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En Uygun Yaz Tatilini Senin Yerine Seçiyoruz!

En Uygun Yaz Tatilini Senin Yerine Seçiyoruz!

Jolly Tur
Jolly Tur - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 13:30

Karpuz kabuğu denize düştü, kumsallar dolmaya başladı ve artık yaz akşamları daha tatlı geliyor bize. Yazın evde oturmak yerine tatil yapmayı düşünenlerin sesi olmaya geldik ve bu yaz en uygun tatili sizin yerinize seçeceğiz! Tabii öncelikle sorularımıza cevap vermen lazım çünkü seni biraz tanımamız gerekecek. 🙃

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi başlayabiliriz! Bu yazın başlangıcı nasıl geçti?

3. Peki yaz mevsimi senin için ne ifade ediyor?

4. Kafamızda bir şeyler şekillenmeye başladı! 🤓 Bu tatile kimle gitmeyi düşünüyorsun?

5. Daha önce hiç bilmediğin ve çevrenden kimsenin gitmediği bir yere tatile gider miydin?

6. Umarız bütün tatillerinde çok eğlenirsin! Şimdi şunu soralım: Tatil için ayırdığın bir bütçe var mı?

7. Bakınca sana yaz mevsimini hatırlatan bir görsel seçer misin?

8. Son olarak şunu soralım: Bir günlüğüne tatile gönderileceksin, bütün tatil masrafların karşılanacak ama nereye gideceğini asla bilmeyeceksin. Kabul eder miydin?

Vizesiz yurt dışı turlarına katılmalısın!

Vizesiz yurt dışı turlarına katılmalısın!

Senin için tatil biraz değişiklik demek, biraz da “Şöyle bir kafam dağılsın.” demek aslında. Yurt içinde tatil yapmak kolay ama yurt dışına vizesiz bir şekilde gitmek daha keyifli olacak senin için.  Çünkü vizeyle uğraşmak ve evrak toplamak sana göre değil. O yüzden vizesiz turlar tam senlik diyoruz ve sana bu turlar için güzel bir fırsattan bahsetmek istiyoruz!

Vizesiz ülkelere gitmek tek başına zor olabilir ama Jolly senin için her şeyi düzenliyor. Jolly; Budva, Fas, Bosna, Karadağ ve daha pek çok vizesiz ülke için turlara katılarak keyifli bir tatil yapabilirsin!

Buraya tıklayarak Jolly ile yerini ayırtıp yaz tatilinin keyfini çıkarabilirsin!

Bir butik otelde tatil hiç de fena olmazdı!

Bir butik otelde tatil hiç de fena olmazdı!

Senin tatil anlayışın gürültüden ve kalabalıktan uzak bir tatil! Büyük otellerin karmaşası sana göre değil gibi. Daha samimi ve daha sakin yerler tam senlik. Sabah erken kalkıp terasta kahveni içmenin ve akşam da kitapla gün batımında zaman geçirmenin tadı başka. Bu yaz tatilinde butik otellerde kafa dinlemek istiyorsan sana güzel bir fırsatla geldik!

Akdeniz tatili sana göre diyoruz ve Jolly güvencesiyle butik otel fırsatlarını kaçırmaman gerektiğini belirtmek istiyoruz! Sakin ve keyifli bir tatil fena olmaz mıydı?

Buraya tıklayarak Jolly ile yerini ayırtıp yaz tatilinin keyfini çıkarabilirsin!

Kıbrıs'a gitmeye ne dersin?

Kıbrıs'a gitmeye ne dersin?

Ne çok uzak ne de tamamen alışılmış bir tatili hak ediyorsun! Hem yurt dışı havası var hem de memleketten kopmadan yeni bir yer görme hissi sana çok iyi gelecek. Kıbrıs, enerjisi yüksek ama kafa dinlemek isteyenlere de alan bırakan bir yer. Deniz, kum, güzel yemekler... eğer Kıbrıs tatili kulağına çekici gelmeye başladıysa sana güzel bir haber vermek istiyoruz!

