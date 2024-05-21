En Büyük E-Ticaret Fuarı İçin Geri Sayım: WORLDEF ISTANBUL Bölgenin En Büyük E-Ticaret Fuarı Olacak!

WORLDEF, İstanbul’da yılın en büyük e-ticaret etkinliğine imza atıyor. WORLDEF ISTANBUL 2024, Haziran ayında Türkiye ve global perakende e-ticaret ekosisteminden önemli isimleri ağırlayacak. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “WORLDEF ISTANBUL’da e-ticaret ile yolu kesişen herkes önemli iş birliklerinin tarafı olabilecek. Global pazarlardan gelen büyük satıcılarla her kategoriden e-ticaret odaklı üreticileri bir araya getireceğiz. Üretici stantlarında büyük bir ticaret dönecek.” dedi.

Global e-ticaret platformu WORLDEF tarafından düzenlenen bölgenin en büyük e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024 için geri sayım başladı. Etkinliğe Türkiye ve global e-ticaret ekosisteminin yakından tanıdığı isimler de katılıyor. 6-7-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenecek etkinliğe 40 ülkeden 20 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.