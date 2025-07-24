En Uygun Yaz Tatilini Senin Yerine Seçiyoruz!
Karpuz kabuğu denize düştü, kumsallar dolmaya başladı ve artık yaz akşamları daha tatlı geliyor bize. Yazın evde oturmak yerine tatil yapmayı düşünenlerin sesi olmaya geldik ve bu yaz en uygun tatili sizin yerinize seçeceğiz! Tabii öncelikle sorularımıza cevap vermen lazım çünkü seni biraz tanımamız gerekecek. 🙃
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi başlayabiliriz! Bu yazın başlangıcı nasıl geçti?
3. Peki yaz mevsimi senin için ne ifade ediyor?
4. Kafamızda bir şeyler şekillenmeye başladı! 🤓 Bu tatile kimle gitmeyi düşünüyorsun?
5. Daha önce hiç bilmediğin ve çevrenden kimsenin gitmediği bir yere tatile gider miydin?
6. Umarız bütün tatillerinde çok eğlenirsin! Şimdi şunu soralım: Tatil için ayırdığın bir bütçe var mı?
7. Bakınca sana yaz mevsimini hatırlatan bir görsel seçer misin?
8. Son olarak şunu soralım: Bir günlüğüne tatile gönderileceksin, bütün tatil masrafların karşılanacak ama nereye gideceğini asla bilmeyeceksin. Kabul eder miydin?
Vizesiz yurt dışı turlarına katılmalısın!
Bir butik otelde tatil hiç de fena olmazdı!
Kıbrıs'a gitmeye ne dersin?
"Her şey dahil" otel tatili sana çok iyi gelecek!
Yurt içi tatili tam sana göre!
Gemi turuna katılırsan epey eğlenirsin diye düşünüyoruz!
Yaz fırsatlarının tadı Jolly ile çıkar! Yaz tatiline hemen başla!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video