Jolly güvencesiyle dilediğin tarihte Kıbrıs'a gidebilir ve Kıbrıs'ın o eşsiz manzarasıyla beraber başka bir yerde göremeyeceğin tatil deneyimini yaşayabilirsin. Üstelik avantajlı ulaşım seçenekleri sunan Jolly güvenli bir tatil yapmanı sağlayacak!

Buraya tıklayarak Jolly ile yerini ayırtıp yaz tatilinin keyfini çıkarabilirsin!

"Her şey dahil" otel tatili sana çok iyi gelecek!

"Her şey dahil" otel tatili sana çok iyi gelecek!

Bu yaz tatilinde kafanı hiçbir şey yormasın istiyorsun. “Bugün ne yesek?” derdi bile olmasın hatta. Gir oteline, kartını al ve sonrasını dert etme! Yemek, havuz, plaj, dondurma, gece animasyonu... Her şey ayağına gelsin. Sen de gönül rahatlığıyla şezlonga uzanıp gün boyu sadece “Biraz daha bronzlaştım mı acaba?” diye düşün! Eğer her şeyin olduğu bir tatil fikri sana çok yakınsa güzel bir haber vermek istiyoruz!

Jolly güvencesiyle her şey dahil bir tatil arıyorsan bütçene, zamanına ve zevkine göre çeşitli seçeneklerle tatilini planlayabilirsin. Sadece tarih ve lokasyon seç, gerisini Jolly halletsin! Üstelik Jolly'e üye olanlara özel fırsatlar da var, kaçırma deriz!

Buraya tıklayarak Jolly ile yerini ayırtıp yaz tatilinin keyfini çıkarabilirsin!

Yurt içi tatili tam sana göre!

Yurt içi tatili tam sana göre!

Seçtiğin yanıtlara göre sana en uygun yaz tatili yurt içinde olmalı! Uzağa gitmeye gerek yok çünkü güzel olan her şey zaten yakında! Likya Yolu’nda yürüyüş yapıp gün batımına karşı sakin bir mola verebilirsin. Marmaris’te sakin koylarda denize girip akşam saatlerinde yazın tatlı havasında güzel zaman geçirebilirsin. Fethiye ise hem deniz, hem doğa, hem de bol bol “Burada yaşanır ya!” dedirten manzaralara sahip. Tabii geceler boyunca konaklamalı bir tatilden bahsediyoruz!

Jolly, Likya Turu ile sana unutamayacağın bir yaz tatili deneyimleme fırsatını veriyor! Likya, Patara, Kaş, Fethiye ve Ölüdeniz gibi pek çok yere gidip yaz tatilini keyifli bir şekilde geçirebilirsin. Oraya gidip muhakkak enfes fotoğraflar çekmeyi unutma! 😉

Buraya tıklayarak Jolly ile yerini ayırtıp yaz tatilinin keyfini çıkarabilirsin!

Gemi turuna katılırsan epey eğlenirsin diye düşünüyoruz!

Gemi turuna katılırsan epey eğlenirsin diye düşünüyoruz!

Senin için tatil sadece dinlenmek değil, biraz da “her gün yeni bir şey olsun” havası taşımalı. Gemi turu tam da bu yüzden sana göre. Bir sabah gözünü açtığında Yunanistan'da olmak güzel olmaz mıydı? Eğer buna evet diyorsan sana güzel bir haberimiz var!

Jolly ile gemi turlarında sabah gözünü Yunan adalarında açmak sana çok iyi gelecek! Ege'nin İncileri ve İskenderiye rotalarının da dahil olduğunu belirtelim. Herkes deniz tatili yapabilir ama gemi turuyla yapılan tatilin adı bile daha keyifli!

Buraya tıklayarak Jolly ile yerini ayırtıp yaz tatilinin keyfini çıkarabilirsin!

Yaz fırsatlarının tadı Jolly ile çıkar! Yaz tatiline hemen başla!

Yaz fırsatlarının tadı Jolly ile çıkar! Yaz tatiline hemen başla!

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Jolly Tur
Jolly Tur
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