline hiçbir şey geçmedi. Tutamıyorlar. Mesela bazen telefona baksın diye sekreter tutuyoruz, günde 50-100 TL sekretere veriyoruz. Gelen para sirkülasyonunu görünce sekreter “Ben de çalışacağım” diyor. Durduramıyoruz, çalışma diyoruz. Başka işler buluyoruz.

Bende şöyle bir şey var. Gidecek yeri olmayan bayanlara yerimi açmayı çok seviyorum. Evime getirip misafir ediyorum. Hep de çalışmak istiyorlar. Çalışmalarını istemiyorum. Para sirkülasyonunu gördükleri zaman duramıyorlar. Kadınlar gücün, paranın kendilerinde olmasını çok seviyorlar. O yüzden biz kimseyi işe başlatmıyoruz. Kendileri başlamak için ısrar ediyorlar. O kadar çok bayan var ki... O kadar çok insan yapıyor ki. Şöyle karşınıza oturttuğunuzda “Hayır bu kesinlikle yapamaz” dersiniz. Ama en çok kadın yapıyor.