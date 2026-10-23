Erasmus Hayalini Gerçekleştirmene Yardımcı Olacak 8 Özellik
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Erasmus programına katılanlar veya katılmayı düşünenler buraya! Yeni bir ülkede uyanmak, yeni insanlarla tanışmak ve bambaşka bir kültürde yaşamak... Erasmus hayalini gerçekleştirmene destek olacak o şeylere göz atalım mı?
1. Merakının peşinden gitmek.
2. Zamanı ve takvimi yönetmek.
3. Bol bol pratik yapmak.
4. Kişisel gelişim fırsatlarını yakalamak ve takip etmek.
5. Gerçekçi bir finansal harita çizmek.
6. Öğrencilere özel fırsat ve indirimleri yakalamak.
7. Soru sormaktan çekinmemek.
8. Esnek olmak ve alternatif planlar üretmek.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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