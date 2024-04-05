Ellerim Temiz mi, Lensimle mi Uyuyakaldım?.. Yalnızca Lens Kullananların Bildiği 10 Zorluk

İster renkli olsun ister numaralı lens, tüm lens kullanıcılarının yaşadığı zorlukları biz de biliyoruz. Ancak yalnızca lens kullananların yaşadığı zorlukları sıraladığımız listeyi okuduğunuzda 'Evet ya, tam olarak bunu yaşıyorum.' diyebileceksiniz. Gözlük kullanmak yerine lens takmak her ne kadar pratik olsa da yaşattığı zorluklar bazen can sıkabiliyor. Listemizde pek çok problemi sıraladık. Keyifli okumalar!