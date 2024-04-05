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Ellerim Temiz mi, Lensimle mi Uyuyakaldım?.. Yalnızca Lens Kullananların Bildiği 10 Zorluk

Ellerim Temiz mi, Lensimle mi Uyuyakaldım?.. Yalnızca Lens Kullananların Bildiği 10 Zorluk

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
05.04.2024 - 13:47 Son Güncelleme: 05.04.2024 - 13:49

İster renkli olsun ister numaralı lens, tüm lens kullanıcılarının yaşadığı zorlukları biz de biliyoruz. Ancak yalnızca lens kullananların yaşadığı zorlukları sıraladığımız listeyi okuduğunuzda 'Evet ya, tam olarak bunu yaşıyorum.' diyebileceksiniz. Gözlük kullanmak yerine lens takmak her ne kadar pratik olsa da yaşattığı zorluklar bazen can sıkabiliyor. Listemizde pek çok problemi sıraladık. Keyifli okumalar!

1. "Lens kutumun kapağını kapatmış mıydım?" sorusu endişe uyandırır.

Gün içinde kullandığımız lenslerimizi uyumadan önce saklama kutusuna koymamız gerekiyor. Kutunun kapağını iyice kapatmamak, hava almasına ve bir süre sonra kurumasına sebep olabilir. Kuruyan lensleri de kullanmaya çalışmak göz sağlığı için problem yaratabilir.

2. Lens kullanıyorken gözlerini kaşıyamamak seni rahatsız eder.

Gözlerinin kaşınması ve gözlerini ovuşturmak istemen ama gözlerinde lens olması ve gözlerini kaşımak istemen... Bunun zorluğunu sadece lens kullananlar anlar.

3. Uzun süre lens kullanmak göz kuruluğu yaratabilir.

Ders çalışırken veya bilgisayar başında uzun saatler geçirirken lens kullanmak, gözün kurumasına sebep olabilir. Arada bir lensleri çıkarıp solüsyon ile nemlendirmek gerekir anca bu da bazen zahmetli olabilir.

4. Lenslerin temiz olmasına dikkat etmek ayrı bir efor istiyor.

Gün içinde toz, kir ve pek çok dış faktöre maruz kalabiliyoruz. Lens kullananların gözleri ise biraz daha hassas olabiliyor. Lens kullanıcılarının lens temizliğine özen göstermesi gereken bir konu.

5. Sadece lenslerin değil, ellerinin de temiz olması gerekiyor.

Lenslerini çıkarmadan önce ellerinin temiz olmasına özen göstermen gerekiyor. Ellerin yeteri kadar temiz değilse gözlerini ve lenslerini kirletme ihtimalin bulunuyor, bu da göz sağlığını riske atmana sebep olabilir.

6. Lens solüsyonunun bitmesi ve senin lens kullanmak zorunda olman...

Solüsyon olmadan lensleri muhafaza etmek zordur. Bazı lens kullanıcıları lenslerini temiz suda bekletebiliyor. Bu tavsiye edilmiyor, mutlaka solüsyon kullanılması gerekiyor.

7. Rüzgarlı havalarda gözlerinin kuruması ve senin bu konuda hiçbir şey yapamaman...

Rüzgarlı havalar lens kullanıcılarının en büyük düşmanı diyebiliriz. Rüzgarın gözlerini kurutması, sürekli gözlerini kısmaya çalışman ama etrafını net bir şekilde görememen günlük hayatta yaşanılan zorluklardan biri.

8. Lensleri kutuya koyarken yanlışlıkla yere düşürmen ve dakikalarca onu araman...

Lensler şeffaf yapılarından dolayı çok zor görülebiliyorlar. Lensleri gözünden çıkarmaya çalışırken elinden kayıp düşmesi korkulan şeylerin başında geliyor.

9. Tam uyuyacakken lenslerini çıkarmadığın gelir aklına...

Yorucu bir günün ardından temiz nevresimlerini seriyorsun, pijamalarını giyiyorsun ve uyumak istiyorsun. Ancak birden bire lenslerini çıkarmadığın aklına gelir. 'Şimdi kim kalkıp lensleri çıkaracak?' diye söylenmeye başlarsın çünkü uyumak sana çok tatlı gelir...

10. "Lens mi taksam yoksa gözlük mü kullansam?" ikilemi kaçınılmazdır.

10. "Lens mi taksam yoksa gözlük mü kullansam?" ikilemi kaçınılmazdır.

Lens ve gözlük kullananlar her sabah bu ikilem ile karşı karşıya kalır. Lens kullanmak daha rahattır ama gözlük kullanmak daha pratik olabilir. Bu ikilem insana hep bir kararsızlık yaşatır.

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Lens kullanmanın belki de en zor yanı, hijyeni sağlamaktır. Ellerimizi gün içinde her yere sürdüğümüz için lensleri takarken veya çıkarırken ekstra dikkat etmek gerekiyor. Bunu yaparken hijyeni sağlama işi ise Activex'e düşüyor!

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