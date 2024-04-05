Ellerim Temiz mi, Lensimle mi Uyuyakaldım?.. Yalnızca Lens Kullananların Bildiği 10 Zorluk
İster renkli olsun ister numaralı lens, tüm lens kullanıcılarının yaşadığı zorlukları biz de biliyoruz. Ancak yalnızca lens kullananların yaşadığı zorlukları sıraladığımız listeyi okuduğunuzda 'Evet ya, tam olarak bunu yaşıyorum.' diyebileceksiniz. Gözlük kullanmak yerine lens takmak her ne kadar pratik olsa da yaşattığı zorluklar bazen can sıkabiliyor. Listemizde pek çok problemi sıraladık. Keyifli okumalar!
1. "Lens kutumun kapağını kapatmış mıydım?" sorusu endişe uyandırır.
2. Lens kullanıyorken gözlerini kaşıyamamak seni rahatsız eder.
3. Uzun süre lens kullanmak göz kuruluğu yaratabilir.
4. Lenslerin temiz olmasına dikkat etmek ayrı bir efor istiyor.
5. Sadece lenslerin değil, ellerinin de temiz olması gerekiyor.
6. Lens solüsyonunun bitmesi ve senin lens kullanmak zorunda olman...
7. Rüzgarlı havalarda gözlerinin kuruması ve senin bu konuda hiçbir şey yapamaman...
8. Lensleri kutuya koyarken yanlışlıkla yere düşürmen ve dakikalarca onu araman...
9. Tam uyuyacakken lenslerini çıkarmadığın gelir aklına...
10. "Lens mi taksam yoksa gözlük mü kullansam?" ikilemi kaçınılmazdır.
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Lens kullanmanın belki de en zor yanı, hijyeni sağlamaktır. Ellerimizi gün içinde her yere sürdüğümüz için lensleri takarken veya çıkarırken ekstra dikkat etmek gerekiyor. Bunu yaparken hijyeni sağlama işi ise Activex'e düşüyor!
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